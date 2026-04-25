Thời sự

Hy hữu: Hàng chục hành khách bị "bỏ rơi" giữa đường, buộc phải đóng thêm tiền

Cao Nguyên

(NLĐO) - Hàng chục hành khách từ TP HCM về Tây Nguyên bị "bỏ rơi" trong đêm, buộc phải đóng thêm tiền để tiếp tục hành trình khiến nhiều người bức xúc.

Rạng sáng 25-4, Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) tiếp nhận tin báo của hành khách về việc hai xe khách mang biển số 60H-115.xx và 50E-091.xx không tiếp tục chở khách theo lộ trình từ TP HCM đi Đắk Lắk và Gia Lai.

Theo xác minh của công an, các hành khách đã đặt vé qua ứng dụng và thanh toán cho Công ty Lux Express T.P. Sau đó, công ty này thuê lại hai xe khách để thực hiện hợp đồng vận chuyển, đồng thời cử nhân viên P.G.B. đi cùng.

Hai bên thống nhất sẽ thanh toán chi phí khi xe đến trạm dừng nghỉ Phúc Lộc Thọ (xã Bù Đăng). Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, phía tài xế không nhận được tiền nên từ chối tiếp tục hành trình.

Nhân viên công ty và các tài xế nhiều lần liên hệ với chủ doanh nghiệp để giải quyết nhưng không được.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, hành khách và tài xế thống nhất phương án tiếp tục di chuyển bằng cách hành khách hỗ trợ thêm chi phí.

Cụ thể, xe 60H-115.xx chở khách về Bến xe Đức Long (Gia Lai), mỗi hành khách hỗ trợ 400.000 đồng. Trước đó, 4 người đã tự bắt xe khác, còn lại 27 hành khách trên xe.

Xe 50E-091.xx tiếp tục hành trình về Bến xe Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), hành khách đồng ý hỗ trợ thêm 320.000 đồng/người.

Đối với số tiền đã thanh toán qua các ứng dụng như MoMo hay Vexere, hành khách được hướng dẫn liên hệ tổng đài để làm thủ tục hoàn tiền.

Chị P.T.Q.N., một hành khách, cho biết chị đặt vé qua ứng dụng và đã thanh toán cho chặng đường từ TP HCM về Đắk Lắk. Khoảng 1 giờ cùng ngày, khi xe đến xã Bù Đăng, tài xế thông báo không tiếp tục di chuyển. Sau khi cơ quan chức năng làm việc và hành khách phải đóng thêm tiền, khoảng 6 giờ cùng ngày, xe mới tiếp tục hành trình.

“Đáng lẽ tôi đã về đến Đắk Lắk từ lâu, nhưng giờ xe mới di chuyển tới địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Việc kéo dài thời gian khiến hành khách rất mệt mỏi” – chị N. bức xúc nói.

Xôn xao câu chuyện nữ hành khách bị nhà xe "bỏ lại" lúc rạng sáng

Xôn xao câu chuyện nữ hành khách bị nhà xe "bỏ lại" lúc rạng sáng

(NLĐO) – Nữ hành khách đăng tải thông tin lên mạng xã hội phản ánh bị nhà xe bỏ lại lúc rạng sáng nhưng đại diện nhà xe phủ nhận.

Vụ hành khách bị đe dọa, hành hung: Công an mời tài xế taxi lên làm việc

(NLĐO) – Cơ quan công an đã mời tài xế taxi lên làm việc để làm rõ hành vi đe dọa, hành hung hành khách.

Clip: Tài xế và hành khách đánh nhau trên xe khách: Chủ nhà xe lên tiếng

(NLĐO) - Một hành khách đã ghi lại cảnh tài xế và hành khách đánh nhau trên xe do mâu thuẫn khi sắp xếp chỗ ngồi gây xôn xao dư luận

tỉnh Đắk Lắk hành khách bị bỏ rơi trạm dừng nghỉ
