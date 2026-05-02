Thời sự

Huy động lực lượng tìm kiếm giám đốc người Hàn Quốc mất tích ở hồ Đá Đen

Ngọc Giang

(NLĐO)- Một giám đốc người Hàn Quốc mất tích khi chèo SUP trên hồ Đá Đen; hàng chục người được huy động tìm kiếm suốt từ ngày 1-5 đến nay nhưng chưa có kết quả

Sáng 2-5, ông Đỗ Chí Khởi, Chủ tịch UBND xã Kim Long (TPHCM), cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm một người nước ngoài mất tích khi chèo thuyền SUP trên hồ Đá Đen.

Theo ông Khởi, công tác tìm kiếm được triển khai từ ngày 1-5 đến nay, với sự tham gia của nhiều lực lượng như công an, dân quân và đội cứu hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện thêm dấu hiệu liên quan đến nạn nhân.

Người mất tích được xác định là ông K.H.S. (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), hiện là giám đốc một công ty tại khu công nghiệp trên địa bàn xã Ngãi Giao, TPHCM.

Huy động lực lượng tìm kiếm giám đốc Hàn Quốc mất tích ở hồ Đá Đen - Ảnh 1.

Hồ Đá Đen là hồ cung cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây

Theo thông tin ban đầu, sáng 1-5, ông S. cùng một người bạn (quốc tịch Việt Nam) di chuyển bằng ô tô đến hồ Đá Đen để chèo thuyền SUP. Cả hai gửi xe trên bãi đất ven hồ, sau đó chèo thuyền sang bờ đối diện để tham quan, chụp ảnh.

Sau khi nghỉ ngơi, uống nước, hai người quay trở lại điểm xuất phát, được biết khi di chuyển được một đoạn giữa hồ, ông T. quay lại thì không còn thấy bạn đi cùng.

Huy động lực lượng tìm kiếm giám đốc Hàn Quốc mất tích ở hồ Đá Đen - Ảnh 2.

Hồ Đá Đen khá rộng, trải qua nhiều địa phương của TPHCM

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương tiện chuyên dụng để tổ chức tìm kiếm dưới nước. Tuy nhiên, đến sáng 2-5, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Hồ Đá Đen nằm trên địa bàn các xã Kim Long, Ngãi Giao và phường Tân Thành. Đây là khu vực có mực nước sâu, thời gian qua ghi nhận người dân và du khách đến câu cá, bơi lội, tham gia các hoạt động thể thao dưới nước.


Tin liên quan

TP HCM: Đi làm về, người con nghi mẹ bị nước cuốn mất tích

TP HCM: Đi làm về, người con nghi mẹ bị nước cuốn mất tích

(NLĐO) - Người con đi làm ca đêm về thì phát hiện căn nhà bị sạt lở một phần và không thấy mẹ trong nhà, nghi cụ bà đã bị nước cuốn mất tích

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích tại công trình trong cơn mưa lớn ở Bình Dương

(NLĐO) - Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của công nhân bị nước cuốn mất tích tại 1 công trình ở Bình Dương.

Tìm kiếm người đàn ông mất tích tại công trình trong cơn mưa lớn ở Bình Dương

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi bị nước cuốn mất tích tại 1 công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

