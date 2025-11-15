HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hướng dẫn mới về thị thực nhập cảnh Mỹ

Xuân Mai

Mỹ sẽ xem các bệnh béo phì, đái tháo đường, ung thư, tim mạch...là những lý do tiềm năng để từ chối cấp thị thực

Một chỉ thị mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể khiến người nước ngoài khó đến thăm hoặc định cư tại Mỹ hơn nếu mắc một số bệnh lý hoặc không có đủ nguồn lực và tài sản để tự nuôi sống bản thân.

Theo chỉ thị, Mỹ sẽ xem béo phì - cùng với các bệnh mạn tính khác như đái tháo đường, ung thư, tim mạch - là những lý do tiềm năng để từ chối cấp thị thực. Động thái này mở rộng phạm vi sàng lọc y tế hiện tại, không chỉ giới hạn ở các bệnh truyền nhiễm và cung cấp cho viên chức thị thực những lý do mới để từ chối người xin nhập cảnh. Trong bức điện tín mới đây từ Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Marco Rubio đã thông báo cho các lãnh sự quán và đại sứ quán Mỹ về chỉ thị trên, qua đó đánh dấu nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc hạn chế nhập cư.

Theo AP, chỉ thị được ban hành theo khái niệm "gánh nặng công cộng" trong luật nhập cư. Theo đó, người nước ngoài có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc thường trú nếu có khả năng phải dựa vào các nguồn hỗ trợ của chính phủ Mỹ, chẳng hạn như một số loại trợ cấp tiền mặt hoặc thực phẩm. Hướng dẫn của Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu các viên chức thị thực cân nhắc từ chối cấp thị thực cho người xin nhập cảnh Mỹ vì những lý do khác, như quá tuổi nghỉ hưu, có bao nhiêu người phụ thuộc (như cha mẹ lớn tuổi hoặc con cái)… Hướng dẫn mới sẽ áp dụng đối với người muốn nhập cư vào Mỹ, chứ không áp dụng cho người nước ngoài chỉ đến thăm ngắn hạn.

Hướng dẫn mới về thị thực nhập cảnh Mỹ - Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng xin thị thực tại Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv - Israel Ảnh: AP

Trả lời hãng tin Yonhap về thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết "không có gì bí mật" khi chính quyền ông Donald Trump đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, trong đó có việc thực thi các chính sách bảo đảm hệ thống nhập cư không trở thành gánh nặng cho người đóng thuế. Một số chuyên gia cho rằng mục tiêu của biện pháp mới là giảm chi phí cho các cơ quan y tế Mỹ, từ đó giảm gánh nặng cho người nộp thuế, bằng cách hạn chế chi trả cho việc chăm sóc y tế những người mắc một số bệnh nhất định trong tương lai. Những bước đi này nằm trong quyền hợp pháp của chính phủ để quản lý nhập cư theo những ưu tiên của mình.

Trong khi đó, các nhà quan sát lo ngại thay đổi trên sẽ mở đường cho các quyết định chủ quan và đối xử không công bằng. Họ cho rằng việc liên kết tình trạng sức khỏe với khả năng tài chính có nguy cơ biến những bệnh có thể kiểm soát được thành rào cản đối với nhập cư hợp pháp. Các chuyên gia y tế công cộng cũng cảnh báo hướng dẫn mới có thể khiến người xin nhập cư ngần ngại đi khám bệnh hoặc không nói thật về tình trạng sức khỏe của mình. Điều này có thể làm tình hình sức khỏe của cả cá nhân lẫn cộng đồng trở nên tồi tệ hơn.

Luật liên bang hiện yêu cầu người muốn xin ở lại Mỹ hợp pháp và lâu dài phải chứng minh họ sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Donald Trump đã mở rộng phạm vi các chương trình phúc lợi có thể khiến người nộp đơn bị loại. Giờ đây, theo giới phân tích, các hướng dẫn mới dường như còn đi xa hơn về phạm vi áp dụng, từ đó có thể dẫn đến việc hạn chế đáng kể nhập cư và ảnh hưởng đến các gia đình nhập cư đang sinh sống hợp pháp tại Mỹ. 

