Hướng dẫn mới nhất về giải quyết chế độ đối với người lao động bị nợ BHXH

Theo thống kê của BHXH TPHCM, hiện có hơn 27.800 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố đang chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền hơn 3.500 tỉ đồng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài nhiều năm khiến người lao động gặp khó khăn trong việc chốt sổ, gộp sổ BHXH, nhất là trong việc hưởng các quyền lợi…

Liên quan đến việc giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, tại Quyết định số 313/QĐ-BHXH vừa ban hành, BHXH Việt Nam chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 40 và khoản 1 Điều 41 Luật BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì giải quyết chế độ BHXH trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng; xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH đối với trường hợp người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Sau khi thu hồi số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH và thực hiện điều chỉnh lại mức hưởng chế độ BHXH.