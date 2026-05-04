Iran dọa biến Hormuz thành "nghĩa địa tàu chiến Mỹ", siêu tàu dầu Iran thứ 2 vượt phong tỏa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran dọa biến Hormuz thành "nghĩa địa tàu chiến Mỹ", siêu tàu dầu Iran thứ 2 vượt phong tỏa

Anh Thư

(NLĐO) - Iran tuyên bố kế hoạch mới của Mỹ - dùng tàu chiến và máy bay "hướng dẫn" tàu qua eo biển Hormuz - là vi phạm lệnh ngừng bắn.

Sáng 4-5, ông Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào việc quản lý vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz sẽ cấu thành hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Viết trên mạng xã hội X, ông Azizi còn tuyên bố rằng eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư "sẽ không bị quản lý bởi những bài đăng ảo tưởng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Sẽ chẳng ai tin vào những kịch bản đổ lỗi trong trò chơi đâu!" - quan chức Iran viết.

Iran đòi biến Hormuz thành nghĩa địa tàu chiến Mỹ, siêu tàu dầu Iran thứ 2 thoát đến Indonesia - Ảnh 1.

Tàu chiến Mỹ tiếp cận một tàu chở dầu của Iran - Ảnh: CENTCOM

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hướng dẫn các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz ra khỏi khu vực kể từ ngày 4-5.

Cũng liên quan đến tuyến đường thủy này, hôm 3-5, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ hãy "chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một nghĩa địa gồm các tàu sân bay và lực lượng của các người, giống như xác máy bay của các người đã bị bỏ lại ở Isfahan".

Trong bài đăng trên X, ông Rezaei cũng cáo buộc các hành động của Mỹ ở vùng biển này là "cướp biển".

Theo CNNAl Jazeera, hôm 3-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng công bố chi tiết hơn về việc "hướng dẫn" tàu qua eo biển Hormuz mà ông Donald Trump đề cập.

CENTCOM cho biết sẽ có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay và 15.000 binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch. 

Cơ quan này cũng khẳng định đây không phải là nhiệm vụ hộ tống, mà là hành động khôi phục “quyền tự do hàng hải cho tàu thương mại” qua eo biển Hormuz.

“Việc chúng tôi hỗ trợ nhiệm vụ phòng thủ này là thiết yếu đối với an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu, đồng thời chúng tôi cũng duy trì lệnh phong tỏa hải quân” - Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết trên X.

Siêu tàu dầu thứ 2 của Iran đến Indonesia

Công ty giám sát vận chuyển dầu TankerTrackers.com cho biết tàu chở dầu cỡ lớn thứ hai của Iran đã né tránh được Hải quân Mỹ và đang di chuyển qua eo biển Lombok thuộc vùng biển Indonesia, hướng tới quần đảo Riau.

Trước đó, tàu này đã nỗ lực vận chuyển 1,88 triệu thùng dầu thô của Iran đến Ấn Độ vào giữa tháng 4 nhưng thất bại.

Theo TankerTrackers.com, con tàu này đã tiếp tục di chuyển về phía Nam trong lúc các tàu Iran khác bị Hải quân Mỹ yêu cầu quay lại Iran vào thời điểm đó.

Thông tin mới này xuất hiện một ngày sau khi TankerTrackers.com đưa tin siêu tàu chở dầu HUGE của Iran, chở 1,9 triệu thùng dầu, đã lọt qua lưới phong tỏa của Hải quân Mỹ thành công và cũng đang ở eo biển Lombok, hướng về Riau.

Công ty cho biết đã theo dõi 25 tàu dầu Iran trong tháng 4, trong đó 7 tàu bị Mỹ buộc quay lại các cảng Iran, 2 tàu bị lực lượng Mỹ bắt giữ. Những tàu còn lại đã đến được điểm đến hoặc điểm hẹn dự định.

Tin liên quan

Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió

Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió

Với vị trí địa lý đặc thù, Hormuz đã trở thành một trong những eo biển quan trọng nhất thế giới, mang lại đòn bẩy chính trị - kinh tế lớn cho các bên liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 4-5: Iran và cuộc đấu trí nghẹt thở với Mỹ

(NLĐO) – Trước lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, Iran chủ động cắt giảm sản lượng và tận dụng kho chứa nổi để duy trì dòng chảy dầu mỏ.

Chiến sự Trung Đông ngày 3-5: Iran nói Mỹ rơi vào thế khó, Israel tăng mua vũ khí

(NLĐO) – Đơn vị tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết “phạm vi ra quyết định của Mỹ bị thu hẹp”.

Trung Đông Iran centcom eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo