Lao động

Hướng dẫn mới nhất về giải quyết chế độ đối với người lao động bị nợ BHXH

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Chế độ BHXH của người lao động được giải quyết trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH

Theo thống kê của BHXH TPHCM, hiện có hơn 27.800 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố đang chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền hơn 3.500 tỉ đồng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài nhiều năm khiến người lao động gặp khó khăn trong việc chốt sổ, gộp sổ BHXH, nhất là trong việc hưởng các quyền lợi…

Liên quan đến việc giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, tại Quyết định số 313/QĐ-BHXH vừa ban hành, BHXH Việt Nam chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP.

Hướng dẫn mới nhất về giải quyết chế độ đối với người lao động bị nợ BHXH - Ảnh 1.

Doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài nhiều năm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn trong việc hưởng các quyền lợi liên quan

Cụ thể, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 40 và khoản 1 Điều 41 Luật BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì giải quyết chế độ BHXH trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng; xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH đối với trường hợp người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Sau khi thu hồi số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH và thực hiện điều chỉnh lại mức hưởng chế độ BHXH.

Căn cứ để giải quyết hưởng các chế độ BHXH, đối chiếu trước khi lập danh sách chi trả các chế độ BHTN là sổ BHXH thể hiện quá trình đóng BHXH, BHTN đồng bộ với cơ sở dữ liệu thu đã được quản lý tập trung thống nhất trong cả nước

Trường hợp chưa có dữ liệu thu trên hệ thống, dữ liệu thu trên hệ thống và thông tin trên sổ BHXH không thống nhất, chưa đảm bảo căn cứ để giải quyết hưởng; quá trình đóng BHXH, BHTN chưa được xác nhận đầy đủ trên sổ BHXH hoặc trường hợp đề nghị điều chỉnh, hủy, chấm dứt hưởng, hưởng tiếp nhưng dữ liệu thu chưa được điều chỉnh thì chuyển lại Phòng/Bộ phận Quản lý Thu để thực hiện (theo Mẫu số 21-HSB) hoặc phối hợp với cơ quan BHXH nơi thu điều chỉnh, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN làm căn cứ giải quyết, chi trả.

TPHCM: Công khai 100 doanh nghiệp nợ BHXH từ 6 tháng trở lên với số nợ tiền tỉ

TPHCM: Công khai 100 doanh nghiệp nợ BHXH từ 6 tháng trở lên với số nợ tiền tỉ

(NLĐO)- Doanh nghiệp không đóng, không đóng đầy đủ BHXH từ 6 tháng trở lên có thể bị xử lý hình sự về tội trốn đóng

Bịt lỗ hổng nợ BHXH

Doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài khiến người lao động mất quyền lợi, cần cơ chế chia sẻ rủi ro để bảo vệ kịp thời

Đề xuất quỹ dự phòng bảo vệ người lao động khi bị nợ BHXH

(NLĐO) - Quy định về chế độ dưỡng sức tại nơi không có công đoàn và cơ chế bảo vệ quyền lợi người lao động khi doanh nghiệp nợ BHXH nhận nhiều góp ý.

