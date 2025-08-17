HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hy hữu: Người mẹ 32 tuổi sinh cùng lúc 3 bé trai, có tổng cộng 8 con

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một sản phụ 32 tuổi ở tỉnh Quảng Trị vừa sinh 3 bé trai từ ca tam thai tự nhiên hiếm gặp, mỗi bé nặng khoảng 2kg, sức khỏe mẹ con đều ổn định.

Hy hữu: Người mẹ 32 tuổi vừa sinh cùng lúc 3 bé trai, tổng cộng 8 con - Ảnh 1.

Ba bé trai kháu khỉnh vừa chào đời từ ca tam thai tự nhiên hiếm gặp

Ngày 17-8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) - cho biết vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật khẩn cấp, đưa ra đời 3 bé trai từ ca tam thai tự nhiên hiếm gặp.

Trước đó, chiều 15-8, sản phụ Mai Thị Thảo (32 tuổi, ở xã Tuyên Phú) nhập viện trong tình trạng đau chuyển dạ khi thai mới 34 tuần tuổi. Đây là lần mang thai thứ 6 của chị, trước đó chị sinh thường 5 con.

Khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện cổ tử cung của sản phụ đã mở gần hết, kèm theo dịch hồng âm đạo. Kết quả siêu âm cho thấy đây là ca tam thai tự nhiên, tình huống sản khoa hiếm gặp, kèm nguy cơ cao do có dây rốn thắt nút.

Nhận thấy tình trạng khẩn cấp và không đủ thời gian chuyển tuyến trên, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng bác sĩ Hoàng Văn Toan - Trưởng khoa Phụ sản - đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Các khoa Phụ sản, Gây mê hồi sức, Nhi và Hồi sức tích cực phối hợp thực hiện ca mổ.

Hy hữu: Người mẹ 32 tuổi vừa sinh cùng lúc 3 bé trai, tổng cộng 8 con - Ảnh 2.

Ba bé trai được chuyển xuống lồng ấp tại Khoa Nhi để theo dõi.

Ca phẫu thuật thành công, ba bé trai lần lượt chào đời với cân nặng 2,1 kg, 2,1 kg và 2 kg. Cả ba bé đều khóc to, da môi hồng hào, phản xạ tốt và không cần hỗ trợ thở oxy. Sau khi được chăm sóc sơ sinh ban đầu, các bé được chuyển xuống lồng ấp theo dõi. Hiện sức khỏe mẹ con đều ổn định, các bé bú tốt.

Bác sĩ Toan cho biết: "Mang thai tự nhiên sinh ba bé trai là trường hợp rất hiếm gặp. Thực tế y văn ghi nhận tỉ lệ chỉ khoảng 1/8.000 ca sinh. Việc mang đa thai tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì vậy sản phụ cần được theo dõi chặt chẽ và khám thai định kỳ để xử trí kịp thời khi có biến chứng".

Tại Việt Nam, thỉnh thoảng một số bệnh viện ghi nhận ca tam thai tự nhiên. Phần lớn trường hợp được chỉ định sinh mổ do sản phụ khó có thể sinh thường cùng lúc 3 em bé.

    Thông báo