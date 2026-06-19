Hủy án sơ thẩm vụ cựu phó giám đốc bị tuyên 11 năm tù

Liên quan vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", ngày 19-6, kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Dương Tấn Thiện và Lê Hoàng Nhạc, do hồ sơ còn thiếu sót và mâu thuẫn về mặt chứng cứ.

Thiện và Nhạc tại phiên xét xử phúc thẩm

Thiện là cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ; còn Nhạc là cựu nhân viên kỹ thuật chi nhánh này.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28-12-2018, ông N.V.T. (ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) đơn gửi đến UBND TP Bạc Liêu xin chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở đô thị) và đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa cho thửa đất số 262, diện tích 2.999 m2, tại khóm 3, phường 2, TP Bạc Liêu.

Nhạc đã tiến hành trích lục bản đồ địa chính đối với thửa đất 112 (thửa 262 cũ), đo đạc lập phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất 113 và 114 (tách thửa 112).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của ông T., Nhạc là người trích lục bản đồ địa chính, xác nhận kết quả hiện trạng đo đạc đất và lập phiếu chuyển để xác định nghĩa vụ tài chính trình Thiện chuyển Chi cục Thuế TP Bạc Liêu thu thuế chuyển mục đích sử dụng đất.

Qua các giấy tờ do Nhạc tạo lập, vị trí thửa đất số 113 và 114 mà ông T. xin chuyển mục đích sử dụng là tiếp giáp với thửa đất liền kề có cùng sử dụng đất (thửa 115) thuộc đường quy hoạch Châu Thị Tám. Nhạc lấy lý do khó xác định vị trí đất nên đưa hồ sơ, thủ tục cho Thiện xem để xin chỉ đạo.

Hồ sơ này không thể xác định là thuộc vị trí đất ở tối thiểu nhưng Thiện đã chỉ đạo xác nhận nội dung "Đất ở tối thiểu". Nhạc là người có chuyên môn trong lĩnh vực mình công tác nhưng khi nghe Thiện xác định vị trí đất ở tối thiểu là trái với sự thật nhưng bị can vẫn thực hiện.

Ngày 19-1-2019, Nhạc soạn thảo phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai xác định vị trí thửa đất số 113 và 114 có tổng diện tích 1.890,84 m2 là đất ở tối thiểu trình Thiện ký, gửi Chi cục Thuế TP Bạc Liêu xác định giá đất tính tiền sử dụng đất đối với 2 thửa đất này là 320.000 đồng/m2. Trừ giá của các loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất thì số tiền ông T. phải nộp hơn 534 triệu đồng.

UBND TP Bạc Liêu sau đó đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 113 và 114 cho ông T. (thửa đất 115 do Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp).

Sau đó, ngành chức năng xác định tổng số tiền sử dụng đất phải nộp để chuyện mục đích sử dụng thửa đất 113 và 114 là hơn 4 tỉ đồng. Hành vi của 2 bị cáo đã gây thất thoát ngân sách của nhà nước.