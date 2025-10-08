HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Huỳnh Đông phẫn uất "tát, bóp cổ" Vân Trang

Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên Huỳnh Đông, Vân Trang cùng tham gia phim "Nhà ma xó" và vào vai hai vợ chồng.

Vân Trang bị Huỳnh Đông "đánh" vì nói mẹ chồng nuôi ma, cái thai do ma làm

Nhà sản xuất phim "Nhà ma xó" ngày 8-10 tung trailer chính thức của phim, hé lộ những tình tiết uẩn khúc, kỳ lạ xoay quanh chiếc khạp sành - vật được cho là "nuôi ma", thậm chí khiến nhân vật của Vân Trang "có bầu".

Trailer bắt đầu với màn cầu hồn đầy bí ẩn của Thùy (Hoàng Kim Ngọc đóng). Bà Hiền (nghệ sĩ Thanh Hằng đóng) tin rằng bên trong chiếc khạp sành là linh hồn người chồng quá cố nên thắp nhang, cầu nguyện.

Huỳnh Đông "phẫn uất" tát, bóp cổ Vân Trang - Ảnh 1.

Vân Trang vào vai Quỳnh - con dâu của bà Hiền

Huỳnh Đông "phẫn uất" tát, bóp cổ Vân Trang - Ảnh 2.

Huỳnh Đông vào vai chồng của nhân vật Quỳnh do Vân Trang thể hiện

Huỳnh Đông "phẫn uất" tát, bóp cổ Vân Trang - Ảnh 3.

Bà Hiền tin rằng linh hồn chồng có bên trong chiếc khạp do con trai vớt từ dưới sông lên

Huỳnh Đông "phẫn uất" tát, bóp cổ Vân Trang - Ảnh 4.

Chiếc khạp gây ra nhiều hiện tượng lạ

Huỳnh Đông "phẫn uất" tát, bóp cổ Vân Trang - Ảnh 5.

Quỳnh cho rằng bà Hiền nuôi ma

Huỳnh Đông "phẫn uất" tát, bóp cổ Vân Trang - Ảnh 6.

Quỳnh khiến chồng tức giận, bạo lực với cô

Trailer phim "Nhà ma xó"

Chiếc khạp sành là do Quý (Quang Tuấn đóng) - con trai thứ của bà Hiền, vớt được dưới sông, mang về nhà. Ban đầu, gia đình bà Hiền vẫn an yên, thậm chí tin vui tới tấp. Các con bà là Quân (Huỳnh Đông đóng) và Quý (Quang Tuấn đóng), Hoa (Lan Thy đóng) đều hạnh phúc bên vợ, người yêu mình. 

Đặc biệt, Quỳnh (Vân Trang đóng), vợ của Quân, báo có tin vui khiến bà Hiền càng thêm tin linh hồn trong chiếc khạp sành đã phù hộ.

Thế nhưng, niềm vui ngắn ngủi, chiếc khạp dần tạo nên những hiện kỳ quái trong nhà nhưng càng làm cho bà Hiền tin chắc trong khạp là linh hồn chồn bà.

Nàng dâu Quỳnh thì cho rằng mẹ chồng đang nuôi ma, cô khẳng định cái thai trong bụng không phải của chồng mình, mà là do ma làm. Quân tức giận, "phẫn uất" tát và bóp cổ vợ.

"Nhà ma xó" do Trương Dũng đạo diễn, kể câu chuyện tâm linh và gia đình nhiều thế hệ chung sống một nhà

Phim do đạo diễn Trương Dũng thực hiện. Theo ông, câu chuyện trong phim khởi nguồn từ một truyền thuyết được truyền miệng ở vùng cao nguyên, từ thời đi học vẫn được nghe bạn bè kể lại. Nơi người ta tin rằng linh hồn người đã khuất có thể trú ngụ trong một vật dụng quen thuộc của mỗi gia đình.

Huỳnh Đông "phẫn uất" tát, bóp cổ Vân Trang - Ảnh 7.

Quang Tuấn vào vai Quý - con trai thứ của bà Hiền

Huỳnh Đông "phẫn uất" tát, bóp cổ Vân Trang - Ảnh 8.

Huỳnh Đông "phẫn uất" tát, bóp cổ Vân Trang - Ảnh 9.

Tuy nhiên, thay vì chỉ khai thác yếu tố tâm linh, đạo diễn Trương Dũng đặt vấn đề, trong một gia đình nhiều thế hệ, nhiều thành viên cùng chung sống, họ có thể chia sẻ những khó khăn, bất tiện. Nhưng có một thứ khó chia sẻ là lòng tin, thường được giấu kín, che đậy.

"Một khi có tác động dù rất nhỏ cũng có thể bùng nổ. Đây chính là điểm yếu để những tác nhân bên ngoài thao túng làm tan vỡ một gia đình" - đạo diễn Trương Dũng nhấn mạnh.

Phim "Nhà ma xó" chính thức khởi chiếu từ ngày 24-10.

Tin liên quan

Diễn viên Vân Trang xin lỗi

Diễn viên Vân Trang xin lỗi

(NLĐO) - Ngày 4-12, diễn viên Vân Trang lên tiếng xin lỗi và giải thích về bài đăng trên trang cá nhân bị cư dân mạng tố quảng cáo láo.

Động thái của diễn viên Vân Trang khi bị chỉ trích "quảng cáo lố"

(NLĐO)- Quảng cáo cho một loại mỹ phẩm làm trắng da trên trang cá nhân, diễn viên Vân Trang bị cư dân mạng đồng loạt "ném đá", chỉ trích vì quảng cáo "lố".

Vân Trang kể chuyện đóng phim kinh dị lúc đang mang thai

(NLĐO) – Nữ diễn viên Vân Trang tái xuất màn ảnh rộng sau ba năm vắng bóng với vai diễn trong phim kinh dị “Chuyện ma gần nhà”. Cô cho biết thời điểm quay phim nay là lúc cô đang mang thai.

