Iran cảnh báo lính Mỹ sẽ thành "mồi cho cá mập", tuyên bố tấn công nhiều căn cứ

Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Enrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran, cảnh báo hôm 29-3 rằng Mỹ không nên tiến hành bất kỳ cuộc xâm lược trên bộ nào vào Iran, vì hành động đó sẽ dẫn đến những hậu quả "nghiêm trọng và nhục nhã" đối với lực lượng Mỹ.

Ông Zolfaqari nhắc lại những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng tiến hành các hoạt động trên bộ và chiếm đóng các đảo ở vịnh Ba Tư, nói rằng đó là những kế hoạch phi thực tế.

Ông Enrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran - Ảnh: TASNIM

Ông Zolfaqari cũng khẳng định Iran đã chuẩn bị từ lâu cho kịch bản tấn công trên bộ và đang chờ thời cơ đáp trả, cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn hay chiếm đóng nào cũng sẽ dẫn đến việc lực lượng Mỹ "bị bắt giữ, tan rã và biến mất", các chỉ huy và binh lính Mỹ cuối cùng sẽ trở thành "mồi cho cá mập ở vịnh Ba Tư".

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đợt tấn công mới đã nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng hàng không của Mỹ và Israel trong khu vực.

Trong giai đoạn đầu của đợt tấn công này, các tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của IRGC đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng liên quan đến không quân, UAV và kho vũ khí tại các căn cứ Mỹ như Victoria (Iraq), Arifjan (Kuwait) và Al Kharj (Ả Rập Saudi).

Giai đoạn tiếp theo của đợt tấn công đã nhắm vào TP Arad, TP Tel Aviv và vùng Negev của Israel; các căn cứ Mỹ Erbil, Hạm đội 5 (trụ sở chính ở TP Manama, Bahrain), Căn cứ Không quân Al Dhafra (Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE); cũng như các nhóm liên kết với lực lượng Komala ở Iraq.

Thông báo từ IRGC cũng cho biết những cột khói và tiếng nổ đã xuất hiện khắp khu vực và có những hình ảnh cho thấy mảnh vỡ của các máy bay Mỹ trị giá hàng triệu USD.

Israel tiếp tục tấn công các nhà máy vũ khí Iran Vào cuối ngày 29-3, quân đội Israel cho biết trong 24 giờ qua, máy bay chiến đấu của họ đã không kích các địa điểm được sử dụng để nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí ở Iran. Cùng thời điểm đó, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết điện đã được khôi phục ở các khu vực của Tehran bị mất điện trước đó.



