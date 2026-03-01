HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Iran "quyết không để Mỹ bắt nạt", thừa nhận quân đội thiệt hại nặng

Xuân Mai

(NLĐO) - Iran xác nhận Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang và Bộ trưởng Quốc phòng tử vong, đồng thời phát động làn sóng tấn công mới khắp Trung Đông

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 1-3, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ đáp trả bằng vũ lực mạnh mẽ nếu Tehran tiếp tục tấn công trả đũa.

Ông Donald Trump nhấn mạnh: "Iran vừa tuyên bố sẽ đánh rất mạnh vào hôm nay, mạnh hơn bất kỳ đợt tấn công nào trước đây. Họ tốt nhất là đừng làm thế, bởi nếu họ làm vậy, chúng ta sẽ giáng trả bằng sức mạnh chưa từng thấy".

Iran quyết không để Mỹ "bắt nạt", thừa nhận thiệt hại lớn trong quân đội - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Mỹ theo dõi chiến dịch tấn công Iran. Ảnh: Nhà Trắng

Vùng Vịnh rung chuyển

Phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh Iran vừa phát động một làn sóng tấn công mới trên khắp khu vực. Iran đe dọa sẽ mở "chiến dịch tấn công lớn nhất" trong lịch sử nước này sau cái chết của lãnh đạo tối cao Ali Khamenei.

Trước đó, hôm 28-2, ông Donald Trump cũng đưa ra tín hiệu rằng các cuộc không kích vào Iran có thể kéo dài nhiều ngày.

Trong khi đó, theo đài CNN, Iran đã phát động một làn sóng tấn công mới trên khắp Trung Đông vào sáng 1-3. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã triển khai "làn sóng thứ 6" bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Quân đội Israel xác nhận các tên lửa phóng từ Iran hướng về phía Israel, hệ thống phòng thủ đang hoạt động. Còi báo động vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel. 

Tại Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nhà chức trách cho biết mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên khu vực Business Bay đã gây cháy tại cảng thương mại Jebel Ali. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ phía cảng này. 

Iran quyết không để Mỹ "bắt nạt", thừa nhận thiệt hại lớn trong quân đội - Ảnh 2.

Khói bốc lên tại Dubai. Ảnh: CNN

Bộ Nội vụ Qatar cũng xác nhận 16 người bị thương và một số khu vực bị "thiệt hại vật chất nhẹ".

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain đã kích hoạt còi báo động và yêu cầu người dân bình tĩnh, nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn. 

Tại Iraq, hình ảnh vệ tinh và hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ sân bay Erbil. Hãng tin Fars của Iran đưa tin về nhiều vụ nổ lớn tại thành phố này vào sáng 1-3.

Dubai chứng kiến một loạt vụ cháy nổ trong thành phố. Video: 9News

Máy bay không người lái tấn công tòa nhà Bahrain. Video: CNA

"Trả thù tàn khốc"

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 1-3 thông báo tướng Abdul Rahim Mousavi, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh đã thiệt mạng. IRNA cho biết các chỉ huy khác của lực lượng vũ trang nước này cũng tử vong và danh tính của họ sẽ được thông báo sau.

Tehran trước đó xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Shamkhani và tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour đã thiệt mạng.

Tất cả những nhân vật này đã được Israel công bố trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố ông Ali Khamenei đã thiệt mạng ngay trong "đòn phủ đầu" của chiến dịch quân sự. 

Một trong những nhân vật quyền lực nhất Iran cam kết sẽ "trả thù tàn khốc".

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố: "Người Mỹ đã đâm vào trái tim người dân Iran và chúng tôi sẽ đâm lại vào chính trái tim họ". 

Ông Larijani thề sẽ trả đũa mạnh mẽ hơn nữa đối với Mỹ và Israel, khi nói rằng "phản ứng từ lực lượng vũ trang của Iran sẽ mạnh mẽ hơn nhiều".

Iran quyết không để Mỹ "bắt nạt", thừa nhận thiệt hại lớn trong quân đội - Ảnh 3.

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Abdul Rahim Mousavi (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh. Ảnh: IRNA

Ông Larijani là một nhân vật quan trọng trong việc ra quyết định ở Iran và là cố vấn chủ chốt của Lãnh đạo Tối cao Khamenei. Ông cho biết một cấu trúc lãnh đạo tạm thời bao gồm tổng thống và người đứng đầu bộ máy tư pháp sẽ sớm được thiết lập để điều hành đất nước.

Theo ông Larijani, Iran đã trấn an các nhà lãnh đạo trong khu vực rằng Tehran không có ý định gây chiến với họ nhưng sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia Trung Đông.

Ông Larijani nhấn mạnh: "Phải làm cho rõ ràng một lần và mãi mãi rằng Mỹ không thể bắt nạt dân tộc Iran".

