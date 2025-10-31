Anh cho vay, hỗ trợ 121 triệu USD tài chính xanh

Theo thông tin từ Đại sứ quán Anh, tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Vương quốc Anh, hai nước ký kết hai Biên bản ghi nhớ, chính thức khởi động quan hệ Đối tác Năng lượng sạch và Tài chính xanh, nhằm thúc đẩy hợp tác trong chuyển dịch năng lượng, phát triển tài chính bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại sứ Anh Iain Frew và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long trao Biên bản ghi nhớ về Đối tác Năng lượng sạch

Hai thỏa thuận được ký trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, với trọng tâm là trụ cột Môi trường, Năng lượng và Chuyển đổi xanh.

Theo đó, Biên bản ghi nhớ về Đối tác Năng lượng sạch được ký giữa Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh và Bộ Công Thương Việt Nam. Các nội dung hợp tác bao gồm hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, giảm dần điện than, huy động tài chính cho các dự án xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào năng lượng sạch.

Để hỗ trợ triển khai các mục tiêu trong khuôn khổ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), Vương quốc Anh công bố 11 sáng kiến kỹ thuật và tài chính. Trong đó có khoản vay xanh 50 triệu USD từ Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) cho VPBank, tài trợ 24 triệu USD cho điện mặt trời áp mái và xe điện từ Tập đoàn Phát triển hạ tầng tư nhân (PIDG) và khoản bảo lãnh 47 triệu USD cho trái phiếu xanh đầu tiên trong lĩnh vực nước sạch tại Việt Nam, cùng các chương trình hỗ trợ phát triển điện gió ngoài khơi, chuyển đổi việc làm ngành than và chính sách giao thông phát thải thấp.

Biên bản ghi nhớ thứ hai - Đối tác Tài chính xanh - được ký giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, nhằm hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thị trường vốn xanh, thu hút đầu tư tài chính xanh và kết nối chuyên môn từ các tổ chức tài chính và trung tâm tài chính quốc tế như London.

Đại sứ Anh Iain Frew và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ký kết Biên bản ghi nhớ Đối tác Tài chính xanh

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết, việc thiết lập hai mối quan hệ đối tác này phản ánh cam kết mạnh mẽ giữa hai nước trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững và công bằng. "Thông qua hợp tác chiến lược và các công cụ tài chính đổi mới, chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và chuyển dịch năng lượng toàn diện"- ông nói.

Quan hệ Đối tác Năng lượng sạch và Tài chính xanh được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong hợp tác song phương, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho Việt Nam trong quá trình phát triển xanh và hội nhập kinh tế toàn cầu.