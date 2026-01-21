Những hé lộ sớm về iPhone 18 Pro Max đang làm giới công nghệ xôn xao

Theo Tomsguide, nhiều tin đồn được cho Apple sẽ mở ra một hướng đi mới với iPhone Fold trong năm 2026, iPhone 18 Pro Max vẫn giữ vai trò then chốt trong dòng iPhone truyền thống.

iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ tập trung vào những nâng cấp cốt lõi như hiệu năng, pin và camera, thay vì thay đổi mạnh về thiết kế.

Theo các nguồn rò rỉ, Apple có thể điều chỉnh lộ trình ra mắt iPhone khi phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn bị lùi sang năm 2027.

Về thiết kế, iPhone 18 Pro Max được cho là không có nhiều khác biệt so với thế hệ trước, do Apple vừa thực hiện một đợt làm mới lớn. Tuy nhiên, máy có thể nặng hơn khoảng 10 gram.



Tin đồ về thông số kỹ thuật của iPhone 18 Pro Max Nguồn: Tomsguide

Sự gia tăng trọng lượng được cho là đến từ pin dung lượng lớn hơn hoặc hệ thống camera nâng cấp. Apple nhiều khả năng vẫn sử dụng khung nhôm, trong khi vật liệu titan sẽ dành cho các dòng sản phẩm đặc biệt.



Ở mặt trước, Apple tiếp tục tinh giản các thành phần hiển thị. Công nghệ Face ID được cho là sẽ đặt dưới màn hình, trong khi camera selfie chuyển sang dạng "đục lỗ" ở góc trên. Kích thước màn hình vẫn giữ ở mức 6,9 inch, tương tự các thế hệ Pro Max gần đây.

Hiệu năng hứa hẹn là điểm sáng lớn nhất trên iPhone 18 Pro Max. Thiết bị dự kiến được trang bị chip A20 Pro, con chip đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2nm.

Nhờ công nghệ đóng gói mới, A20 Pro được kỳ vọng mang lại bước nhảy vọt về sức mạnh xử lý và hiệu suất năng lượng, đặc biệt quan trọng với các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo và xử lý trên thiết bị.

Apple được cho là đang thử nghiệm các tùy chọn màu sắc mới như đỏ rượu vang, tím và nâu cho dòng iPhone 18 Pro Nguồn: Tomsguide



Ngoài ra, Apple có thể lần đầu đưa modem do hãng tự phát triển lên dòng iPhone Pro. Việc sử dụng modem "cây nhà lá vườn" được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu kết nối và cải thiện đáng kể thời lượng pin, kết hợp với thân máy dày và nặng hơn.

Về nhiếp ảnh, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu nâng cấp độc quyền với camera khẩu độ biến thiên.

Tính năng này cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh lượng ánh sáng khi chụp, cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện sáng phức tạp và kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh. Đây được xem là bước tiến lớn, giúp iPhone tiến gần hơn tới trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Về giá bán, hiện vẫn chưa rõ Apple sẽ tăng giá iPhone 18 Pro Max hay không. Trong năm 2025, iPhone 17 Pro đã tăng thêm 100 USD nhưng bản Pro Max vẫn giữ mức khởi điểm 1.199 USD, thấp hơn 100 USD so với đối thủ Galaxy S25 Ultra của Samsung.

Nếu Samsung tiếp tục điều chỉnh giá trong năm tới, Apple có thể sẽ cân nhắc đi theo.

iPhone 18 Pro Max vẫn nhiều khả năng xuất hiện trong sự kiện tháng 9-2026, cùng phiên bản Pro và một số thiết bị mới khác. Điều này cho thấy Apple tiếp tục ưu tiên dòng Pro trong chiến lược sản phẩm của mình.



