Quốc tế

Iran tập trận tên lửa, phô diễn sức mạnh quân sự tại vịnh Oman

Huệ Bình

(NLĐO) - Iran khởi động cuộc tập trận tên lửa kéo dài hai ngày ở phía Bắc Ấn Độ Dương và Vịnh Oman, sau cuộc xung đột 12 ngày với Israel và Mỹ hồi tháng 6.

Theo truyền thông nhà nước Iran, cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu chiến trên mặt nước, tàu ngầm, các đơn vị trên không và hệ thống tác chiến điện tử. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc diễn tập là việc phóng thử hàng loạt tên lửa hành trình tấn công chính xác.

Chuẩn Đô đốc Abbas Hassani, người phát ngôn của Hải quân Iran, khẳng định các loại tên lửa này, với tầm bắn ngắn, trung và dài, sẽ được sử dụng để tấn công và tiêu diệt các mục tiêu trên biển.

Ông Hassani cho biết mục đích của cuộc tập trận là nâng cao khả năng chiến đấu, cải thiện hệ thống chỉ huy và tăng cường khả năng răn đe. Điều này cho thấy Iran không chỉ muốn kiểm tra vũ khí, mà còn muốn chứng minh với thế giới rằng họ đã chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản đối đầu nào trong tương lai.

Dù cuộc tập trận chỉ diễn ra trong hai ngày (sẽ kết thúc vào ngày 22-8) nhưng ý nghĩa lại vượt xa khỏi một cuộc diễn tập quân sự đơn thuần. Với việc Iran, Israel và Mỹ tiếp tục thể hiện lập trường chiến lược và đưa ra những lời cảnh báo, khu vực này vẫn cực kỳ bất ổn và khả năng leo thang quân sự vẫn là một điều có thể xảy ra.

Iran tập trận tên lửa, phô diễn sức mạnh quân sự tại vịnh Oman- Ảnh 1.

Binh lính trên tàu hải quân Iran ở vịnh Oman. Ảnh: Quân đội Iran/AP

Tạp chí Newsweek nhận định cuộc tập trận tổ chức trong một bối cảnh đầy biến động.

Hồi tháng 6, khu vực Trung Đông đã chứng kiến một cuộc xung đột trực tiếp giữa Iran và Israel, với sự can thiệp đáng kể của Mỹ.

Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 13-6. Israel tiến hành không kích các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran. Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào các cơ sở quân sự của Israel.

Mỹ tham gia vào cuộc xung đột vào ngày 22-6, tấn công các địa điểm hạt nhân ở Natanz, Fordow và Isfahan. Iran trả đũa bằng cách tấn công Căn cứ Không quân Al-Udeid của Mỹ ở Qatar, trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel vào ngày 24-6.

Mặc dù giao tranh chấm dứt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn. Thế nhưng, cả ba quốc gia đều duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Kể từ sau cuộc xung đột, giới chức Iran đã đưa ra những cảnh báo về các cuộc xung đột trong tương lai, nhấn mạnh đến việc phải tăng cường khả năng tên lửa, máy bay không người lái và tác chiến điện tử.

Israel vẫn trong tình trạng báo động cao. Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực để theo dõi các động thái của Iran và ngăn chặn leo thang.

Các tuyên bố từ tất cả các bên cho thấy mặc dù giao tranh trực tiếp đã tạm dừng, song căng thẳng vẫn đang ở ngưỡng nguy hiểm.

Iran Israel tập trận tên lửa Ấn Độ Dương Vịnh Oman
