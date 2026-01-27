HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Để khách hút thuốc lá điện tử tại quán, chủ bị phạt đến 10 triệu đồng

N.Dung

(NLĐO) - Cá nhân hoặc tổ chức cho phép, dung túng việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm mình quản lý có thể bị phạt đến 10 triệu đồng.

Ngày 27-1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị phổ biến các Nghị định của Chính phủ về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Để khách hút thuốc lá điện tử tại quán, chủ có thể bị phạt đến 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Y tế thông tin quy định xử phạt thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Theo bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), từ khi nghị quyết của Quốc hội cấm sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có hiệu lực năm 2025, mức độ sử dụng các sản phẩm này đã giảm. Nếu như trước đó, Bệnh viện Bạch Mai mỗi tháng tiếp nhận 5-6 ca ngộ độc liên quan thuốc lá điện tử thì hiện còn khoảng 1-2 ca.

Cùng xu hướng này, Bộ Công an cho biết số vụ việc liên quan thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng giảm mạnh. Trước đây, mỗi năm cả nước ghi nhận hơn 100 vụ, nhiều vụ có yếu tố ma túy, hàng lậu, hàng giả; riêng năm 2025, sau khi lệnh cấm được triển khai, chỉ còn 5 vụ việc có yếu tố ma túy bị xử lý.

Bộ Y tế cho biết các nghị định mới đã bổ sung chế tài cụ thể với hành vi liên quan thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Người sử dụng bị phạt 3-5 triệu đồng; cá nhân, tổ chức chứa chấp, dung túng việc sử dụng tại địa điểm do mình quản lý bị phạt 5-10 triệu đồng.

Trường hợp học sinh hút thuốc lá điện tử trong trường học, nếu cơ sở giáo dục không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, người đứng đầu đơn vị có thể bị xử phạt theo quy định.

Đại diện Bộ Y tế cho biết Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi cho phép các địa điểm công cộng lắp đặt camera, sử dụng phương tiện kỹ thuật để giám sát, nhắc nhở và xử phạt "nguội" hành vi hút thuốc nơi công cộng.

Thẩm quyền xử phạt cũng được mở rộng cho nhiều lực lượng như UBND các cấp, công an, quản lý thị trường, hải quan, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển, nhằm tăng khả năng phát hiện, xử lý vi phạm tại cơ sở.

Ngoài xử phạt hành chính, các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng với số lượng lớn có thể bị xử lý hình sự về tội buôn bán hàng cấm, với mức phạt tiền 50 triệu đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Để khách hút thuốc lá điện tử tại quán, chủ có thể bị phạt đến 10 triệu đồng - Ảnh 2.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm đồng bộ giữa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với Luật Thương mại, Luật Đầu tư và Luật Quảng cáo; đồng thời xem xét hạ ngưỡng xử lý hình sự và tăng mức xử phạt hành chính để nâng cao tính răn đe. Nhiều ý kiến cũng đề xuất hỗ trợ nguồn lực cho lực lượng chức năng và khuyến khích người dân tham gia phát hiện, tố giác vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho rằng để thực thi hiệu quả lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, cần sự kết hợp đồng bộ giữa pháp luật, giáo dục, tư vấn, thực thi và xử phạt nghiêm minh.

Ông Lâm cho biết Công ước khung về kiểm soát thuốc lá yêu cầu xây dựng môi trường 100% không khói thuốc, bởi không có mức phơi nhiễm nào là an toàn. Việc này cần được thực thi bắt buộc, đồng bộ tại nơi làm việc trong nhà, nơi công cộng trong nhà và phương tiện giao thông công cộng, kèm cơ chế giám sát, đánh giá.

