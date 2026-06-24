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Quốc tế

Iran không chịu lép vế chuyện hạt nhân, Israel lo Mỹ "quá nhượng bộ" Tehran

Phương Linh

(NLĐO) - Iran tuyên bố sẽ không cho phép Liên hợp quốc thanh tra các địa điểm hạt nhân cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng với Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi bác bỏ tuyên bố của ông Rafael Grossi - người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, về việc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ sớm ghé Iran. 

Mỹ khẳng định đã phá hủy các địa điểm chứa uranium làm giàu của Iran vào năm 2025 trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày.

“Tại Thụy Sĩ, chúng tôi không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp với ông Grossi, dù phía họ có yêu cầu. Đồng thời, chúng tôi chưa chấp thuận cho phép tiếp cận các cơ sở bị tấn công và vật liệu hạt nhân” - ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Iran bác bỏ tuyên bố của Liên Hợp Quốc - Ảnh 1.

Ông Rafael Mariano Grossi cho biết thanh tra viên từ IAEA sẽ tới các địa điểm hạt nhân của Iran. Ảnh: AP

“Những vấn đề này chỉ được xem xét, giải quyết trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng, và là kết quả của hoạt động thực chất của việc đối phương chấm dứt tất cả lệnh trừng phạt” - ông Gharibabadi nói, ám chỉ Mỹ.

Trong khi đó, ông Grossi khẳng định sẽ thanh tra Iran, lặp lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance sau các đợt đàm phán hòa bình ở Thụy Sĩ. “Cho dù hôm nay, ngày mai, trong một tuần hay 10 ngày nữa, điều này chắc chắn sẽ xảy ra” - ông quả quyết.

Telegraph nhận định thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Tehran phụ thuộc vào việc Iran cho phép tiếp cận các địa điểm hạt nhân. Nếu không, tiến trình đàm phán hiện tại có thể sẽ đổ vỡ.

Một điểm mấu chốt khác là cam kết của Mỹ về việc rút quân Israel khỏi miền Nam Lebanon. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 24-6 nhắc lại Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ không rời khỏi Lebanon.

Các nguồn tin tiết lộ Israel lo ngại Mỹ đang hợp pháp hóa ảnh hưởng của Iran ở Lebanon, đồng thời làm suy yếu khả năng "tự do hoạt động" của Israel tại đây thông qua bản ghi nhớ hòa bình - vốn được cho là đã nhượng bộ Iran rất nhiều.

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