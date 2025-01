HURC1 đề nghị Công an thành phố xử lý nam thanh niên tập calisthenic trên metro

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) vừa gửi công văn đến Công an TP HCM đề nghị xác minh, mời làm việc và xử lý nam thanh niên có hành vi đu người trên tay nắm và cột trần tàu điện thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).







Nam thanh niên tập calisthenic trên metro đang chạy ngày 24-1 - Ảnh: HCMC METRO

Sự việc xảy ra vào ngày 24-1-2025, nam thanh niên này thực hiện các động tác tương tự như tập thể dục trên các chuyến tàu số hiệu 1401 (hướng từ ga Bến Thành đi ga Bến xe Suối Tiên) và 1602 (hướng ngược lại). Hành vi của nam thanh niên gây bức xúc cho hành khách xung quanh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong không gian công cộng.

Công ty HURC1 cho biết nam thanh niên nhiều khả năng là thành viên của trang ASHURA-Ultimate Calisthenics Team.

Hành động đu người trên tay nắm và cột tàu điện vi phạm quy định an toàn, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng, đặc biệt trong bối cảnh toa tàu có đông hành khách vào thời điểm đó.

Hành vi này thuộc diện có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhằm duy trì hình ảnh văn minh của tuyến metro và đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách, Công ty HURC1 đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xác minh danh tính, mời đối tượng làm việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công ty cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Công an Thành phố để bảo đảm an toàn cho hoạt động vận hành tuyến metro số 1.