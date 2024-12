Ngày 2-12, ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết từ ngày 1-1-2025 sẽ chính thức triển khai thực hiện thu tiền cung cấp dịch vụ hành khách sử dụng lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.



Cụ thể, tại nhà ga T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ quy hoạch khu vực lối đi riêng dành cho các đối tượng khách ưu tiên thực hiện kiểm tra an ninh soi chiếu, có biển báo hướng dẫn và bố trí lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và được trang bị máy móc thiết bị chuyên dùng để tiến hành kiểm tra soi chiếu an ninh riêng theo đúng quy định.

Giá dịch vụ dự kiến là 100.000 đồng/khách, chưa bao gồm thuế VAT.

Theo ông Hưng, một số hãng hàng không có ý kiến nhưng việc thu phí này là đúng theo các quy định. Trường hợp hãng hàng không không có nhu cầu thì vẫn tổ chức cho khách đi theo lối thông thường.

Sân bay Đà Nẵng sẽ triển khai thu phí dịch vụ lối đi ưu tiên từ ngày 1-1-2025

Ông Hưng cho hay hiện các hãng cũng không thu phí hành khách ở các vị trí ưu tiên. Vì không có phí nên hành khách sẽ không được ưu tiên. Bên cạnh đó, trong tài liệu khai thác của các hãng đều không có "lối đi ưu tiên".

Ngoài ra, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng cho hay không phải đơn vị là sân bay đầu tiên triển khai dịch vụ này mà sân bay Nội Bài đã thực hiện ở nhà ga quốc tế.

"Việc triển khai thu phí lối đi ưu tiên triển khai đồng loạt ở 3 cảng hàng không lớn trên cả nước nhưng do lộ trình khác nhau nên việc thực hiện phụ thuộc vào thay đổi hạ tầng của từng đơn vị" - ông Hưng cho biết.

Theo thông báo của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, dịch vụ có thu phí để hành khách sử dụng lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh là một phần của dịch vụ Fast-track và là dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, không làm ảnh hưởng đến khả năng cung ứng và chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng không, không làm thay đổi quy trình kiểm soát an ninh hàng không; vẫn đảm bảo tuân thủ tài liệu khai thác công trình theo quy định.

Sử dụng lối đi ưu tiên giúp hành khách không phải xếp hàng chờ đợi, đồng thời lối vào cửa kiểm soát an ninh giải tỏa nhanh, tránh ùn tắc cục bộ lượng hành khách làm thủ tục an ninh soi chiếu tại một vài thời điểm cao điểm.

Bên cạnh đó, việc cung cấp này còn mang lại nhiều hiệu quả kinh tế và nâng cao chất lượng dịch vụ cho các hãng hàng không và tiện ích cho hành khách.