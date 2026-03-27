Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 27-3: Israel đánh bom cơ sở tên lửa - thủy lôi, Iran "nhắm" các khách sạn

Anh Thư

(NLĐO) - Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các khách sạn ở nhiều nước Trung Đông, nơi mà họ cáo buộc rằng binh lính Mỹ đang trú ẩn.

Chiều 27-3, tức ngày thứ 28 của cuộc xung đột Trung Đông, quân đội Israel tuyên bố vừa đánh bom các cơ sở sản xuất tên lửa và thủy lôi "quan trọng nhất" đặt tại TP Yazd ở miền Trung Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết cơ sở ở Yazd được Iran sử dụng để lập kế hoạch, phát triển, lắp ráp và lưu trữ các tên lửa tiên tiến phóng từ tàu tuần dương, tàu ngầm và trực thăng nhằm vào các mục tiêu trên biển di động và cố định.

IDF nhấn mạnh cuộc tấn công gây ra một đòn giáng mạnh vào khả năng sản xuất của lực lượng hải quân, xảy ra chỉ một ngày sau khi Israel tuyên bố Tư lệnh Hải quân và một số sĩ quan cấp cao khác của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng do không kích.

Quân đội Israel cũng tuyên bố đã thực hiện "một đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng" của chính quyền Iran ở trung tâm Tehran vào sáng sớm 27-3.

Thủ đô Beirut của Lebanon cũng tiếp tục hứng không kích từ phía Israel vào sáng sớm 27-3.

Chiến sự Trung Đông ngày 27-3: Israel đánh bom nhà máy tên lửa - thủy lôi, Iran huy động 1 triệu quân - Ảnh 1.

Một tòa nhà đổ nát do bị không kích ở thủ đô Tehran của Iran - Ảnh: AP

Al Jazeera đưa tin rằng các cuộc oanh tạc vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố của Iran, trong bối cảnh số người thiệt mạng ở nước này từ đầu cuộc xung đột đã lên đến 1.900 người.

Trong khi đó, lực lượng Iran cũng tiếp tục nhắm mục tiêu vào Israel cũng như một số quốc gia vùng Vịnh.

Times of Israel đưa tin rằng đã có 2 loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào miền Nam Israel từ nửa đêm 27-3. Tehran cũng phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ả Rập Saudi và Jordan.

Theo Al Jazeera, mảnh vỡ từ một quả đạn bị đánh chặn ở Abu Dhabi - UAE đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương, bao gồm công dân Ấn Độ và Pakistan.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait thông báo đã nhiều lần đánh chặn UAV và tên lửa trong ngày, còi báo động không kích và các vụ nổ trở nên thường xuyên hơn. Chiều 27-3, giới chức Kuwait đã báo cáo một vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng Mubarak Al Kabeer trên đảo Bubiyan, sau vụ tấn công vào cảng Shuwaikh hồi sáng sớm.

Song song đó, Mỹ đã tấn công căn cứ Habbaniyah ở tỉnh Anbar của Iraq, khiến nhiều binh sĩ Iraq thương vong. Iraq là quốc gia "giữa 2 làn đạn" trong cuộc xung đột, liên tiếp hứng chịu đòn tấn công từ cả hai phía.

Các diễn biến này diễn ra trong bối cảnh triển vọng đàm phán vẫn chưa rõ ràng. Trong ngày, các nguồn tin từ phía Iran cho hay Tehran đã phản hồi về kế hoạch 15 điểm của Mỹ thông qua các nhà trung gian và đang chờ đợi thông tin tiếp theo. Các thông tin hiện có cho thấy điều kiện đàm phán mà đôi bên đề ra vẫn còn khoảng cách không nhỏ.

Iran đe dọa các khách sạn Trung Đông

Quân đội Iran hôm 27-3 cảnh báo các khách sạn có binh lính Mỹ đóng quân trên khắp khu vực Trung Đông sẽ là mục tiêu của họ

“Khi tất cả quân đội Mỹ vào một khách sạn, thì từ góc nhìn của chúng tôi, khách sạn đó trở thành của Mỹ” - người phát ngôn lực lượng vũ trang Abolfazl Shekarchi tuyên bố.

Chiến sự Trung Đông ngày 27-3: Israel đánh bom nhà máy tên lửa - thủy lôi, Iran huy động 1 triệu quân - Ảnh 2.

Khách sạn Address Creek Harbour ở TP Dubai - UAE hứng không kích hôm 12-3 - Ảnh: AP

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cáo buộc binh lính Mỹ sử dụng người dân ở khu vực vùng Vịnh làm "lá chắn sống" khi trú ẩn trong các khách sạn.

Chiều cùng ngày, IRGC kêu gọi người dân Trung Đông sơ tán khỏi các khu vực Mỹ đóng quân, đồng thời tuyên bố sẽ tấn công binh lính Mỹ khi tìm thấy họ ở bất cứ đâu.

“Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo các bạn lập tức rời khỏi các khu vực có lực lượng Mỹ đóng quân để tránh bị thương” - IRGC cảnh báo.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự nói với Tasnim rằng Iran đã huy động hơn 1 triệu binh sĩ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu trên bộ với Mỹ, sau khi Mỹ liên tiếp tăng cường lực lượng đến Trung Đông và có thông tin rằng sẽ điều thêm 10.000 binh sĩ.

Iran lo ngại 2 quan chức cấp cao bị ám sát, Liên hợp quốc chuẩn bị họp kín

Iran lo ngại 2 quan chức cấp cao bị ám sát, Liên hợp quốc chuẩn bị họp kín

(NLĐO) - Iran gửi thư lên Liên hợp quốc sau thông tin Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf là "mục tiêu ám sát".

Mỹ cân nhắc điều thêm 10.000 quân đến Trung Đông

(NLĐO) - Lực lượng Mỹ này có khả năng được bố trí trong tầm tấn công trực diện vào Iran và đảo Kharg - trạm xuất khẩu dầu quan trọng của Tehran.

Iran lập "trạm thu phí" kiểm soát eo biển Hormuz?

(NLĐO) – Iran dường như đang tự thiết lập vị thế là "người gác cổng" tại eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch quan trọng về vận chuyển dầu mỏ.

