Huy động lực lượng chốt chặn, truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng

Clip: Cướp ngân hàng táo tợn ở huyện Đức Trọng.

Từ chiều đến tối 7-2, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã huy động tối đa lực lượng để chốt chặn, truy bắt đối tượng cướp ngân hàng tại thị xã Liên Nghĩa vào chiều cùng ngày. Nhiều tuyến đường có lực lượng chức năng túc trực kiểm tra các khu vực, phương tiện mà hung thủ có thể trốn chạy.

Lực lượng công an chốt chặn, truy bắt tên cướp ngân hàng ở huyện Đức Trọng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng tăng cường lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ Công an huyện Đức Trọng điều tra, truy bắt gã đàn ông cướp ngân hàng táo tợn vào ngày 28 tháng Chạp.

Trong vụ việc này, một bảo vệ ngân hàng khi cố gắng ngăn chặn đã bị tên cướp dùng súng bắn. Rất may, viên đạn chỉ sượt qua ngực người bảo vệ, gây xây xát nhẹ. Công an cũng tìm thấy một viên đạn chì, nghi là do hung thủ cướp ngân hàng nổ sung uy hiếp người đuổi bắt.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 15 giờ 19 phút cùng ngày, một gã đàn ông mặc quần jean, áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy vào một ngân hàng nằm trên Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Tại đây, người này dùng vật giống súng uy hiếp các nhân viên ngân hàng. Gã yêu cầu một nữ nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào chiếc balo mang theo rồi sau đó rời đi. Số tiền bị cướp ước tính ban đầu khoảng 3 tỉ đồng.

Hung thủ cướp ngân hàng tẩu thoát sau khi lấy đi khoảng 3 tỉ đồng.

Khi ra ngoài, gặp bảo vệ chặn bắt thì tên cướp rút vật giống súng chĩa về hướng họ để uy hiếp. Sau đó, gã lên xe máy bỏ chạy về hướng Quốc lộ 20.