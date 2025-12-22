Huyết mạch thu hút động lực tăng trưởng mới

Ngày 21-12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nhiều quy định vượt trội

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã giới thiệu tóm tắt các nghị định của Chính phủ hướng dẫn triển khai Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, bao gồm: Nghị định về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nghị định về chính sách tài chính trong Trung tâm Tài chính quốc tế; Nghị định quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối và phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính quốc tế.

Nhấn mạnh các nghị định đã cơ bản hình thành được hành lang pháp lý, với các quy định khá vượt trội, có tính cạnh tranh và toàn diện, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ quyết tâm triển khai vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, qua đó đóng góp cho nền kinh tế như kỳ vọng. Chính phủ mong muốn Quốc hội, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước đồng hành để quyết tâm đưa Trung tâm Tài chính quốc tế phát triển nhanh, bền vững và bắt kịp với các trung tâm tài chính quốc tế toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị ngày 21-12

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình, sát cánh cùng tập thể, quyết tâm đưa Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành kênh huy động nguồn lực đột phá, bổ sung nguồn vốn thiết yếu cho phát triển đất nước để vững bước cất cánh...

Đòn bẩy đưa Việt Nam lên nấc thang mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự kiện công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn cả là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới. Đây là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng với hệ thống khung pháp lý mới được ban hành, những điểm nghẽn khó nhất sẽ được giải quyết, bao gồm: tự do hóa dòng vốn trong phạm vi kiểm soát; cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho công nghệ mới; ưu đãi thuế vượt trội; chính sách visa đặc biệt cho nhân tài và cách lưu chuyển hàng hóa hiệu quả.

Ra mắt Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Để Trung tâm Tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, Chủ tịch UBND TP HCM, TP Đà Nẵng và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Thủ tướng đề nghị các đối tác, cộng đồng DN, nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần đổi mới tư duy quản lý, chuyển hẳn từ "quản lý hành chính" sang "kiến tạo và phục vụ"; xóa bỏ hoàn toàn tư duy "xin - cho", "quyền anh, quyền tôi", "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm". Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối với sân bay, bến cảng, hệ thống metro, đường sắt đô thị, đường vành đai, hạ tầng số, các khu thương mại tự do.

Thủ tướng yêu cầu TP HCM và TP Đà Nẵng phải tập trung xây dựng hệ sinh thái phục vụ đời sống xã hội theo chuẩn mực quốc tế để các chuyên gia, nhà đầu tư yên tâm sinh sống, làm việc, cống hiến tại Việt Nam. "Cơ quan giám sát phát huy vai trò, hoạt động độc lập, minh bạch, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống rửa tiền, không gây phiền hà, khuyến khích dòng vốn sạch gắn với công nghệ, hàng hóa, kỹ năng quản lý hiện đại vào Việt Nam" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ông NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Chủ tịch UBND TPHCM: Phát triển dựa trên 3 trụ cột Thời gian qua, TP HCM đã tập trung hoàn tất các khâu chuẩn bị để đưa cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM đi vào hoạt động. Về thể chế, TP HCM phối hợp với TP Đà Nẵng xây dựng quy chế hoạt động và quy trình đăng ký thành viên theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế. Các nội dung này được triển khai song song với việc xây dựng nghị định của Chính phủ, bảo đảm tính đồng bộ khi trung tâm chính thức vận hành. Về đối tác và nhà đầu tư, TP HCM đã làm việc với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác trên nhiều lĩnh vực và lựa chọn 10 nhà đầu tư tiềm năng tham gia giai đoạn đầu. Các đối tác trải rộng từ lĩnh vực ngân hàng, tổ chức tài chính, sàn giao dịch toàn cầu... đến hạ tầng số và tài sản số. Định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM dựa trên 3 trụ cột gồm: thể chế linh hoạt với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; hạ tầng tài chính - công nghệ hiện đại; lợi thế chi phí cạnh tranh gắn với nền kinh tế thực. Trung tâm hướng tới vai trò kết nối dòng vốn quốc tế với nền kinh tế trong nước, thu hút vốn đầu tư gián tiếp, vốn đổi mới sáng tạo và vốn dài hạn. Ông PHẠM ĐỨC ẤN, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Cam kết đồng hành với các nhà đầu tư Việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế được xác định là quyết sách lớn, có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển đột phá và bền vững cho TP Đà Nẵng. Từ tháng 9-2025, Đà Nẵng chuyển sang giai đoạn mô phỏng, vận hành thử cơ quan điều hành, tập trung vào quy trình cấp phép, đăng ký thành viên và cơ chế một cửa. Về hạ tầng, Đà Nẵng đã hoàn thành trụ sở cơ quan điều hành tại Công viên phần mềm với khoảng 4.000 m², đồng thời xúc tiến đầu tư phát triển hệ sinh thái trung tâm tài chính tại khu đất ven biển quy mô 18 ha. Thành phố cũng đã nhận gần 70 thư quan tâm đăng ký thành viên và trao chứng nhận có điều kiện cho 9 tổ chức tài chính. Đà Nẵng cam kết đồng hành với nhà đầu tư trong suốt quá trình từ ý tưởng đến triển khai và hoạt động hiệu quả; bảo đảm khung pháp lý minh bạch, linh hoạt, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Thành lập sở giao dịch hàng hóa Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị định 330/2025 về thành lập và hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghị định thiết lập khung pháp lý riêng, linh hoạt và có tính mở cao cho việc hình thành và vận hành các sở giao dịch hàng hóa trong trung tâm; có sự phân biệt rõ với mô hình sở giao dịch hàng hóa hoạt động tại phần còn lại trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, phạm vi hàng hóa được phép giao dịch được mở rộng đáng kể, bao gồm các nhóm hàng hóa nông nghiệp, năng lượng, nguyên liệu công nghiệp, kim loại (trừ vàng), tín chỉ carbon, cũng như một số sản phẩm văn hóa - nghệ thuật dưới dạng tài sản số ứng dụng công nghệ mã hóa (NFT). Qua đó, tạo cơ sở cho việc thử nghiệm chính sách và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ được kiểm soát. Nghị định 330 cũng quy định các biện pháp quản lý trong trường hợp khẩn cấp, trao cho Bộ Công Thương thẩm quyền áp dụng một hoặc đồng thời nhiều biện pháp nhằm bảo đảm ổn định thị trường và an ninh kinh tế - tài chính, như: tạm ngừng hoặc hạn chế giao dịch; áp dụng chế độ kiểm soát đặc biệt đối với hệ thống công nghệ thông tin; công bố thông tin khẩn cấp về diễn biến thị trường và rủi ro; hạn chế hoặc đình chỉ quyền truy cập hệ thống đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật hoặc có hành vi thao túng thị trường. T.Linh



