Indonesia siết chặt an ninh sau nhiều ngày biểu tình chết người

Các cuộc biểu tình chết người, bắt đầu từ tuần trước liên quan đến các đặc quyền tài chính cho các nghị sĩ, đã buộc Tổng thống Prabowo Subianto phải hủy bỏ các biện pháp này. Hôm 31-8, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết các đảng phái chính trị đã đồng ý cắt giảm phúc lợi của nghị sĩ để cố gắng xoa dịu các cuộc biểu tình.

Những cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng trở nên bạo lực nhằm vào đơn vị cảnh sát bán quân sự tinh nhuệ của quốc gia sau khi đoạn video cho thấy một xe cảnh sát cán qua người giao hàng 21 tuổi Affan Kurniawan vào tối ngày 28-8.

Đụng độ bạo lực ở Jakarta hôm 28-8. Ảnh: Antara

Các cuộc biểu tình sau đó lan rộng từ Jakarta đến các thành phố lớn khác trong đợt bất ổn tồi tệ nhất kể từ khi ông Prabowo lên nắm quyền. Cảnh sát đã thiết lập các chốt kiểm soát khắp thủ đô vào ngày 1-9, trong khi cảnh sát và quân đội tiến hành tuần tra toàn thành phố và bố trí các tay súng bắn tỉa ở những vị trí trọng yếu.

Người biểu tình dự kiến bắt đầu tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Jakarta và tại trụ sở cảnh sát quốc gia. Các trường học và đại học ở Jakarta tổ chức học trực tuyến ít nhất đến ngày 2-9 và công chức tại Jakarta được yêu cầu làm việc từ xa. Trong khi đó, các nhóm sinh viên và xã hội dân sự Indonesia đã hủy bỏ các cuộc biểu tình trong ngày 1-9 với lý do lo ngại về các biện pháp tăng cường an ninh.

Cuộc khủng hoảng buộc ông Prabowo hủy chuyến công du dự kiến đến Trung Quốc trong tuần này để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II. Ông cũng ra lệnh cho quân đội và cảnh sát hành động cứng rắn với những kẻ bạo loạn và cướp bóc sau khi nhà của các nghị sĩ và tòa nhà chính phủ bị cướp bóc hoặc phóng hỏa.

Bộ trưởng Quốc phòng Sjafrie Sjamsoeddin, đồng minh thân cận của ông Prabowo, cảnh báo hôm 31-8 rằng quân đội và cảnh sát sẽ "hành động cứng rắn" với "những kẻ bạo loạn và cướp bóc", sau khi nhà của Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati bị cướp phá.

Ngoài Jakarta, các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở các thành phố như Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ở Java và Medan ở tỉnh Bắc Sumatra. Ít nhất 3 người thiệt mạng sau khi một đám cháy bùng lên vào ngày 29-8 tại tòa nhà hội đồng ở TP Makassar do người biểu tình gây ra.

Bộ trưởng Kinh tế Indonesia cho biết nền kinh tế Indonesia về cơ bản vẫn vững chắc hôm 1-9 khi thị trường chứng khoán giảm điểm ngày thứ hai liên tiếp sau khi các cuộc biểu tình lan rộng ở quốc gia Đông Nam Á này.

Các cuộc biểu tình và bạo lực đã làm xáo trộn thị trường tài chính khiến thị trường chứng khoán giảm hơn 3% trong phiên giao dịch mở cửa ngày 1-9.