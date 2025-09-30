Hy hữu nhành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hy hữu nhành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Hải Yến

(NLĐO) - Qua phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra dị vật là 1 nhành cây dài 16 cm nằm trong ổ bụng bé gái 3 tuổi

Chiều 30-9, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho hay nơi đây vừa phẫu thuật lấy ra dị vật là nhành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái 3 tuổi trong suốt hơn 4 tháng.

Ly kỳ vì cành cây dài 16cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng - Ảnh 1.
Ly kỳ vì cành cây dài 16cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 phẫu thuật lấy dị vật cành cây dài 16 cm trong bụng bé gái

Bệnh nhi là bé H.M.L (3 tuổi, quê Đắk Lắk). Khoảng 4 tháng trước, bé L. bị té ngã xuống ao gần nhà, được người thân phát hiện, đưa vào bệnh viện địa phương điều trị trong 2 tháng và đã xuất viện.

Một tháng sau, bé L. sốt cao, ho nhiều, nhập viện trở lại bệnh viện địa phương và được chẩn đoán viêm phổi. Kiểm tra siêu âm, các bác sĩ phát hiện một khối lạ trong ổ bụng, nghi dị vật nên lập tức chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Theo BSCK1 Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Nhi Đồng 2, kết quả CT scan cho thấy trong ổ bụng bệnh nhi có dị vật kích thước 1x16 cm nằm vùng từ trực tràng đến gan.

Ê-kíp nội soi xác định dị vật đâm xuyên trực tràng, ruột non và tá tràng viêm dính nhiều, gây khó khăn cho phẫu thuật. Các bác sĩ tiến hành mổ mở bóc tách dọc theo dị vật, tách dính toàn bộ ruột, tránh làm tổn thương các mạch máu thần kinh và niệu quản, hạn chế các tổn thương các bộ phận khác.

Sau 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra nguyên vẹn nhành cây dài 16 cm. Bệnh nhi được xử lý cầm máu, khâu các vết thương và làm hậu môn tạm. Hiện bé đang dần hồi phục và dự kiến sẽ xuất viện sau 1 tuần.

Ly kỳ vì cành cây dài 16cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng - Ảnh 3.
Ly kỳ vì cành cây dài 16cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng - Ảnh 4.

Hiện bé đang dần hồi phục sau khi được lấy nhành cây dài 16 cm ra khỏi bụng

Khoảng 1 tháng sau, bệnh nhi sẽ được đóng hậu môn tạm, sau đó có thể sinh hoạt lại bình thường và không để lại di chứng.

Các bác sĩ nhận định may mắn dị vật không đâm vào các mạch máu lớn nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Bên cạnh đó, do bệnh nhi bị viêm phổi hít nên cho dùng kháng sinh phổ rộng để điều trị nhiễm trùng, vô tình ức chế việc nhiễm trùng do dị vật gây ra.

"Dị vật đâm xuyên vùng hậu môn từng được ghi nhận ở trẻ nhỏ, thường gặp khi các em vui chơi, tắm ở ao hồ, sông suối. Tuy nhiên, trường hợp bé L. là rất hy hữu vì nhành cây dài và nằm trong ổ bụng trong thời gian khá lâu. Nếu dị vật để lâu trong ổ bụng có thể xuyên vào các cơ quan bên trong, gây nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, nguy hiểm tính mạng"-BS Hiền khuyến cáo thêm.

Tin liên quan

Bé gái suýt thủng màng nhĩ vì dị vật là sợi dây buộc tóc

Bé gái suýt thủng màng nhĩ vì dị vật là sợi dây buộc tóc

(NLĐO) - Bé gái bị ù tai kéo dài, suýt thủng màng nhĩ do dị vật là đoạn dây buộc tóc bằng cao su nằm sâu trong ống tai.

Vỡ dạ dày vì người thân thực hiện ép bụng đẩy dị vật ra sai cách

(NLĐO) - Cụ ông bị hóc măng, được người nhà thực hiện động tác Heimlich để cấp cứu, nhưng quá trình thao tác quá mạnh khiến ông vỡ dạ dày

Bé gái bị dị vật bỏ quên nơi hiếm gặp

(NLĐO) - Bé gái 18 tháng tuổi bị khàn tiếng, khó thở kéo dài gần 4 tháng, đi khắp các bệnh viện cũng không tìm ra bệnh.

mùa mưa bão Bệnh viện Nhi đồng phẫu thuật thành công lấy dị vật dị vật té ao ngã xuống ao dị vật trong ổ bụng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo