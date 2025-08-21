Inter Miami vào bán kết Leagues Cup, "bão" tranh cãi khi HLV chỉ đạo từ khán đài

Sáng 21-8, Inter Miami không có Lionel Messi trong đội hình, vẫn vượt qua Tigres (Mexico) 2-1 ở tứ kết Leagues Cup 2025 nhờ cú đúp trên chấm 11m của Luis Suarez.



Trận đấu này diễn ra căng thẳng ngay từ đầu khi hai đội liên tục va chạm ở khu trung tuyến. Ngay phút 20, trọng tài cho Inter Miami hưởng phạt đền sau tình huống Javier Aquino để bóng chạm tay khi ngăn đường căng ngang của Jordi Alba. Suarez lạnh lùng dứt điểm mở tỉ số.

Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm gặp khó khi Jordi Alba chấn thương, buộc phải rời sân sau giờ nghỉ.

Ngay trước hiệp 2, HLV Javier Mascherano nhận thẻ đỏ và bị truất quyền chỉ đạo. Theo quy định, ông chỉ được ngồi trên khán đài. Nhưng thay vì im lặng và theo dõi, HLV Mascherano vẫn liên tục la hét xuống sân và thậm chí bị truyền thông Mỹ bắt gặp dùng điện thoại để trao đổi với trợ lý.

Thậm chí, kênh truyền hình FS1 ghi lại cảnh Mascherano che miệng để ra hiệu xuống sân, nhưng bất thành do quá ồn. Vài phút sau, ông lấy điện thoại gọi cho trợ lý Lucas Rodriguez Pagano, người cũng bị bắt gặp cầm điện thoại và bật loa ngoài ngay sát đường biên dưới sân.

Người hâm mộ đã để lại nhiều ý kiến trên X của đoạn clip như: "Liệu anh ta có làm điều này nếu anh ta ở Châu Âu không?"; "Gian lận theo đúng nghĩa đen. Tôi hy vọng Miami sẽ bị loại khỏi cuộc thi"; "Thật điên rồ khi có trên truyền hình trực tiếp và anh ấy vẫn ngồi đó làm như vậy?"...

Trở lại hiệp 2 của trận đấu, Tigres tận dụng lợi thế kiểm soát bóng để gỡ hòa ở phút 67 nhờ pha dứt điểm của Angel Correa, đồng đội của Messi tại tuyển Argentina. Song chỉ ít phút sau, Miami tiếp tục được hưởng phạt đền, Suarez lại bước lên và không mắc sai lầm, ấn định chiến thắng 2-1.

Vượt qua nhiều biến cố, Inter Miami giành vé vào bán kết và sẽ gặp Orlando City khi họ thắng 6-5 trên chấm 11 m trước Toluca, sau thời gian chính thức hòa không bàn thắng.