HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hướng tới cuộc sống ngày càng tốt hơn

Văn Duẩn - Nguyễn Hưởng - Trọng Đức

Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị TP Hà Nội trong năm 2025

 Sáng 15-12, tại trụ sở HĐND, UBND phường Bạch Mai, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 11 phường (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai), thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu kiến nghị nhiều vấn đề người dân quan tâm: tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất y tế, bảo đảm đáp ứng được nhu cầu khám định kỳ hằng năm cho toàn dân; hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử; ưu tiên đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; đẩy nhanh công tác cải tạo chung cư cũ; xử lý nghiêm minh hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả…

Phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm, gồm: Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì môi trường hòa bình; phát triển nhanh, bền vững đất nước và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách, mọi thành tựu phát triển cuối cùng đều hướng tới hạnh phúc, sức khỏe và cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân.

Hướng tới cuộc sống ngày càng tốt hơn - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các cử tri tại buổi tiếp xúc vào ngày 15-12. Ảnh: NGUYỄN Ý

Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị TP Hà Nội trong năm 2025. Trả lời một số kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội cần phải xác định rõ căn nguyên, có giải pháp quyết liệt để giải quyết. Thành phố phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải ra môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, nước thải từ cơ sở sản xuất… Về vấn đề miễn viện phí, có thể hiểu là miễn phí các dịch vụ y tế cơ bản của bảo hiểm y tế; để tăng mức miễn viện phí cho người dân thì định hướng là sẽ nâng cao tỉ lệ người dân có bảo hiểm y tế, mở rộng danh mục bảo hiểm y tế chi trả cũng như mức đồng chi trả. Thành phố đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm trường lớp khang trang, an toàn, hiện đại; rà soát chương trình dạy học theo hướng tinh giản, thực chất, thiết thực hơn.

Về một số định hướng lớn của TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tập trung vào 5 ưu tiên: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; đột phá hạ tầng giao thông - đô thị; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, an toàn. Chính quyền địa phương 2 cấp phải thực sự linh hoạt, hiệu quả, gần dân - sát dân - vì dân, với cam kết tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ mà cử tri nêu.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư cho biết trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân. Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lập pháp lớn nhất trong lịch sử nhiệm kỳ, với hơn 205 nhiệm vụ lập pháp được hoàn tất, trong đó có số lượng luật, nghị quyết rất lớn, nhiều nội dung mới phức tạp, kỹ thuật cao và mang tính chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo