Quốc tế

Iran tấn công căn cứ Prince Sultan, tuyên bố đánh chìm nhiều tàu đổ bộ Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - Các quan chức an ninh Mỹ cho biết 10 binh sĩ bị thương và một số máy bay bị hư hại khi Iran không kích căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi.

Hôm 27-3, Iran đã tấn công căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi, là nơi có nhiều binh lính Mỹ đồn trú. Hai quan chức an ninh Mỹ giấu tên nói với AP rằng ít nhất 10 binh sĩ Mỹ đã bị thương, bao gồm 2 người bị thương nặng.

Nguồn tin của AP cũng cho hay Iran đã sử dụng một tên lửa cũng như máy bay không người lái (UAV) trong vụ tấn công. Vụ việc cũng làm hư hại một số máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tại căn cứ này.

Iran tấn công căn cứ Prince Sultan và 6 tàu đổ bộ Mỹ - Ảnh 1.

Căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi, nơi vừa bị Iran tấn công lần nữa hôm 27-3 - Ảnh: PLANET LABS

Căn cứ Prince Sultan từng bị tấn công cách đây vài ngày, gây thiệt hại cho 5 máy bay tiếp nhiên liệu, theo Jerusalem Post.

Song song đó, hãng tin Tasnim dẫn lời Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đợt tấn công thứ 84 trong khuôn khổ chiến dịch "Lời hứa Đích thực" đã nhắm vào cảng Al-Shuwaikh (Kuwait) cũng như các bãi biển và cảng Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE), gây thiệt hại cho binh lính Mỹ và trang thiết bị chiến thuật của họ.

"Trong chiến dịch này, được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Qadr 380, 6 tàu đổ bộ đa dụng (LCU) của Mỹ đã bị trúng đạn tại cảng Al-Shuwaikh" - IRGC cho biết.

Lực lượng này cũng tuyên bố 3 trong số 6 tàu nói trên đã bị chìm ngay tại hiện trường, số còn lại bốc cháy.

Bản tuyên bố này cũng cho hay các UAV cảm tử của Iran đã nhắm vào một số trung tâm liên quan đến đơn vị UAV của Mỹ trên bãi biển, cũng như một trong những khách sạn ở Dubai, nơi có binh lính Mỹ, gây một số thương vong.

Điểm nóng xung đột ngày 28-3: Khi vùng Vịnh "án binh bất động"

Điểm nóng xung đột ngày 28-3: Khi vùng Vịnh "án binh bất động"

(NLĐO) – Lo ngại nỗ lực hòa bình của ông Donald Trump là “chiêu bài” leo thang quân sự, vùng Vịnh quyết định giữ khoảng cách để bảo vệ lợi ích quốc gia

Đòn tình báo phủ đầu chiến sự (*): Thực lực của tình báo Iran

Tình báo Iran từ lâu đã có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Trong cuộc xung đột hiện tại với Mỹ và Israel, hệ thống này cũng thể hiện tính linh hoạt đáng nể

Iran bác bỏ "món quà tặng ông Donald Trump", 20.000 thủy thủ mắc kẹt ở vịnh Ba Tư

(NLĐO) - Từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt trên hàng trăm tàu thuyền giữa làn đạn tại vịnh Ba Tư.

Ả Rập Saudi căn cứ Mỹ Iran tàu chiến Mỹ Prince Sultan
