Huỳnh Đông phẫn uất "tát, bóp cổ" Vân Trang

Vân Trang bị Huỳnh Đông "đánh" vì nói mẹ chồng nuôi ma, cái thai do ma làm

Nhà sản xuất phim "Nhà ma xó" ngày 8-10 tung trailer chính thức của phim, hé lộ những tình tiết uẩn khúc, kỳ lạ xoay quanh chiếc khạp sành - vật được cho là "nuôi ma", thậm chí khiến nhân vật của Vân Trang "có bầu".

Trailer bắt đầu với màn cầu hồn đầy bí ẩn của Thùy (Hoàng Kim Ngọc đóng). Bà Hiền (nghệ sĩ Thanh Hằng đóng) tin rằng bên trong chiếc khạp sành là linh hồn người chồng quá cố nên thắp nhang, cầu nguyện.

Vân Trang vào vai Quỳnh - con dâu của bà Hiền

Huỳnh Đông vào vai chồng của nhân vật Quỳnh do Vân Trang thể hiện

Bà Hiền tin rằng linh hồn chồng có bên trong chiếc khạp do con trai vớt từ dưới sông lên

Chiếc khạp gây ra nhiều hiện tượng lạ

Quỳnh cho rằng bà Hiền nuôi ma

Quỳnh khiến chồng tức giận, bạo lực với cô

Trailer phim "Nhà ma xó"

Chiếc khạp sành là do Quý (Quang Tuấn đóng) - con trai thứ của bà Hiền, vớt được dưới sông, mang về nhà. Ban đầu, gia đình bà Hiền vẫn an yên, thậm chí tin vui tới tấp. Các con bà là Quân (Huỳnh Đông đóng) và Quý (Quang Tuấn đóng), Hoa (Lan Thy đóng) đều hạnh phúc bên vợ, người yêu mình.

Đặc biệt, Quỳnh (Vân Trang đóng), vợ của Quân, báo có tin vui khiến bà Hiền càng thêm tin linh hồn trong chiếc khạp sành đã phù hộ.

Thế nhưng, niềm vui ngắn ngủi, chiếc khạp dần tạo nên những hiện kỳ quái trong nhà nhưng càng làm cho bà Hiền tin chắc trong khạp là linh hồn chồn bà.

Nàng dâu Quỳnh thì cho rằng mẹ chồng đang nuôi ma, cô khẳng định cái thai trong bụng không phải của chồng mình, mà là do ma làm. Quân tức giận, "phẫn uất" tát và bóp cổ vợ.

"Nhà ma xó" do Trương Dũng đạo diễn, kể câu chuyện tâm linh và gia đình nhiều thế hệ chung sống một nhà

Phim do đạo diễn Trương Dũng thực hiện. Theo ông, câu chuyện trong phim khởi nguồn từ một truyền thuyết được truyền miệng ở vùng cao nguyên, từ thời đi học vẫn được nghe bạn bè kể lại. Nơi người ta tin rằng linh hồn người đã khuất có thể trú ngụ trong một vật dụng quen thuộc của mỗi gia đình.

Quang Tuấn vào vai Quý - con trai thứ của bà Hiền

Tuy nhiên, thay vì chỉ khai thác yếu tố tâm linh, đạo diễn Trương Dũng đặt vấn đề, trong một gia đình nhiều thế hệ, nhiều thành viên cùng chung sống, họ có thể chia sẻ những khó khăn, bất tiện. Nhưng có một thứ khó chia sẻ là lòng tin, thường được giấu kín, che đậy.

"Một khi có tác động dù rất nhỏ cũng có thể bùng nổ. Đây chính là điểm yếu để những tác nhân bên ngoài thao túng làm tan vỡ một gia đình" - đạo diễn Trương Dũng nhấn mạnh.

Phim "Nhà ma xó" chính thức khởi chiếu từ ngày 24-10.