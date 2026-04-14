Hy vọng lội ngược dòng của Barcelona trước Atletico Madrid

Hoàng Hiệp - Ảnh: AS

(NLĐO) - Nhiều cầu thủ Barcelona đang có phong độ cao, nhưng Metropolitano chưa từng là thử thách dễ dàng với đội bóng xứ Catalan.

Bước ngoặt đáng chú ý

Trận derby Catalan với Espanyol cuối tuần qua không chỉ giúp Barcelona củng cố ngôi đầu bảng La Liga mà còn đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý về mặt nhân sự. Trước màn tái đấu Atletico Madrid ở tứ kết lượt về Champions League (rạng sáng 15-4), nhiều học trò của HLV Hansi Flick đã kịp thời lấy lại phong độ.

Hy vọng lội ngược dòng của Barcelona trước Atletico Madrid - Ảnh 1.

Khả năng sáng tạo của Yamal trở nên hiệu quả hơn khi sát cánh cùng Ferran Torres

Sau gần 3 tháng đánh mất cảm giác ghi bàn, Ferran Torres tỏa sáng trở lại bằng cú đúp vào lưới Espanyol. Trong bối cảnh hàng công trứ danh của Barcelona với mũi nhọn là Robert Lewandowski không để lại nhiều dấu ấn ở trận tứ kết lượt đi tại Camp Nou, sự bùng nổ của tiền đạo người Tây Ban Nha mang đến hy vọng lội ngược dòng cho "Gã khổng lồ xứ Catalan".

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal cũng vừa có màn trình diễn ấn tượng ở vòng 31 La Liga với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo. Điều này phần nào giảm bớt áp lực cho cầu thủ sinh năm 2007 sau khoảng thời gian bất ổn cảm xúc gần đây. Trong trận thua Atletico Madrid 0-2 giữa tuần trước, Yamal là điểm sáng hiếm hoi của đội chủ sân Camp Nou.

Dưới thời HLV Hansi Flick, Barcelona đang hướng tới lối chơi giàu cường độ, đòi hỏi các tiền đạo phải tích cực gây áp lực. Đây chính là điểm mạnh của Torres: di chuyển không bóng thông minh, tuân thủ chiến thuật và sẵn sàng khai thác khoảng trống của đối thủ. Khi kết hợp với khả năng sáng tạo của Yamal, hàng công Barcelona hứa hẹn sẽ trở nên biến hóa hơn.

Nguồn năng lượng mới

Ở tuyến giữa, Frenkie de Jong đã tái xuất trong trận derby với Espanyol. Dù chỉ có chưa đầy 10 phút trên sân, tiền vệ người Hà Lan đã kịp kiến tạo cho Marcus Rashford ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

Hy vọng lội ngược dòng của Barcelona trước Atletico Madrid - Ảnh 2.

De Jong mang lại thêm sự lựa chọn cho HLV Hansi Flick ở tuyến giữa

Cùng với đó, Gavi dần lấy lại sự quyết liệt sau quãng nghỉ dài từ đầu mùa vì chấn thương đầu gối. Fermín López cũng đã chơi tốt ở cuộc chạm trán Espanyol với 5 cú dứt điểm và 2 lần trúng đích. Lúc này, hàng tiền vệ gồm Pedri, López, Dani Olmo và Gavi (hoặc De Jong) có thể mang lại nguồn năng lượng mới cho Barcelona ngay trên sân Metropolitano.

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid bước vào trận tứ kết lượt về với lợi thế dẫn trước 2-0 nhưng lại đối mặt một số vấn đề nơi hàng thủ. Chấn thương của Jose Maria Gimenez và David Hancko, cùng án treo giò của Marc Pubill, khiến HLV Diego Simeone chỉ còn 2 trung vệ là Robin Le Normand và Clement Lenglet.

Đó có thể là lợi thế cho Barcelona buộc phải tấn công. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hansi Flick cũng phải chấp nhận rủi ro khi đẩy cao đội hình. 

HLV Diego Simeone nhiều khả năng tiếp tục tung ra sân 4 tiền đạo là Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann và Julián Álvarez nhằm khai thác triệt để khoảng trống lớn mà đối thủ để lại.

Hy vọng lội ngược dòng của Barcelona trước Atletico Madrid - Ảnh 3.

Thắng đậm Atletico Madrid ngay tại Metropolitano sẽ là thử thách lớn dành cho Barcelona

Từ đầu tháng 2, Atletico Madrid chỉ để thua 2 trong số 8 trận thi đấu trên sân nhà. Đáng chú ý, cả hai thất bại đều chỉ có cách biệt tối thiểu. Metropolitano sẽ là điểm tựa quan trọng để đoàn quân HLV Diego Simeone hướng đến lần thứ 3 loại Barcelona tại tứ kết Champions League.


Barcelona đại thắng derby Catalan, áp sát ngôi vô địch La Liga

(NLĐO) - Barcelona dễ dàng đánh bại Espanyol 4-1 tại Camp Nou, qua đó nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 9 điểm ở cuộc đua vô địch La Liga.

Barcelona khiếu nại UEFA sau trận thua Atletico Madrid

(NLĐO) - Thất bại ngay trên sân nhà trước Atletico Madrid dẫn đến làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ Barcelona liên quan đến công tác trọng tài và VAR.

Barcelona thua sốc sân nhà, Atletico Madrid mơ vé bán kết Champions League

(NLĐO) – Thầy trò HLV Diego Simeone đã có màn đánh úp thành công, quật ngã Barcelona ngay tại sân Nou Camp ở trận lượt đi tứ kết Champions League.

