Sức khỏe

Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng

N.Dung

(NLĐO) - Hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, không ghi nhãn, không có cảnh báo sức khỏe, có thể bị phạt tới 5 triệu đồng và đình chỉ 1 - 3 tháng.

Chính phủ ban hành Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, nêu rõ hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục và thẩm quyền xử lý.

Ép uống rượu bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng - Ảnh 1.

Người hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt 3 - 5 triệu đồng. Ảnh: Ngân Dương

Nghị định quy định phạt 200.000-500.000 đồng với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm; trường hợp trên máy bay áp dụng theo quy định ngành hàng không. 

Mức 3-5 triệu đồng áp dụng khi không có biển "cấm hút thuốc", hoặc không tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy định cấm hút thuốc tại khu vực quản lý.

Siết xử phạt thuốc lá, thuốc lá điện tử

Với khu vực dành riêng cho người hút thuốc, hành vi không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt, không có dụng cụ chứa tàn thuốc, không có biển báo hoặc thiết bị phòng cháy chữa cháy bị phạt 5-10 triệu đồng.

Đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, hành vi sử dụng bị phạt 3-5 triệu đồng; hành vi chứa chấp người khác sử dụng tại địa điểm thuộc quyền quản lý bị phạt 5-10 triệu đồng, kèm biện pháp buộc tiêu hủy tang vật.

Về ghi nhãn, cảnh báo sức khỏe, mức phạt 20-30 triệu đồng áp dụng với hành vi in sai mẫu cảnh báo, không thay đổi định kỳ, không ghi rõ số lượng hoặc sử dụng từ ngữ gây hiểu sai về tác hại thuốc lá.

Mức 30-40 triệu đồng áp dụng khi không in cảnh báo sức khỏe hoặc sản xuất, kinh doanh thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài khi chưa được phép; đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động 3-6 tháng, buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm và nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp.

Ngoài ra, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá bị phạt 200.000-500.000 đồng. Hành vi ép buộc người khác hút thuốc hoặc sử dụng người dưới 18 tuổi mua thuốc bị phạt 500.000-1 triệu đồng.

Mức 3-5 triệu đồng áp dụng với các vi phạm như sử dụng hình ảnh thuốc lá trong ấn phẩm dành cho trẻ em, cung cấp thông tin sai lệch về tác hại thuốc lá, không đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động, hoặc không hạn chế hình ảnh hút thuốc trong tác phẩm nghệ thuật theo quy định.

Phạt tới 20 triệu đồng hành vi quảng bá sữa thay thế sữa mẹ

Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định phạt 1-3 triệu đồng với hành vi hướng dẫn trẻ dưới 6 tháng tuổi dùng sữa thay thế sữa mẹ khi không có chỉ định bác sĩ, hoặc cung cấp thông tin cho rằng sản phẩm có giá trị tương đương hay tốt hơn sữa mẹ.

Mức 3-5 triệu đồng áp dụng với các vi phạm như cung cấp thông tin không chính xác về sản phẩm; tiếp cận phụ nữ mang thai, bà mẹ để quảng bá; không tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở y tế...

Ép uống rượu bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng - Ảnh 3.

Cán bộ y tế hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ. Ảnh: MOH

Phạt 5-10 triệu đồng đối với hành vi bán hoặc cho phép bán sữa thay thế sữa mẹ tại cơ sở y tế (trừ nhà thuốc bệnh viện); tài trợ, quảng bá dưới mọi hình thức để thúc đẩy sử dụng sản phẩm; trưng bày logo, vật dụng liên quan; hoặc cho phép nhân viên doanh nghiệp tiếp cận bà mẹ, phụ nữ mang thai.

Mức 10-20 triệu đồng áp dụng khi trưng bày, quảng cáo sản phẩm tại cơ sở y tế, siêu thị; thực hiện khuyến mại như tặng mẫu, giảm giá; hoặc lợi dụng hoạt động truyền thông, giáo dục dinh dưỡng để quảng bá sản phẩm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-5-2026.

Đề xuất "sữa mẹ hiến tặng thanh trùng" được BHYT chi trả

(NLĐO) - Ngoài giá trị dinh dưỡng, sữa mẹ đã được chứng minh là "thuốc" giúp cứu sống trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân, bệnh lý cần chăm sóc tích cực. Các chuyên gia của Bộ Y tế đề xuất BHYT chi trả cho sữa mẹ hiến tặng thanh trùng

