Son Heung-min vượt qua Messi, Ronaldo về chỉ số bất ngờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Son Heung-min vượt qua Messi, Ronaldo về chỉ số bất ngờ

Quốc An - Ảnh LAFC

(NLĐO) - Cầu thủ người Hàn Quốc, Son Heung-min bất ngờ trở thành vận động viên bán áo đấu chạy nhất thế giới trong tuần qua khi gia nhập LAFC.

Áo đấu của Son Heung-min là mẫu đồng phục thể thao bán chạy nhất thế giới trong tuần qua, theo tiết lộ của đồng chủ tịch kiêm CEO Los Angeles FC (LAFC), John Thorrington, trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua 15-8 với kênh TalkSport (Anh).

"Áo đấu của Son đã vượt qua mọi vận động viên ở mọi môn thể thao trong tuần qua, kể cả Lionel Messi (Inter Miami), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), LeBron James (LA Lakers) và Stephen Curry (Golden State Warriors)", ông Thorrington nói.

Ông không tiết lộ số liệu cụ thể được bán ra nhưng cho biết doanh số áo đấu tăng vọt kể từ khi Son rời Tottenham (Ngoại hạng Anh) hôm 7-8 để gia nhập LAFC. Tuy nhiên, áo đấu sân khách chính hãng của Son hiện được bán với giá 194,99 USD trên trang MLS.

Son Heung-min qua Messi, Ronaldo về chỉ số bất ngờ- Ảnh 1.

"Ronaldo và Messi hiện vẫn là những người bán áo đấu bóng đá nhiều nhất 2025, theo số liệu tôi được cung cấp. Son đã đạt gần tới một nửa số lượng áo đấu bán ra so với 2 ngôi sao này với thời gian ngắn" - ông Thorrington nói thêm.

Trước đó, Son có trận ra mắt LAFC hôm 10-8 khi làm khách trước Chicago, và sẽ tìm bàn thắng đầu tiên tại MLS khi gặp New England ngày mai (17-8). Thời điểm hiện tại, LAFC đứng thứ 5 BXH miền Tây, New England xếp thứ 11 BXH miền Đông.

Giá vé các trận sân nhà của LAFC giờ đây cũng tăng mạnh từ hiệu ứng của Son. Trên trang SeatGeek, ghế đẹp ở trận gặp San Diego ngày 31-8 (dự kiến là trận ra mắt sân nhà của Son) được nhiều người rao bán tới 1.500 USD (hơn 39 triệu), cao gấp 5 lần mức thông thường (300 USD-500 USD) cho đến hôm qua.

Thời điểm hiện tại, mức giá được rao bán đã lên tới 3.800 USD - gấp 10 lần mức thông thường.

Tin liên quan

Cổ động viên Tottenham rơi nước mắt trong ngày chia tay Son Heung-min

Cổ động viên Tottenham rơi nước mắt trong ngày chia tay Son Heung-min

(NLĐO) – Sau một thập kỷ gắn bó với Tottenham, Son Heung-min chính thức chia tay đội bóng London để gia nhập Los Angeles FC với mức phí kỷ lục hơn 20 triệu bảng

Messi nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn, Inter Miami vượt khó

(NLĐO) - Ở vòng 2 Leagues Cup, Messi gặp chấn thương sau 8 phút thi đấu và bị rút ra nghỉ ở phút 11. Dù vậy, Inter Miami vẫn đánh bại đối thủ sau loạt 11 m.

Son Heung-min chia tay Tottenham: Lời tạm biệt của huyền thoại châu Á

(NLĐO) – Trong trận đấu cuối cùng khoác áo Tottenham, tiền đạo Son Heung-min đã không kìm được nước mắt khi nói lời chia tay sau 10 năm gắn bó.

Son Heung-min Messi MLS LAFC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo