Hủy án sơ thẩm vụ cựu phó giám đốc bị tuyên 11 năm tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hủy án sơ thẩm vụ cựu phó giám đốc bị tuyên 11 năm tù

Vân Du

(NLĐO) – TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên hủy án sơ thẩm vụ án liên quan cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bạc Liêu.

Liên quan vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", ngày 19-6, kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Dương Tấn Thiện và Lê Hoàng Nhạc, do hồ sơ còn thiếu sót và mâu thuẫn về mặt chứng cứ.

- Ảnh 1.

Thiện và Nhạc tại phiên xét xử phúc thẩm

Thiện là cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ; còn Nhạc là cựu nhân viên kỹ thuật chi nhánh này.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28-12-2018, ông N.V.T. (ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) đơn gửi đến UBND TP Bạc Liêu xin chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở đô thị) và đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa cho thửa đất số 262, diện tích 2.999 m2, tại khóm 3, phường 2, TP Bạc Liêu.

Nhạc đã tiến hành trích lục bản đồ địa chính đối với thửa đất 112 (thửa 262 cũ), đo đạc lập phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất 113 và 114 (tách thửa 112).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của ông T., Nhạc là người trích lục bản đồ địa chính, xác nhận kết quả hiện trạng đo đạc đất và lập phiếu chuyển để xác định nghĩa vụ tài chính trình Thiện chuyển Chi cục Thuế TP Bạc Liêu thu thuế chuyển mục đích sử dụng đất.

Qua các giấy tờ do Nhạc tạo lập, vị trí thửa đất số 113 và 114 mà ông T. xin chuyển mục đích sử dụng là tiếp giáp với thửa đất liền kề có cùng sử dụng đất (thửa 115) thuộc đường quy hoạch Châu Thị Tám. Nhạc lấy lý do khó xác định vị trí đất nên đưa hồ sơ, thủ tục cho Thiện xem để xin chỉ đạo.

Hồ sơ này không thể xác định là thuộc vị trí đất ở tối thiểu nhưng Thiện đã chỉ đạo xác nhận nội dung "Đất ở tối thiểu". Nhạc là người có chuyên môn trong lĩnh vực mình công tác nhưng khi nghe Thiện xác định vị trí đất ở tối thiểu là trái với sự thật nhưng bị can vẫn thực hiện.

Ngày 19-1-2019, Nhạc soạn thảo phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai xác định vị trí thửa đất số 113 và 114 có tổng diện tích 1.890,84 m2 là đất ở tối thiểu trình Thiện ký, gửi Chi cục Thuế TP Bạc Liêu xác định giá đất tính tiền sử dụng đất đối với 2 thửa đất này là 320.000 đồng/m2. Trừ giá của các loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất thì số tiền ông T. phải nộp hơn 534 triệu đồng.

UBND TP Bạc Liêu sau đó đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 113 và 114 cho ông T. (thửa đất 115 do Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp).

Sau đó, ngành chức năng xác định tổng số tiền sử dụng đất phải nộp để chuyện mục đích sử dụng thửa đất 113 và 114 là hơn 4 tỉ đồng. Hành vi của 2 bị cáo đã gây thất thoát ngân sách của nhà nước.

Ngày 26-9-2025, TAND khu vực 6, tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Thiện 11 năm tù; bị cáo Nhạc 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Tin liên quan

Hủy án 7 năm tù với cựu hiệu trưởng vụ tham ô hơn 10 triệu đồng

Hủy án 7 năm tù với cựu hiệu trưởng vụ tham ô hơn 10 triệu đồng

(NLĐO) – TAND tỉnh Cà Mau hủy án sơ thẩm 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản" đối với cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây

Vụ cựu Chủ tịch tỉnh Cà Mau kiện đòi lại nhà: Hủy án sơ thẩm

(NLĐO) – Tòa phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm vụ cựu Chủ tịch tỉnh Cà Mau kiện đòi lại nhà vì vi phạm tố tụng.

Vụ sát hại người mẹ mù loà: Hủy án tử hình, tuyên bị cáo tù chung thân

(NLĐO) - Hội đồng xét xử cho rằng cơ quan điều tra "có thiếu sót" trong quá trình tố tụng nhưng "không làm thay đổi bản chất vụ án"

Phó giám đốc lợi dụng chức vụ Cà Mau
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo