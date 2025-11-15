IFAD tiến hành dự án 5 triệu USD hỗ trợ sinh kế bền vững vùng đất ngập nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

IFAD tiến hành dự án 5 triệu USD hỗ trợ sinh kế bền vững vùng đất ngập nước

Dương Ngọc

(NLĐO)- Dự án giúp nông dân, phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng ven biển Việt Nam ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chính thức khởi động dự án "Cơ chế tài chính sáng tạo hỗ trợ thích ứng trong sinh kế vùng đất ngập nước" (IFIA), hướng đến tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.

IFAD tiến hành dự án 5 triệu USD hỗ trợ sinh kế bền vững vùng đất ngập nước - Ảnh 1.

Khởi động dự án "Cơ chế tài chính sáng tạo hỗ trợ thích ứng trong sinh kế vùng đất ngập nước"

Với tổng vốn 5 triệu USD, IFIA là sáng kiến mới nhằm thử nghiệm và thể chế hóa các mô hình tài chính khí hậu sáng tạo, giúp nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng ven biển Việt Nam chủ động ứng phó với tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Dự án tập trung vào phát triển các hoạt động nuôi trồng thủy sản sinh thái, du lịch sinh thái và quản lý rừng ngập mặn bền vững. Thông qua đó, người dân có cơ hội tiếp cận vốn, công nghệ thích ứng và tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp thân thiện môi trường.

Ông Ambrosio Barros, Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam, cho biết: "Đây không chỉ là một dự án, mà là bản thiết kế cho tài chính khí hậu toàn diện. IFIA được thiết kế để có thể mở rộng, nhân rộng và tạo chuyển đổi thực sự."

IFIA được triển khai song song với Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng khí hậu (CSAT) do IFAD tài trợ, nhằm tăng cường hợp tác công - tư và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng các mô hình kinh tế nông thôn vừa bền vững vừa linh hoạt trước biến động khí hậu.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh: "Dự án giúp cộng đồng địa phương chủ động hơn trong thích ứng khí hậu. Đây là cơ hội để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên."

IFAD tiến hành dự án 5 triệu USD hỗ trợ sinh kế bền vững vùng đất ngập nước - Ảnh 2.

Phát triển du lịch sinh thái giúp hồi sinh rừng ngập mặn, mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Ảnh: baovanhoa.vn

Theo bà Martina Dorigo, Điều phối viên Quản lý Danh mục của Quỹ Thích ứng, IFIA có thể trở thành hình mẫu tài chính khí hậu sáng tạo không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. "Đổi mới không chỉ là công nghệ hay tài chính, mà còn là cách hợp tác và học hỏi để cộng đồng địa phương tự dẫn dắt quá trình thích ứng"- bà nói.

Dự án kéo dài từ tháng 6-2025 đến tháng 6-2029, với kỳ vọng sẽ tạo tác động hệ thống dài hạn. IFAD sẽ đảm nhiệm vai trò cơ quan thực hiện đa phương, phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Mỹ Hằng, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế (Cục Biển và Hải đảo Việt Nam), đánh giá cao sự phù hợp của dự án với định hướng phát triển bền vững tại các vùng ven biển dễ bị tổn thương. "Không một bên nào có thể ứng phó biến đổi khí hậu một mình - sự hợp tác giữa Bộ, IFAD và các tỉnh là yếu tố then chốt để nguồn lực và đổi mới đến với người dân"- bà nói.

Đại diện người dân địa phương, ông Phạm Văn Chí từ Tổ hợp tác Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch Cồn Phụng, chia sẻ: "Thích ứng không phải là lý thuyết - đó là sự sống còn. IFIA mang đến hy vọng, cơ hội sản xuất mới và thị trường mới cho thanh niên và phụ nữ nông thôn."

Dự án là bước đi tiếp theo trong hành trình hơn ba thập kỷ đồng hành của IFAD với Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững. Từ năm 1993, IFAD đã đầu tư hơn 670 triệu USD cho 16 dự án, hỗ trợ hơn nửa triệu hộ nông dân nhỏ trên cả nước. Các chương trình của tổ chức tập trung vào thúc đẩy tài chính xanh, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp và trao quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thích ứng và bao trùm.

Tin liên quan

Anh cho vay, hỗ trợ 121 triệu USD tài chính xanh

Anh cho vay, hỗ trợ 121 triệu USD tài chính xanh

(NLĐO)- Công bố quan hệ Đối tác Năng lượng sạch và Tài chính xanh giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm.

EVN khuyến khích và hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng

(NLĐO)- EVN thống kê đã có hơn 9,9 triệu lượt người dân đã được tư vấn trực tiếp và gián tiếp về cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ người dân từ 3-5 triệu đồng để đổi sang xe máy điện

(NLĐO)- Theo dự thảo Nghị quyết của Hà Nội, thành phố sẽ hỗ trợ chuyển đổi xe máy chạy xăng, dầu từ 3 đến 5 triệu đồng/xe đối với cá nhân.

Đồng bằng sông Cửu Long biến đổi khí hậu đồng bào dân tộc thiểu số IFAD Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo