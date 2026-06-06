IC Master 2026 lan tỏa giá trị nông sản Việt qua truyền thông sáng tạo

Tối 5-6, Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao khởi động cuộc thi Nhà Truyền thông Tài ba (IC Master) 2026 với chủ đề "Rooted in Vietnam - Tự hào từ gốc Việt". Đây là mùa giải thứ 14 của một trong những sân chơi học thuật và thực hành truyền thông uy tín dành cho sinh viên trên toàn quốc.

Đại biểu cùng sinh viên Học viện Ngoại giao chụp hình lưu niệm sau lễ phát động. Ảnh: BTC

Trải qua 13 mùa tổ chức, IC Master đã trở thành sân chơi học thuật quen thuộc dành cho sinh viên yêu thích truyền thông, marketing, báo chí và quan hệ công chúng trên cả nước. Cuộc thi được đánh giá cao bởi tính thực tiễn khi gắn các bài toán truyền thông với những vấn đề của cộng đồng và xã hội.

Với chủ đề năm nay, Ban tổ chức mong muốn khuyến khích sinh viên khai thác những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc vùng miền ẩn chứa trong từng nông sản Việt Nam. Từ đó, người trẻ có thể vận dụng tư duy truyền thông hiện đại để góp phần nâng cao hình ảnh, giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường.

Phát biểu tại lễ khởi động, TS Nguyễn Đồng Anh, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, cho rằng IC Master không chỉ là cuộc thi dành cho những người yêu thích truyền thông mà còn là hành trình giúp sinh viên học hỏi, trải nghiệm và phát triển bản thân.

Tiến sĩ Nguyễn Đồng Anh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: BTC

Quán quân Nhà Truyền thông Tài ba mùa trước chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Năm nay, với sự đồng hành của hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu đến từ Báo Nông nghiệp và Môi trường, Vụ Chính sách Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)... Ban Tổ chức lựa chọn chủ đề xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt Nam.

Các đội thi sẽ khai thác những câu chuyện văn hóa, lịch sử, địa danh và bản sắc vùng miền gắn với các sản vật đặc trưng, qua đó góp phần nâng cao giá trị và hình ảnh nông sản Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc quảng bá các giá trị bản địa bằng ngôn ngữ truyền thông sáng tạo là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam cũng như lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.