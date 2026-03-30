HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng, Israel tiếp tục bị nã tên lửa

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảm ơn người dân Iraq vì đã ủng hộ trong cuộc xung đột chống lại Mỹ và Israel.

Hãng tin ISNA của Iran đưa tin lời cảm ơn được đưa ra bằng văn bản sau cuộc họp giữa Hội đồng Tối cao Hồi giáo Iraq và đại sứ Iran tại Baghdad, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donad Trump tuyên bố “không rõ ông Mojtaba còn sống hay không”.

Ông Mojtaba vẫn chưa xuất hiện trước công chúng sau khi trở thành lãnh tụ tối cao của Iran, dẫn đến nhiều đồn đoán về tình trạng và nơi ở của ông. Truyền hình nhà nước và một số quan chức Iran tiết lộ ông Mojtaba đang hồi phục vết thương sau một cuộc không kích.

Ông Mojtaba là con trai của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: The Nation

Ông Mojtaba là con trai của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: The Nation

Tổng thống Donald Trump tuần trước cho biết Washington đang làm việc với "người đứng đầu" trong các cuộc đàm phán với Tehran nhưng nói rõ rằng đó không phải là lãnh tụ tối cao.

Ông Mojtaba là lãnh tụ tối cao thứ ba của Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Trong một diễn biến khác, tên lửa Iran đã tấn công khu công nghiệp Neot Hovav ở Israel, cách TP Beersheba khoảng 12 km, nơi đặt hơn 40 nhà máy chuyên về công nghệ môi trường và phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Israel cho biết hỏa hoạn bùng lên dữ dội hôm 29-3, gây ra sự cố vật liệu nguy hiểm và buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp. Ít nhất một người đã bị thương và công nhân từ các nhà máy liền kề đã được sơ tán. 

Theo quân đội Israel, 5 đợt tên lửa được bắn từ Iran hôm 29-3 và các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để ngăn chặn mối đe dọa.

Khu công nghiệp Neot Hovav nằm gần Dimona, nơi bị Iran tấn công hôm 21-3. Trung tâm nghiên cứu nguyên tử Shimon Peres, cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của Israel, cách Dimona khoảng 13 km.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 30-3: Cục diện Trung Đông vẫn mờ mịt

Điểm nóng xung đột ngày 30-3: Cục diện Trung Đông vẫn mờ mịt

(NLĐO) – Sau 1 tháng xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, nhiều người phải nhìn lại học thuyết "hòa bình thông qua sức mạnh" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

VIDEO: Xuất hiện hình ảnh “máy bay mắt thần” của Mỹ bị xé toạc

(NLĐO) - Một máy bay E-3 Sentry của Không quân Mỹ đã bị hư hại nghiêm trọng sau một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Chiến sự Trung Đông ngày 29-3: Chực chờ giao tranh trên bộ giữa Mỹ - Iran, Israel căng sức

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Saudi họp bàn tại Islamabad nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột liên quan đến Iran.

Mỹ Israel Iran lãnh tụ tối cao tên lửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo