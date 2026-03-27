Chiến sự Trung Đông ngày 27-3: Israel đánh bom cơ sở tên lửa - thủy lôi, Iran "nhắm" các khách sạn

Chiều 27-3, tức ngày thứ 28 của cuộc xung đột Trung Đông, quân đội Israel tuyên bố vừa đánh bom các cơ sở sản xuất tên lửa và thủy lôi "quan trọng nhất" đặt tại TP Yazd ở miền Trung Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết cơ sở ở Yazd được Iran sử dụng để lập kế hoạch, phát triển, lắp ráp và lưu trữ các tên lửa tiên tiến phóng từ tàu tuần dương, tàu ngầm và trực thăng nhằm vào các mục tiêu trên biển di động và cố định.

IDF nhấn mạnh cuộc tấn công gây ra một đòn giáng mạnh vào khả năng sản xuất của lực lượng hải quân, xảy ra chỉ một ngày sau khi Israel tuyên bố Tư lệnh Hải quân và một số sĩ quan cấp cao khác của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng do không kích.

Quân đội Israel cũng tuyên bố đã thực hiện "một đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng" của chính quyền Iran ở trung tâm Tehran vào sáng sớm 27-3.

Thủ đô Beirut của Lebanon cũng tiếp tục hứng không kích từ phía Israel vào sáng sớm 27-3.

Một tòa nhà đổ nát do bị không kích ở thủ đô Tehran của Iran - Ảnh: AP

Al Jazeera đưa tin rằng các cuộc oanh tạc vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố của Iran, trong bối cảnh số người thiệt mạng ở nước này từ đầu cuộc xung đột đã lên đến 1.900 người.

Trong khi đó, lực lượng Iran cũng tiếp tục nhắm mục tiêu vào Israel cũng như một số quốc gia vùng Vịnh.

Times of Israel đưa tin rằng đã có 2 loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào miền Nam Israel từ nửa đêm 27-3. Tehran cũng phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ả Rập Saudi và Jordan.

Theo Al Jazeera, mảnh vỡ từ một quả đạn bị đánh chặn ở Abu Dhabi - UAE đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương, bao gồm công dân Ấn Độ và Pakistan.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait thông báo đã nhiều lần đánh chặn UAV và tên lửa trong ngày, còi báo động không kích và các vụ nổ trở nên thường xuyên hơn. Chiều 27-3, giới chức Kuwait đã báo cáo một vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng Mubarak Al Kabeer trên đảo Bubiyan, sau vụ tấn công vào cảng Shuwaikh hồi sáng sớm.

Song song đó, Mỹ đã tấn công căn cứ Habbaniyah ở tỉnh Anbar của Iraq, khiến nhiều binh sĩ Iraq thương vong. Iraq là quốc gia "giữa 2 làn đạn" trong cuộc xung đột, liên tiếp hứng chịu đòn tấn công từ cả hai phía.

Các diễn biến này diễn ra trong bối cảnh triển vọng đàm phán vẫn chưa rõ ràng. Trong ngày, các nguồn tin từ phía Iran cho hay Tehran đã phản hồi về kế hoạch 15 điểm của Mỹ thông qua các nhà trung gian và đang chờ đợi thông tin tiếp theo. Các thông tin hiện có cho thấy điều kiện đàm phán mà đôi bên đề ra vẫn còn khoảng cách không nhỏ.