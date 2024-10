Huy động 200 cảnh sát truy quét các tụ điểm ma túy

Ngày 29-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau gần 1 tháng tập trung quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa huy động gần 200 cảnh sát, chia làm 13 tổ cùng với công an các xã, thị trấn trên địa bàn đồng loạt bắt giữ 13 vụ, 29 đối tượng liên quan đến ma túy.

Các đối tượng trong các vụ án ma túy và tang vật được công an thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong đó, 8 vụ, 11 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; 5 vụ, 18 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa 13 điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, trong đó có 1 điểm ở huyện Thọ Xuân, 2 điểm trên địa bàn TP Hà Hội và 10 điểm ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ 3 túi chứa ma túy dạng đá; 55 viên ma túy dạng hồng phiến; 80 gói chứa ma túy dạng heroin cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Trưởng Công an huyện Thạch Thành, cho biết cùng thời điểm phá chuyên án, Công an huyện Thạch Thành đã đồng loạt tổng kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 140 đối tượng nghiện, nghi nghiện trên địa bàn 25 xã, thị trấn.

Qua đó, đã phát hiện 32 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy. Công an huyện Thạch Thành đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện đối với 9 trường hợp và áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn và quản lý tại gia đình, cai nghiện bằng điều trị thay thế methadone đối với 11 trường hợp khác.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thành phối hợp đấu tranh, làm rõ.