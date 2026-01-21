Những hé lộ sớm về iPhone 18 Pro Max đang làm giới công nghệ xôn xao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Những hé lộ sớm về iPhone 18 Pro Max đang làm giới công nghệ xôn xao

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất của iPhone 18 Pro Max nằm ở hiệu năng, với chip A20 Pro – con chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2nm.

Theo Tomsguide, nhiều tin đồn được cho Apple sẽ mở ra một hướng đi mới với iPhone Fold trong năm 2026, iPhone 18 Pro Max vẫn giữ vai trò then chốt trong dòng iPhone truyền thống.

iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ tập trung vào những nâng cấp cốt lõi như hiệu năng, pin và camera, thay vì thay đổi mạnh về thiết kế.

Theo các nguồn rò rỉ, Apple có thể điều chỉnh lộ trình ra mắt iPhone khi phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn bị lùi sang năm 2027.

Về thiết kế, iPhone 18 Pro Max được cho là không có nhiều khác biệt so với thế hệ trước, do Apple vừa thực hiện một đợt làm mới lớn. Tuy nhiên, máy có thể nặng hơn khoảng 10 gram.

Những hé lộ sớm về iPhone 18 Pro Max đang làm giới công nghệ xôn xao - Ảnh 1.

Tin đồ về thông số kỹ thuật của iPhone 18 Pro Max Nguồn: Tomsguide

Sự gia tăng trọng lượng được cho là đến từ pin dung lượng lớn hơn hoặc hệ thống camera nâng cấp. Apple nhiều khả năng vẫn sử dụng khung nhôm, trong khi vật liệu titan sẽ dành cho các dòng sản phẩm đặc biệt.

Ở mặt trước, Apple tiếp tục tinh giản các thành phần hiển thị. Công nghệ Face ID được cho là sẽ đặt dưới màn hình, trong khi camera selfie chuyển sang dạng "đục lỗ" ở góc trên. Kích thước màn hình vẫn giữ ở mức 6,9 inch, tương tự các thế hệ Pro Max gần đây. 

Hiệu năng hứa hẹn là điểm sáng lớn nhất trên iPhone 18 Pro Max. Thiết bị dự kiến được trang bị chip A20 Pro, con chip đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2nm.

Nhờ công nghệ đóng gói mới, A20 Pro được kỳ vọng mang lại bước nhảy vọt về sức mạnh xử lý và hiệu suất năng lượng, đặc biệt quan trọng với các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo và xử lý trên thiết bị.

Những hé lộ sớm về iPhone 18 Pro Max đang làm giới công nghệ xôn xao - Ảnh 2.

Apple được cho là đang thử nghiệm các tùy chọn màu sắc mới như đỏ rượu vang, tím và nâu cho dòng iPhone 18 Pro Nguồn: Tomsguide

Ngoài ra, Apple có thể lần đầu đưa modem do hãng tự phát triển lên dòng iPhone Pro. Việc sử dụng modem "cây nhà lá vườn" được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu kết nối và cải thiện đáng kể thời lượng pin, kết hợp với thân máy dày và nặng hơn.

Về nhiếp ảnh, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu nâng cấp độc quyền với camera khẩu độ biến thiên.

Tính năng này cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh lượng ánh sáng khi chụp, cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện sáng phức tạp và kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh. Đây được xem là bước tiến lớn, giúp iPhone tiến gần hơn tới trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Về giá bán, hiện vẫn chưa rõ Apple sẽ tăng giá iPhone 18 Pro Max hay không. Trong năm 2025, iPhone 17 Pro đã tăng thêm 100 USD nhưng bản Pro Max vẫn giữ mức khởi điểm 1.199 USD, thấp hơn 100 USD so với đối thủ Galaxy S25 Ultra của Samsung.

Nếu Samsung tiếp tục điều chỉnh giá trong năm tới, Apple có thể sẽ cân nhắc đi theo.

iPhone 18 Pro Max vẫn nhiều khả năng xuất hiện trong sự kiện tháng 9-2026, cùng phiên bản Pro và một số thiết bị mới khác. Điều này cho thấy Apple tiếp tục ưu tiên dòng Pro trong chiến lược sản phẩm của mình.


Tin liên quan

Hàng loạt đồn đoán về thiết kế, tính năng mới của thế hệ iPhone 18

Hàng loạt đồn đoán về thiết kế, tính năng mới của thế hệ iPhone 18

(NLĐO) - Hệ thống Face ID trên iPhone 18 Pro và Pro Max được đồn đoán sẽ đặt dưới màn hình, camera selfie được dời sang góc trên bên trái.

7 thay đổi nhỏ nhưng “đáng tiền” trên iPhone khi lên iOS 26.2

(NLĐO) - Sau thời gian thử nghiệm với các bản Beta dành cho nhà phát triển, Apple đã chính thức phát hành iOS 26.2 và iPadOS 26.2 cho người dùng toàn cầu.

Xôn xao vụ iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị tróc sơn do "lau bằng khăn ướt"

(NLĐO) - Nhiều người dùng iPhone 17 hoài nghi trước thông tin lau máy bằng khăn ướt có thể làm tróc lớp sơn, bởi Apple là nhãn hiệu hàng đầu thế giới.

điện thoại Apple iphone 18 promax
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo