Thời sự

Xôn xao câu chuyện nữ hành khách bị nhà xe "bỏ lại" lúc rạng sáng

Cao Nguyên

(NLĐO) – Nữ hành khách đăng tải thông tin lên mạng xã hội phản ánh bị nhà xe bỏ lại lúc rạng sáng nhưng đại diện nhà xe phủ nhận.

Mới đây, bà V.T.H. (48 tuổi, ngụ TP HCM) đã đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện bức xúc liên quan đến nhà xe L.V. (chạy tuyến Đắk Lắk - TP HCM và ngược lại).

Nữ hành khách bị bỏ lại lúc rạng sáng: Câu chuyện gây Xôn xao mạng xã hội - Ảnh 1.

Bà V.T.H. đăng tải thông tin phản ánh lên mạng xã hội

Theo bà H. ngày 16-3, bà đã đặt xe L.V. để di chuyển từ xã Đức Mạnh (tỉnh Lâm Đồng) về TP HCM. Hơn 4 giờ ngày 17-3, xe dừng tại nhà xe trên đường Chu Văn An (phường Bình Lợi Trung, TP HCM).

Cũng theo bà H., thời điểm này, tài xế yêu cầu khách xuống xe, qua bên kia đường để đi xe trung chuyển. Tuy nhiên, tài xế đã không chở bà về phường Gò Vấp với lý do "không có trong danh sách".

"Có 3 xe trung chuyển hành khách nhưng họ từ chối chở tôi với lý do tôi không đăng ký. Tôi bị bỏ lại với thùng hàng lớn, bơ vơ giữa đường" - bà H. nói.

Bà buộc sau đó phải tự đặt xe về nhà và cho rằng nhà xe thiếu trách nhiệm, đặc biệt khi để một người phụ nữ một mình lúc rạng sáng.

"Lúc đặt vé, tôi đã đăng ký dịch vụ trung chuyển. Khi được thông báo không có xe đưa về tận nhà, tôi cũng nói rõ rằng có thể xuống tại điểm gần nhà nhất mà xe trung chuyển phục vụ. Tôi đã làm đơn gửi cơ quan chức năng để phản ánh sự việc nhằm bảo vệ khách hàng" – bà H. thông tin.

Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo công ty vận tải nói trên khẳng định doanh nghiệp không có sai sót như phản ánh trên mạng xã hội. Theo ông, ngay từ đầu, nhân viên đã tư vấn rõ chính sách chỉ trung chuyển hành khách trong bán kính 5km. Trong khi địa điểm của bà H. nằm ngoài phạm vi này.

"Khi bà H. di chuyển sang bên kia đường, tài xế đã hướng dẫn vào văn phòng để nghỉ ngơi. Sau khi hoàn tất việc trung chuyển cho các hành khách, xe sẽ quay lại hỗ trợ nhưng bà H. đã bắt xe rời đi" – vị này nói.

Vận tải hành khách, hàng hóa than khó

Vận tải hành khách, hàng hóa than khó

(NLĐO) – Căng thẳng Trung Đông đã đẩy giá dầu lập đỉnh, trong nước giá xăng dầu cũng đã tăng 50% - 70%, gây khó khăn lớn cho ngành vận tải.

Hành khách vật vờ dưới nắng vì xe khách hỏng, người nhà cầu cứu trên Facebook

(NLĐO) - Xe khách hỏng dọc đường, hành khách vật vờ giữa nắng nóng trong nhiều giờ nên người nhà nhà lên mạng xã hội "cầu cứu" cơ quan chức năng.

73 hành khách chen chúc nhau trên xe khách 22 chỗ

(NLĐO) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe 22 chỗ chở tới 73 người, khoang xe chật kín, hành khách chen chúc nhau.

