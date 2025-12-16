Hướng tới cuộc sống ngày càng tốt hơn

Sáng 15-12, tại trụ sở HĐND, UBND phường Bạch Mai, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 11 phường (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai), thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu kiến nghị nhiều vấn đề người dân quan tâm: tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất y tế, bảo đảm đáp ứng được nhu cầu khám định kỳ hằng năm cho toàn dân; hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử; ưu tiên đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; đẩy nhanh công tác cải tạo chung cư cũ; xử lý nghiêm minh hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả…

Phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm, gồm: Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì môi trường hòa bình; phát triển nhanh, bền vững đất nước và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách, mọi thành tựu phát triển cuối cùng đều hướng tới hạnh phúc, sức khỏe và cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các cử tri tại buổi tiếp xúc vào ngày 15-12. Ảnh: NGUYỄN Ý

Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị TP Hà Nội trong năm 2025. Trả lời một số kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội cần phải xác định rõ căn nguyên, có giải pháp quyết liệt để giải quyết. Thành phố phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải ra môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, nước thải từ cơ sở sản xuất… Về vấn đề miễn viện phí, có thể hiểu là miễn phí các dịch vụ y tế cơ bản của bảo hiểm y tế; để tăng mức miễn viện phí cho người dân thì định hướng là sẽ nâng cao tỉ lệ người dân có bảo hiểm y tế, mở rộng danh mục bảo hiểm y tế chi trả cũng như mức đồng chi trả. Thành phố đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm trường lớp khang trang, an toàn, hiện đại; rà soát chương trình dạy học theo hướng tinh giản, thực chất, thiết thực hơn.

Về một số định hướng lớn của TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tập trung vào 5 ưu tiên: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; đột phá hạ tầng giao thông - đô thị; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, an toàn. Chính quyền địa phương 2 cấp phải thực sự linh hoạt, hiệu quả, gần dân - sát dân - vì dân, với cam kết tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ mà cử tri nêu.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư cho biết trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân. Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lập pháp lớn nhất trong lịch sử nhiệm kỳ, với hơn 205 nhiệm vụ lập pháp được hoàn tất, trong đó có số lượng luật, nghị quyết rất lớn, nhiều nội dung mới phức tạp, kỹ thuật cao và mang tính chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.