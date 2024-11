Huyện mới của Lâm Đồng có Trưởng Công an 37 tuổi

Ngày 29-11, tại thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về công tác tổ chức, công tác cán bộ Công an huyện Đạ Huoai mới.

Thiếu tá Đào Huy Dương - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai mới. Ảnh: T.S

Theo đó, Bộ Công an quyết định giải thể Công an huyện Đạ Tẻh, Công an huyện Cát Tiên và Công an huyện Đạ Huoai của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, quyết định thành lập Công an huyện Đạ Huoai mới trên cơ sở sáp nhập 3 huyện trên.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng có quyết định bổ nhiệm Thiếu tá Đào Huy Dương (37 tuổi, quê Thanh Hóa) làm Trưởng Công an huyện Đạ Huoai mới. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Công an huyện Đạ Huoai mới, Thiếu tá Đào Huy Dương là Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Công an còn ban hành quyết định giải thể Công an xã Triệu Hải và nhập vào Công an xã Quảng Trị; thành lập Công an xã Bà Gia từ sáp nhập Công an xã Đoàn Kết và Công an xã Đạ P'Loa; giải thể Công an xã Phước Lập và nhập vào Công an xã Hà Lâm; giải thể Công an xã Đạ Tồn và nhập vào Công an xã Đạ Oai.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai mới nhanh chóng ổn định tình hình, sớm đi vào hoạt động để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đại bàn, nhất là huyện Đạ Huoai mới sáp nhập.