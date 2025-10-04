HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hương sắc giai nhân của Như Quỳnh

Thùy Trang

(NLĐO)- Như Quỳnh "chơi lớn": Diễn kịch, làm đĩa than, tái xuất đại nhạc hội hoành tráng".

Tuyệt đỉnh: Đại tiệc sao “đỉnh chóp” bùng nổ, hé lộ điều gì? 

Hương sắc giai nhân của Như Quỳnh - Ảnh 1.

Ca sĩ Như Quỳnh với đại nhạc hội Nhan sắc giai nhân

Sau 3 năm tạm dừng, Như Quỳnh mang trở lại đại nhạc hội thu hình trực tiếp từng gây tiếng vang với loạt chủ đề: The Best of Như Quỳnh, Xuân yêu thương và Người tình & Quê hương.

Lần này, cô chọn chủ đề "Hương sắc giai nhân", lấy cảm hứng từ các bộ tứ bình cổ điển như Lan – Mai – Cúc – Trúc, Xuân – Hạ – Thu – Đông, hay Cầm – Kỳ – Thi – Họa, để tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh và khí chất của người phụ nữ Việt qua âm nhạc.

Đại nhạc hội "Hương sắc giai nhân" sẽ diễn ra vào ngày 27-12 tại TP HCM, quy tụ dàn sao đình đám của làng nhạc: Hương Lan, Họa Mi, Hoài Lâm, Hồ Văn Cường, Phương Anh, Phương Ý, Hoàng Mỹ An, Thanh Duy, Mai Thiên Vân, Phương Yến Linh, Hoài Tâm…

Mỗi phần biểu diễn được dàn dựng như một bức tranh sống, kể hành trình của những "giai nhân" qua thời gian – khi họ vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, vừa kiêu sa nhưng vẫn gần gũi. Như Quỳnh không chỉ xuất hiện với hình ảnh nữ thần âm nhạc, mà còn trực tiếp đảm nhận vai trò sản xuất – dàn dựng và biểu diễn chính, khẳng định vị thế "nữ hoàng sân khấu" của mình.

Khi Gen Z gặp huyền thoại  

Hương sắc giai nhân của Như Quỳnh - Ảnh 2.

Như Quỳnh sẽ diễn kịch

Không dừng lại ở những ca khúc kinh điển từng làm nên tên tuổi, chương trình còn mang hơi thở mới khi kết hợp bản phối hiện đại, hòa âm trẻ trung, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích. "Chúng tôi muốn mang đến làn gió mới, để thế hệ khán giả Gen Z cũng tìm thấy chính mình trong âm nhạc Việt", Như Quỳnh chia sẻ.

Đặc biệt, đại nhạc hội năm nay có thêm phần thời trang và kịch sân khấu, lần đầu tiên Như Quỳnh sẽ trực tiếp diễn kịch cùng các nghệ sĩ tên tuổi. Sự xuất hiện của những "anh tài" từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng khiến fan háo hức chờ đợi.

Như Quỳnh với liên hoàn dự án: album đĩa than, ảnh lịch tết

Hương sắc giai nhân của Như Quỳnh - Ảnh 3.

Hồ Văn Cường là khách mời trong Nhan sắc giai nhân của Như Quỳnh

Song song với đại nhạc hội, Như Quỳnh còn tiết lộ loạt dự án riêng: album đĩa than nhạc Xuân với bản phối hoàn toàn mới, cùng bộ ảnh lịch đặc biệt dành tặng khán giả. "Tôi muốn mang đến món quà tinh thần để mọi người có thêm cảm xúc và năng lượng tích cực khi năm mới đến", cô nói.

Sau hơn ba thập kỷ cống hiến, Như Quỳnh vẫn giữ nguyên thần thái thanh thoát, giọng hát mê hoặc và năng lượng tràn đầy trên sân khấu. "Hương sắc giai nhân" không chỉ là dự án âm nhạc, mà còn là lời khẳng định: những giá trị thật của nghệ thuật luôn bền bỉ theo năm tháng.

Hé lộ mối quan hệ của Như Quỳnh với Phi Nhung

Hé lộ mối quan hệ của Như Quỳnh với Phi Nhung

(NLĐO) - Nhiều thế hệ nghệ sĩ góp mặt trong Đại nhạc hội "Người tình và quê hương" do ca sĩ Như Quỳnh tổ chức.

