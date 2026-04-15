Hướng dẫn chi tiết cách xác thực SIM chính chủ từ hôm nay, 15-4

Từ hôm nay, 15-4, Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ (quy định về việc xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động) chính thức có hiệu lực. Việc xác thực thông tin thuê bao di động là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm dữ liệu người dùng chính xác, đồng thời góp phần ngăn chặn SIM rác và các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Theo đó, chủ thuê bao phải hoàn thiện 4 trường thông tin cốt lõi gồm: số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học (ảnh khuôn mặt). Quy định này nhằm triệt phá SIM rác, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng.

Những ai phải xác thực?

Tuy nhiên, không phải toàn bộ chủ thuê bao đều phải thực hiện lại việc xác thực. Đại diện Viettel cho biết nhóm khách hàng đã hoàn tất xác thực, không cần thực hiện lại, bao gồm các số điện thoại đã được sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; đã xác thực qua các phương thức như quét chip CCCD/căn cước, chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng VNeID mức 2 khi đăng ký dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch trên ứng dụng My Viettel hay tại điểm giao dịch.

Nhà mạng đã chủ động gửi tin nhắn thông báo tới nhóm khách hàng này để xác nhận tình trạng thuê bao. Các thuê bao thuộc diện này không cần thực hiện thêm thao tác và vẫn sử dụng dịch vụ bình thường. Trong khi đó, các thuê bao còn lại bắt buộc phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt theo quy định.

Nhà mạng hỗ trợ người dân xác thực

Đối với người nước ngoài đăng ký SIM bằng hộ chiếu, cần mang hộ chiếu còn hiệu lực và thẻ SIM đang sử dụng đến trực tiếp cửa hàng của nhà mạng để xác thực.

Trường hợp một cá nhân sử dụng từ 2 thuê bao trở lên trong cùng một nhà mạng, các số này đều phải xác thực. Từ số thứ hai, hệ thống sẽ gửi mã OTP về số đầu tiên để xác nhận chính chủ.

Ngoài ra, từ 15-6, khi người dùng lắp SIM sang điện thoại khác cần phải xác thực khuôn mặt trong vòng 2 giờ, nếu không sẽ bị khóa chiều gọi đi.

Theo quy định, kể từ thời điểm bị khóa chiều đi, chủ thuê bao có 30 ngày để hoàn tất xác thực sinh trắc học. Nếu quá thời hạn này, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều. Sau đó, nếu trong vòng 5 ngày tiếp theo vẫn không xác thực, nhà mạng sẽ chấm dứt dịch vụ.

Lộ trình thực hiện

Theo nhà mạng, người dùng cần chú ý các cột mốc sau để tránh bị gián đoạn liên lạc. Cụ thể, từ 15-4, bắt đầu triển khai xác thực thông tin thuê bao diện rộng và từ 15-6 sẽ áp dụng bắt buộc bổ sung đối với thuê bao có thay đổi thiết bị đầu cuối.

Theo lộ trình, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, không được xác nhận trên VNeID hoặc có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thông báo và xử lý theo từng bước, từ tạm dừng dịch vụ một chiều đến hai chiều, tiến tới thu hồi số nếu không bổ sung thông tin theo quy định.

Xác thực cách nào?

Để xác thực, với Viettel, chủ thuê bao có thể tự kiểm tra tình trạng thuê bao qua ứng dụng My Viettel; Ứng dụng VNeID tại mục Ví giấy tờ – Số điện thoại để kiểm tra các SIM đang đứng tên mình; Hoặc liên hệ tổng đài Viettel để được điện thoại viên hỗ trợ tra cứu thông tin.

Trên ứng dụng My Viettel, người dùng chỉ cần chọn tính năng "Xác thực thông tin thuê bao" hoặc "Chuẩn hóa thông tin", sau đó thực hiện lần lượt các bước: chụp ảnh mặt trước, mặt sau CCCD gắn chip, chụp ảnh chân dung, quét NFC trên thẻ CCCD, kiểm tra lại thông tin và ký xác nhận.

Đối với người dùng VinaPhone, chủ thuê bao cần phải có tài khoản VneID định danh mức 2 hoặc CCCD gắn chip, sau đó lựa chọn 1 trong 3 cách như truy cập ứng dụng VneID trên điện thoại di động, nhấn "Truy cập chức năng" tại màn hình trang chủ, nhập passcode rồi chọn mục "Số điện thoại".

Truy cập ứng dụng MyVNPT và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng. Chủ thuê bao VinaPhone đang ở nước ngoài có thể xác thực thông tin thuê bao từ xa qua ứng dụng MyVNPT kết hợp CCCD gắn chip mà không cần về nước.

Ngoài ra, người dùng điện thoại có thể đến các điểm giao dịch gần nhất của nhà mạng, mang theo CCCD gắn chip hoặc có tài khoản VNeID mức 2 để được nhân viên nhà mạng hỗ trợ.

Không sử dụng điện thoại thông minh, xác thực bằng cách nào? VinaPhone cho hay với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, VinaPhone sẽ phối hợp với lực lượng công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú. Viettel Telecom cũng đã đồng loạt ra quân trên toàn quốc, bố trí các điểm hỗ trợ lưu động tại khu dân cư xa cửa hàng, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, qua đó đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc thao tác công nghệ. Các nhà mạng khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo lợi dụng việc thực hiện Thông tư 08. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng; không bấm vào đường link lạ gửi qua SMS, Zalo, mạng xã hội; không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống. Cơ quan nhà nước và nhà mạng không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân đọc mã OTP, mật khẩu hay chuyển tiền để thực hiện xác thực thông tin thuê bao.



