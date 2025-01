Hướng đến đô thị văn minh, hiện đại

Ngày 2-1, Báo Người Lao Động có bài viết "Công khai thu "lụi" phí đỗ ô tô dưới lòng đường" phản ánh tình trạng một số tuyến đường trung tâm TP HCM bị nhiều người ngang nhiên thu phí đỗ xe và coi đây là "lãnh địa riêng".

Tình trạng "thu tiền lụi" tại các điểm đỗ xe trên địa bàn TP HCM xảy ra đã nhiều năm nay, gây bức xúc cho người dân, làm giảm hiệu quả quản lý đô thị, gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách, làm mất trật tự và hình ảnh của thành phố. Thực trạng này báo chí đã phản ánh nhiều, cơ quan chức năng cũng nhiều lần ra quân xử lý nhưng được một thời gian thì đâu lại vào đấy.

Giải quyết tình trạng này một cách triệt để có được không? Theo chúng tôi là được, song cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Đầu tiên là tăng cường giám sát và kiểm tra thực địa. Cần thành lập đội kiểm tra liên ngành bao gồm lực lượng thanh niên xung phong (TNXP), công an, quản lý giao thông, đô thị để giám sát chặt chẽ các khu vực thu phí đỗ xe. Việc kiểm tra cần thực hiện thường xuyên, nhất là vào các khung giờ cao điểm và cuối tuần. Để việc giám sát hiệu quả, cần lắp đặt hệ thống camera tại các tuyến đường có thu phí đỗ xe. Camera cần kết nối trực tiếp với trung tâm điều hành đô thị thông minh để giám sát thời gian thực.

Ứng dụng My Parking đã được triển khai từ nhiều năm nay song cần cải thiện giao diện để người dùng dễ dàng sử dụng và thanh toán. Cần bổ sung tính năng thông báo tức thời về vị trí còn chỗ đỗ xe trên từng tuyến đường, hạn chế tình trạng chạy lòng vòng tìm chỗ. Hệ thống My Parking cũng cần liên kết với camera giám sát, cơ sở dữ liệu quản lý đô thị để cập nhật tự động tình trạng đỗ xe. Việc này giúp giảm cơ hội cho các đối tượng "thu tiền lụi" can thiệp.

Chính quyền cần thực hiện chiến dịch tuyên truyền qua báo chí, mạng xã hội và các kênh truyền thông công cộng để người dân hiểu rõ quy trình thu phí đỗ xe hợp pháp. Biển báo trên các tuyến đường cũng cần ghi rõ quy định, mức phí, hướng dẫn thanh toán qua app. Cần công bố số điện thoại đường dây nóng, kênh phản ánh trực tuyến để người dân có thể báo cáo ngay khi gặp hiện tượng "thu tiền lụi". Khuyến khích người dân sử dụng app để thanh toán; khi bị ép buộc trả tiền trái quy định thì mạnh dạn từ chối và báo ngay cho cơ quan chức năng.

Đặc biệt, tăng cường áp dụng các mức phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần hành vi "thu tiền lụi".

Cũng cần tăng cường trách nhiệm của lực lượng TNXP - đơn vị được giao thu phí đỗ ô tô. Nếu để xảy ra tình trạng "thu tiền lụi," các cá nhân và đơn vị TNXP cũng phải chịu trách nhiệm. Điều này giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

Giải pháp lâu dài là mở rộng số lượng bãi đỗ xe công cộng tại các khu vực trung tâm và quanh các địa điểm đông đúc. Các bãi đỗ xe này được tích hợp với hệ thống My Parking để quản lý tập trung. Nên khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng bãi đỗ xe bằng các ưu đãi như giảm thuế, hỗ trợ thuê đất. Có thể tổ chức đấu giá quyền khai thác các tuyến đường đỗ xe theo mô hình hợp đồng công - tư (PPP), giúp minh bạch hóa nguồn thu, tránh tình trạng quản lý lỏng lẻo. Nên áp dụng hệ thống nhận diện biển số tự động để quản lý xe ra vào các khu vực đỗ, giảm phụ thuộc vào con người, hạn chế bị lợi dụng.

Bằng cách áp dụng công nghệ, siết chặt quản lý, nâng cao nhận thức, TP HCM sẽ không chỉ giải quyết được vấn đề này mà còn tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.