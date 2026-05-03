Chiến sự Trung Đông ngày 3-5: Iran nói Mỹ rơi vào thế khó, Israel tăng mua vũ khí

Trong bối cảnh cuộc xung đột bước sang ngày 65 hôm 3-5, cơ quan này cho biết trên mạng xã hội X: "Chỉ có một cách để hiểu điều này: Tổng thống Mỹ Donald Trump phải lựa chọn giữa một chiến dịch quân sự bất khả thi hoặc một thỏa thuận tồi tệ với Iran. Phạm vi ra quyết định của Mỹ đã bị thu hẹp".

Mỹ hoài nghi đề xuất của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ xem xét đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi về việc kế hoạch này sẽ dẫn đến thỏa thuận.

Iran đã gửi một kế hoạch gồm 14 điểm tới Mỹ, kêu gọi các cam kết đảm bảo không tấn công, nới lỏng lệnh trừng phạt, dỡ bỏ phong tỏa trên biển và chấm dứt giao tranh "trên mọi mặt trận", bao gồm cả ở Lebanon.

Đề xuất này nhằm hoãn cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau, vấn đề mà ông Donald Trump luôn xem là "lằn ranh đỏ".

Theo hãng thông tấn Tasnim (Iran), trong khi Mỹ yêu cầu lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng, Iran lại muốn tập trung vào việc chấm dứt chiến sự thay vì gia hạn đình chiến, đồng thời yêu cầu tất cả vấn đề phải được giải quyết dứt điểm trong vòng 30 ngày.

Bất chấp triển vọng ngoại giao này, tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng chiến sự tái diễn. Ông Donald Trump nhấn mạnh: "Nếu họ làm điều gì tồi tệ, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra".

Mỹ - Iran đều phòng thủ

Phía Iran cũng đã đáp trả mạnh mẽ khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ đang trong trạng thái sẵn sàng quay trở lại cuộc chiến. Theo IRGC, có các bằng chứng cho thấy Mỹ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận hay hiệp ước nào.

Theo kênh Al Jazeera, Mỹ đang tìm cách thành lập một liên minh hải quân quốc tế mang tên Cấu trúc Tự do Hàng hải (MFC) nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

Chức năng cốt lõi của liên minh là chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia thành viên, điều phối nỗ lực ngoại giao và thực thi lệnh trừng phạt để quản lý hoạt động vận tải biển qua eo biển.

Trang TankerTrackers.com đưa tin một siêu tàu chở dầu của Iran đã tránh được vòng phong tỏa của Mỹ và đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang theo hơn 1,9 triệu thùng dầu thô trị giá gần 220 triệu USD. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, quốc hội nước này dự kiến thông qua một đạo luật chính thức hóa quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.

Các thương vụ quốc phòng tỉ USD

Mỹ đã phê duyệt các hợp đồng vũ khí lớn và hỗ trợ quân sự trị giá 8,6 tỉ USD cho Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel.



Ủy ban Mua sắm Cấp Bộ trưởng của Israel vừa "bật đèn xanh" cho kế hoạch mua hai phi đội máy bay chiến đấu mới, viện dẫn những bài học tác chiến rút ra từ cuộc chiến với Iran. Hai phi đội quân sự mới sẽ bao gồm các máy bay chiến đấu F-35 và F-15IA do hãng Lockheed Martin và Boeing sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho hay hôm 3-5 giá trị của thương vụ ước tính lên tới hàng tỉ USD.

Ông Katz cho biết đây là bước đi đầu tiên trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng lực lượng trị giá 118,9 tỉ USD cho một thập kỷ an ninh chuyên sâu nhằm bảo vệ Israel.

Trong khi đó, ông Donald Trump cho hay việc rút quân đội Mỹ khỏi Đức có thể vượt xa con số 5.000 binh sĩ khi căng thẳng giữa hai đồng minh leo thang do cuộc chiến với Iran.