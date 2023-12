Hút xăng từ xe bồn gặp nạn, hàng chục người thiệt mạng ở Liberia

Reuters ngày 28-12 mô tả một chiếc xe bồn chở đầy xăng không may mất lái lao ra khỏi đường ở Totota thuộc hạt Lower Bong.

Khi đó, xăng từ trong bồn tràn ra nên người dân đổ xô đến hút vào can mang theo hoặc bình xe máy. Không may, chiếc bồn phát nổ ngay sau đó khiến nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương.

"Mọi người bỏ chạy tán loạn nhưng nhiều người không thoát khỏi vụ nổ" – một nhân chứng kể lại với giọng còn chưa hết bàng hoàng.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào cuối ngày 26-12 (giờ địa phương).

Hiện trường chiếc xe bồn chở xăng ở miền Trung Bắc Liberia phát nổ khiến nhiều người thương vong. Ảnh: BNN

"Vụ việc khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, bao gồm một phụ nữ và ba trẻ em từ 6-9 tuổi. Hàng chục người khác đang nằm viện trong tình trạng bỏng nặng. Dự kiến số người chết sẽ còn tăng" – ông Francis Kateh, quan chức y tế hàng đầu của Liberia, xác nhận.

Còn theo mô tả của BNN, rất đông người dân đã đi xe máy tới hiện trường chiếc xe gặp nạn để hút xăng. Hầu hết những người này đều thiệt mạng trong khi ít nhất 83 người khác bị thương.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được giới chức Liberia điều tra làm rõ.

Liên Hiệp Quốc cho biết do tiêu chuẩn an toàn đường bộ thấp và cơ sở hạ tầng yếu kém khiến khu vực châu Phi cận Sahara trở thành nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người nhất thế giới – gấp ba lần so với mức trung bình ở châu Âu.