Indonesia siết chặt an ninh sau nhiều ngày biểu tình chết người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Indonesia siết chặt an ninh sau nhiều ngày biểu tình chết người

Xuân Mai

(NLĐO) - Chính quyền Indonesia tăng cường an ninh hôm 1-9 sau khi 6 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực liên quan đến vấn đề kinh tế.

Các cuộc biểu tình chết người, bắt đầu từ tuần trước liên quan đến các đặc quyền tài chính cho các nghị sĩ, đã buộc Tổng thống Prabowo Subianto phải hủy bỏ các biện pháp này. Hôm 31-8, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết các đảng phái chính trị đã đồng ý cắt giảm phúc lợi của nghị sĩ để cố gắng xoa dịu các cuộc biểu tình.

Những cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng trở nên bạo lực nhằm vào đơn vị cảnh sát bán quân sự tinh nhuệ của quốc gia sau khi đoạn video cho thấy một xe cảnh sát cán qua người giao hàng 21 tuổi Affan Kurniawan vào tối ngày 28-8.

Indonesia siết chặt an ninh sau nhiều ngày biểu tình chết người- Ảnh 1.

Đụng độ bạo lực ở Jakarta hôm 28-8. Ảnh: Antara

Các cuộc biểu tình sau đó lan rộng từ Jakarta đến các thành phố lớn khác trong đợt bất ổn tồi tệ nhất kể từ khi ông Prabowo lên nắm quyền. Cảnh sát đã thiết lập các chốt kiểm soát khắp thủ đô vào ngày 1-9, trong khi cảnh sát và quân đội tiến hành tuần tra toàn thành phố và bố trí các tay súng bắn tỉa ở những vị trí trọng yếu.

Người biểu tình dự kiến bắt đầu tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Jakarta và tại trụ sở cảnh sát quốc gia. Các trường học và đại học ở Jakarta tổ chức học trực tuyến ít nhất đến ngày 2-9 và công chức tại Jakarta được yêu cầu làm việc từ xa. Trong khi đó, các nhóm sinh viên và xã hội dân sự Indonesia đã hủy bỏ các cuộc biểu tình trong ngày 1-9 với lý do lo ngại về các biện pháp tăng cường an ninh.

Cuộc khủng hoảng buộc ông Prabowo hủy chuyến công du dự kiến đến Trung Quốc trong tuần này để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II. Ông cũng ra lệnh cho quân đội và cảnh sát hành động cứng rắn với những kẻ bạo loạn và cướp bóc sau khi nhà của các nghị sĩ và tòa nhà chính phủ bị cướp bóc hoặc phóng hỏa.

Bộ trưởng Quốc phòng Sjafrie Sjamsoeddin, đồng minh thân cận của ông Prabowo, cảnh báo hôm 31-8 rằng quân đội và cảnh sát sẽ "hành động cứng rắn" với "những kẻ bạo loạn và cướp bóc", sau khi nhà của Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati bị cướp phá. 

Ngoài Jakarta, các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở các thành phố như Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ở Java và Medan ở tỉnh Bắc Sumatra. Ít nhất 3 người thiệt mạng sau khi một đám cháy bùng lên vào ngày 29-8 tại tòa nhà hội đồng ở TP Makassar do người biểu tình gây ra.

Bộ trưởng Kinh tế Indonesia cho biết nền kinh tế Indonesia về cơ bản vẫn vững chắc hôm 1-9 khi thị trường chứng khoán giảm điểm ngày thứ hai liên tiếp sau khi các cuộc biểu tình lan rộng ở quốc gia Đông Nam Á này.

Các cuộc biểu tình và bạo lực đã làm xáo trộn thị trường tài chính khiến thị trường chứng khoán giảm hơn 3% trong phiên giao dịch mở cửa ngày 1-9.

Tin liên quan

Tàu chở 280 hành khách bốc cháy dữ dội ngoài khơi Indonesia

(NLĐO) - Một tàu chở 280 hành khách bất ngờ bốc cháy dữ dội ngoài khơi tỉnh Bắc Sulawesi - Indonesia, khiến nhiều người hoảng loạn nhảy xuống biển.

Núi lửa Indonesia phun trào, nhiều chuyến bay bị hủy

Hơn 20 chuyến bay đến và đi từ hòn đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia đã bị hủy hôm 18-6 sau khi núi lửa Lewotobi Laki-laki phun trào

Indonesia bắt cựu thị trưởng Philippines, khẩn trương trả về nước

(NLĐO) - Cựu Thị trưởng thị trấn Bamban, tỉnh Tarlac - Philippines Alice Guo đã bị các quan chức nhập cư Indonesia bắt giữ khi đến Indonesia.

biểu tình bạo loạn Indonesia Tổng thống Prabowo Subianto Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo