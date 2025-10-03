HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Hướng tới "kỳ lân" công nghệ

LÂM ĐÌNH THẮNG, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM

Bối cảnh hiện tại, TP HCM có không gian và nguồn lực lớn hơn để phát triển

Theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, TP HCM giữ vị trí thứ 2 với 59,33 điểm, xếp sau Hà Nội - 65,68 điểm.

Điểm nổi bật ở TP HCM là dẫn đầu cả nước về trụ cột cơ sở hạ tầng, thậm chí có đến 13/52 chỉ số đứng đầu cả nước.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp TP HCM giữ vị trí thứ 2, phản ánh vị thế tiên phong của cả nước với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông tin tích cực này trong bối cảnh sau sáp nhập, TP HCM mới đang nỗ lực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp phát triển kinh tế số trong chiến lược tăng trưởng mới.

Sau sáp nhập, TP HCM đang mở ra một không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu phải có một mô hình tăng trưởng đột phá, dựa trên năng suất và công nghệ cao, với kinh tế số là động lực cốt lõi. Thành phố đã hình thành hệ thống liên kết các thành phần của thị trường khoa học và công nghệ trong vùng Đông Nam Bộ. Hệ thống liên kết này sẽ đóng vai trò đầu mối nhằm kết nối, hỗ trợ các bên cung cầu, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, góp phần hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động kết nối quốc tế, mở đường cho startup "vượt biển lớn", TP HCM đang thúc đẩy kết nối hệ sinh thái trong nước và quốc tế như AMD, NVIDIA, Qualcomm, Mitsubishi; các đối tác quốc tế Phần Lan, Cộng hòa Áo, Vương quốc Anh, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore… Những hoạt động trên nhằm tận dụng sức mạnh của các tập đoàn lớn để hỗ trợ thúc đẩy phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hồi tháng 5-2025, tổ chức StartupBlink công bố TP HCM tăng 1 bậc lên vị trí 110 toàn cầu, đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên lọt vào Tốp 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Thành phố tiếp tục giữ vị trí hàng đầu của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, được đánh giá có tiềm năng phát triển bền vững và mang tầm khu vực - hiện đứng Tốp 30 toàn cầu về blockchain - hạng 2 khu vực Đông Nam Á.

Bối cảnh hiện tại, TP HCM có không gian và nguồn lực lớn hơn để phát triển, góp phần củng cố vững chắc vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước, có thể tạo đột phá về tăng trưởng. Mục tiêu dài hạn đến năm 2030 của TP HCM là gia nhập nhóm 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu.

Bằng việc kết hợp đồng bộ chính quyền số - hạ tầng số - nhân lực số - dịch vụ số, thành phố không chỉ xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ, kiến tạo một môi trường để thay đổi tư duy, nuôi dưỡng những startup có khát vọng và khả năng vươn ra toàn cầu. Đây là con đường để TP HCM trở thành cái nôi của những "kỳ lân" công nghệ trong thập kỷ tới. 

Tin liên quan

Thủ tướng: Giao VNPT, Viettel tiếp nhận, phát triển công nghệ liên quan các dự án đường sắt

Thủ tướng: Giao VNPT, Viettel tiếp nhận, phát triển công nghệ liên quan các dự án đường sắt

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chủ động triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đường sắt

Phát triển công nghệ tái chế pin mặt trời

Một số công ty đã tiên phong phát triển công nghệ tái chế chất thải pin mặt trời trong bối cảnh phần lớn chất thải này đang bị chôn lấp.

TP HCM và tập đoàn AMD ký kết hợp tác phát triển công nghệ cao và AI

(NLĐO)- Sau lễ ký kết giữa UBND TP HCM và Tập doàn AMD, Trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn (ESC) chuyển đổi lên chuẩn quốc tế (ESC International).

