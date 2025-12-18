Cú hích cho tăng trưởng bền vững

Hạ tầng không chỉ là các dự án giao thông mà còn bao gồm hạ tầng trong các lĩnh vực của nền kinh tế, đóng vai trò nền tảng hỗ trợ và tạo sự phát triển, như hạ tầng điện, hạ tầng viễn thông - những yếu tố cốt lõi để phát triển các ngành công nghệ thông tin, kinh tế số.

Hạ tầng giao thông được xem một trong những khâu đột phá quan trọng của nền kinh tế

Việt Nam đang rất quyết liệt trong phát triển hạ tầng, với việc quy hoạch hàng loạt dự án trọng điểm từ các tuyến đường cao tốc, cảng biển, sân bay, đường sắt… Trong các dự án hạ tầng hiện nay, có những dự án do Nhà nước đầu tư 100% (chủ yếu là hạ tầng giao thông), còn nhóm dự án hạ tầng công nghệ, năng lượng, viễn thông Nhà nước đóng vai trò kiến tạo và khu vực doanh nghiệp (DN) tư nhân sẽ triển khai. Muốn đẩy nhanh, phải cần vốn, nhất là vốn tín dụng từ ngành ngân hàng. Do đó, việc Chính phủ chỉ đạo triển khai gói tín dụng 500.000 tỉ đồng, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện với lãi suất thấp hơn thị trường khoảng 1,5% - 2% là rất cần thiết. Thậm chí, lãi suất cho vay có thể thấp hơn nữa với phần bù lãi suất từ Nhà nước để chính sách phát huy hiệu quả mạnh mẽ.

Những chương trình tín dụng quy mô lớn, ưu đãi, hướng vào các lĩnh vực trọng điểm một khi được triển khai hiệu quả, sẽ đóng vai trò làm "vốn mồi", một hình thức kích cầu cho nhiều ngành khác phát triển theo. Khi hạ tầng phát triển, hàng loạt ngành công nghiệp liên quan sẽ được hưởng lợi, từ vật liệu xây dựng, logistics đến công nghệ thông tin, viễn thông. Bộ mặt đô thị được cải thiện, việc làm được tạo ra, nguồn thu ngân sách trong tương lai đóng góp vào tăng trưởng kinh tế sẽ bù đắp lại phần hỗ trợ ban đầu…

Tuy nhiên, phải thấy đầu tư vào hạ tầng không mang lại hiệu quả tức thì, mà là hiệu quả dài hạn, là nền tảng để cộng đồng DN phát triển bền vững.

Để chương trình tín dụng này hiệu quả, lan tỏa thì điều kiện tiếp cận vốn phải đủ đơn giản cho DN. Các dự án được triển khai phải thấy được hiệu quả để DN sẵn sàng đầu tư và vai trò kiến tạo của Nhà nước là rất quan trọng. Đơn cử, các dự án đường cao tốc, cảng biển, sân bay cần tạo điều kiện cho DN triển khai thu phí, có lợi nhuận đủ bù đắp khoản đầu tư. Có thể triển khai hình thức hợp tác công tư (PPP) với cơ chế hài hòa lợi ích, khai thác mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) để DN tham gia, bù đắp một phần chi phí đầu tư hạ tầng… Danh mục dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi theo công bố của các bộ, ngành chỉ là bước đầu, quan trọng là phải cụ thể hóa thành dự án khả thi, tính toán hiệu quả rõ ràng.

Việc triển khai gói tín dụng 500.000 tỉ đồng hiệu quả cũng sẽ góp phần điều hướng tín dụng, siết vốn vào những lĩnh vực đầu cơ, tiếp vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực trọng điểm khác. Nếu tín dụng được điều hướng đúng, đóng vai trò "vốn mồi" để kích hoạt đầu tư tư nhân, tăng trưởng tín dụng sẽ đi cùng tăng trưởng kinh tế, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.