iPhone 17e vừa ra mắt đã bị chê thậm tệ

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Thiết kế iPhone 17e gần như không thay đổi so với đời trước, tiếp tục sử dụng khung nhôm, mặt lưng kính và màn hình OLED 6,1 inch.

Đêm qua 2-3, Apple bất ngờ ra mắt iPhone 17e - mẫu iPhone mới và có giá thấp nhất trong danh mục của hãng, khởi điểm 599 USD. Theo MacRumors, mức giá này thấp hơn 100 USD so với iPhone 16 và rẻ hơn 200 USD so với iPhone 17 tiêu chuẩn.

Dù thuộc phân khúc thấp hơn, iPhone 17e vẫn dùng chung nền tảng phần cứng với dòng iPhone 17, nổi bật là chip A19 mới. Tuy nhiên, máy bị cắt giảm một nhân GPU so với bản tiêu chuẩn, chỉ trang bị camera sau đơn 48 MP và không có ống kính góc siêu rộng.

iPhone 17e cũng không được trang bị màn hình ProMotion 120 Hz hay thiết kế Dynamic Island, thay vào đó tiếp tục sử dụng phần "tai thỏ". Camera trước giữ nguyên thông số như thế hệ trước, đồng thời thiếu các tính năng quay nâng cao như Cinematic Mode hay Action Mode.

Về ngoại hình, iPhone 17e gần như không thay đổi so với iPhone 16e và khác hẳn với những thiết kế mà người dùng kỳ vọng. Máy vẫn dùng khung nhôm, mặt lưng kính và màn hình OLED 6,1 inch. 

Apple nâng cấp lớp bảo vệ lên Ceramic Shield 2 nhằm tăng khả năng chống trầy xước, đồng thời bổ sung MagSafe, tính năng từng vắng mặt trên dòng e nhưng không đủ để người dùng mong đợi. 

Máy hỗ trợ sạc không dây 15 W qua MagSafe và có thể sạc 50% pin trong khoảng 30 phút với củ sạc từ 20 W trở lên.

img

Thiết kế iPhone 17e

Bên trong, chip A19 đi kèm RAM 8 GB và bộ nhớ khởi điểm 256 GB, cao hơn thế hệ trước. Cấu hình này đáp ứng các tác vụ nặng cũng như toàn bộ tính năng Apple Intelligence. Thời lượng pin được công bố tối đa 26 giờ xem video, tương đương đời trước.

iPhone 17e có ba màu hồng, đen và trắng. Tại Việt Nam, người dùng có thể đặt trước từ tối 4-3 và máy lên kệ từ 11-3. Giá bán dự kiến từ 18 triệu đồng cho bản 256 GB và 24,5 triệu đồng bản 512 GB.

Một số chuỗi bán lẻ như Minh Tuấn Mobile, CellphoneS đã cho đăng ký nhận thông tin. Tuy nhiên, đại diện một hệ thống cho rằng sản phẩm khó tạo cảnh "cháy hàng" như các phiên bản Pro hay Pro Max do người dùng Việt thường ưu tiên mẫu cao cấp khi nâng cấp.

img

iPhone 17e sẽ có hàng từ ngày 11-3

Trên Reddit, nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng vì thiết bị không có thay đổi lớn, đặc biệt khi vẫn dùng màn hình 60 Hz và thiết kế "tai thỏ".

Một số ý kiến nhận định ở tầm giá này, họ sẽ cân nhắc iPhone 17 bản tiêu chuẩn hoặc iPhone Air để có trải nghiệm tốt hơn, thay vì chọn một mẫu máy mới nhưng thiếu nâng cấp nổi bật.

Tài khoản T.P viết "Apple lại tung ra thêm một sản phẩm gây thất vọng khi iPhone 17e vẫn giữ thiết kế "tai thỏ" và màn hình 60 Hz".

Người này cho biết từng chờ đợi sản phẩm để hoàn thiện hệ sinh thái Apple của mình, vốn đã có MacBook và iPad Pro nhưng cảm thấy không hài lòng vì năm 2026 máy vẫn dùng tần số quét 60 Hz, viền màn hình dày và thiếu cải tiến đáng kể.

"Tôi thà mua iPhone 17 bản thường, hoặc thậm chí chọn mẫu Xiaomi mới nhất còn hơn" - tài khoản này bày tỏ quan điểm.

Bên cạnh đó, so với tin đồn iPhone 17e sẽ không là chiếc điện thoại bị cắt giảm quá nhiều tính năng, dù vậy so với thực tế khi ra mắt Apple đã cắt giảm đáng kể. 

img

img

img

 

