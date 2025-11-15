IFAD tiến hành dự án 5 triệu USD hỗ trợ sinh kế bền vững vùng đất ngập nước

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chính thức khởi động dự án "Cơ chế tài chính sáng tạo hỗ trợ thích ứng trong sinh kế vùng đất ngập nước" (IFIA), hướng đến tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Khởi động dự án "Cơ chế tài chính sáng tạo hỗ trợ thích ứng trong sinh kế vùng đất ngập nước"

Với tổng vốn 5 triệu USD, IFIA là sáng kiến mới nhằm thử nghiệm và thể chế hóa các mô hình tài chính khí hậu sáng tạo, giúp nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng ven biển Việt Nam chủ động ứng phó với tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Dự án tập trung vào phát triển các hoạt động nuôi trồng thủy sản sinh thái, du lịch sinh thái và quản lý rừng ngập mặn bền vững. Thông qua đó, người dân có cơ hội tiếp cận vốn, công nghệ thích ứng và tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp thân thiện môi trường.

Ông Ambrosio Barros, Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam, cho biết: "Đây không chỉ là một dự án, mà là bản thiết kế cho tài chính khí hậu toàn diện. IFIA được thiết kế để có thể mở rộng, nhân rộng và tạo chuyển đổi thực sự."

IFIA được triển khai song song với Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng khí hậu (CSAT) do IFAD tài trợ, nhằm tăng cường hợp tác công - tư và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng các mô hình kinh tế nông thôn vừa bền vững vừa linh hoạt trước biến động khí hậu.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh: "Dự án giúp cộng đồng địa phương chủ động hơn trong thích ứng khí hậu. Đây là cơ hội để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên."

Phát triển du lịch sinh thái giúp hồi sinh rừng ngập mặn, mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Ảnh: baovanhoa.vn

Theo bà Martina Dorigo, Điều phối viên Quản lý Danh mục của Quỹ Thích ứng, IFIA có thể trở thành hình mẫu tài chính khí hậu sáng tạo không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. "Đổi mới không chỉ là công nghệ hay tài chính, mà còn là cách hợp tác và học hỏi để cộng đồng địa phương tự dẫn dắt quá trình thích ứng"- bà nói.

Dự án kéo dài từ tháng 6-2025 đến tháng 6-2029, với kỳ vọng sẽ tạo tác động hệ thống dài hạn. IFAD sẽ đảm nhiệm vai trò cơ quan thực hiện đa phương, phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Mỹ Hằng, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế (Cục Biển và Hải đảo Việt Nam), đánh giá cao sự phù hợp của dự án với định hướng phát triển bền vững tại các vùng ven biển dễ bị tổn thương. "Không một bên nào có thể ứng phó biến đổi khí hậu một mình - sự hợp tác giữa Bộ, IFAD và các tỉnh là yếu tố then chốt để nguồn lực và đổi mới đến với người dân"- bà nói.

Đại diện người dân địa phương, ông Phạm Văn Chí từ Tổ hợp tác Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch Cồn Phụng, chia sẻ: "Thích ứng không phải là lý thuyết - đó là sự sống còn. IFIA mang đến hy vọng, cơ hội sản xuất mới và thị trường mới cho thanh niên và phụ nữ nông thôn."

Dự án là bước đi tiếp theo trong hành trình hơn ba thập kỷ đồng hành của IFAD với Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững. Từ năm 1993, IFAD đã đầu tư hơn 670 triệu USD cho 16 dự án, hỗ trợ hơn nửa triệu hộ nông dân nhỏ trên cả nước. Các chương trình của tổ chức tập trung vào thúc đẩy tài chính xanh, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp và trao quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thích ứng và bao trùm.