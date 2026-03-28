Iran tấn công căn cứ Prince Sultan, tuyên bố đánh chìm nhiều tàu đổ bộ Mỹ

Hôm 27-3, Iran đã tấn công căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi, là nơi có nhiều binh lính Mỹ đồn trú. Hai quan chức an ninh Mỹ giấu tên nói với AP rằng ít nhất 10 binh sĩ Mỹ đã bị thương, bao gồm 2 người bị thương nặng.

Nguồn tin của AP cũng cho hay Iran đã sử dụng một tên lửa cũng như máy bay không người lái (UAV) trong vụ tấn công. Vụ việc cũng làm hư hại một số máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tại căn cứ này.

Căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi, nơi vừa bị Iran tấn công lần nữa hôm 27-3 - Ảnh: PLANET LABS

Căn cứ Prince Sultan từng bị tấn công cách đây vài ngày, gây thiệt hại cho 5 máy bay tiếp nhiên liệu, theo Jerusalem Post.

Song song đó, hãng tin Tasnim dẫn lời Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đợt tấn công thứ 84 trong khuôn khổ chiến dịch "Lời hứa Đích thực" đã nhắm vào cảng Al-Shuwaikh (Kuwait) cũng như các bãi biển và cảng Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE), gây thiệt hại cho binh lính Mỹ và trang thiết bị chiến thuật của họ.

"Trong chiến dịch này, được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Qadr 380, 6 tàu đổ bộ đa dụng (LCU) của Mỹ đã bị trúng đạn tại cảng Al-Shuwaikh" - IRGC cho biết.

Lực lượng này cũng tuyên bố 3 trong số 6 tàu nói trên đã bị chìm ngay tại hiện trường, số còn lại bốc cháy.

Bản tuyên bố này cũng cho hay các UAV cảm tử của Iran đã nhắm vào một số trung tâm liên quan đến đơn vị UAV của Mỹ trên bãi biển, cũng như một trong những khách sạn ở Dubai, nơi có binh lính Mỹ, gây một số thương vong.