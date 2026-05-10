Huy động hơn 300 người tìm kiếm người đàn ông mất tích trong rừng sâu

Chiều 10-5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết hơn 300 người bao gồm lực lượng chức năng, người dân đang khẩn trương tìm kiếm một người dân mất tích trong rừng sâu.

Trước đó, Công an xã Bắc Quang nhận được tin báo từ bà Phàn Mùi Mủi, trú tại thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang về việc vào khoảng 8 giờ ngày 8-5, chồng bà là ông Triệu Chàn Tá (SN 1968) đi vào khu vực rừng Nặm Ký để tìm cây thảo dược. Tuy nhiên, đến tối muộn vẫn không thấy ông trở về, điện thoại mất liên lạc. Khi đi, ông Tá mặc áo vàng, quần ngố, khoác quẩy tấu nhựa màu xanh, mang theo một con chó đen, cơm nắm và dao đi rừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bắc Quang đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương triển khai lực lượng tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ chia thành nhiều tổ, rà soát từng hẻm đá, khe suối. Địa hình khu vực tìm kiếm cực kỳ phức tạp, rừng rậm, núi cao, cộng với thời tiết có mưa lớn khiến đường rừng trơn trượt, bùn lầy, gây trở ngại lớn cho công tác cứu nạn.

Để hỗ trợ công tác tìm kiếm, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân các khu vực thôn, xã lân cận nếu có thông tin hoặc phát hiện dấu vết của ông Triệu Chàn Tá thông báo ngay cho Công an xã Bắc Quang (SĐT 0982291819) hoặc cơ quan công an gần nhất.