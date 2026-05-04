Iran dọa biến Hormuz thành "nghĩa địa tàu chiến Mỹ", siêu tàu dầu Iran thứ 2 vượt phong tỏa

Sáng 4-5, ông Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào việc quản lý vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz sẽ cấu thành hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Viết trên mạng xã hội X, ông Azizi còn tuyên bố rằng eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư "sẽ không bị quản lý bởi những bài đăng ảo tưởng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Sẽ chẳng ai tin vào những kịch bản đổ lỗi trong trò chơi đâu!" - quan chức Iran viết.

Tàu chiến Mỹ tiếp cận một tàu chở dầu của Iran - Ảnh: CENTCOM

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hướng dẫn các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz ra khỏi khu vực kể từ ngày 4-5.

Cũng liên quan đến tuyến đường thủy này, hôm 3-5, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ hãy "chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một nghĩa địa gồm các tàu sân bay và lực lượng của các người, giống như xác máy bay của các người đã bị bỏ lại ở Isfahan".

Trong bài đăng trên X, ông Rezaei cũng cáo buộc các hành động của Mỹ ở vùng biển này là "cướp biển".

Theo CNN và Al Jazeera, hôm 3-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng công bố chi tiết hơn về việc "hướng dẫn" tàu qua eo biển Hormuz mà ông Donald Trump đề cập.

CENTCOM cho biết sẽ có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay và 15.000 binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch.

Cơ quan này cũng khẳng định đây không phải là nhiệm vụ hộ tống, mà là hành động khôi phục “quyền tự do hàng hải cho tàu thương mại” qua eo biển Hormuz.

“Việc chúng tôi hỗ trợ nhiệm vụ phòng thủ này là thiết yếu đối với an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu, đồng thời chúng tôi cũng duy trì lệnh phong tỏa hải quân” - Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết trên X.