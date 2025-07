Iran đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng

Tuần qua được ghi nhận là có nhiệt độ nóng nhất ở Iran từ đầu năm, với nhiều nơi vượt 50 độ C, theo Cơ quan Khí tượng quốc gia nước này.

Iran đã hứng chịu hạn hán suốt 5 năm liên tiếp và lượng mưa năm nay còn thấp hơn mức trung bình. Bộ trưởng Năng lượng Abbas Aliabadi tuần trước cho biết Iran đang đàm phán để nhập khẩu nước từ Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan và Uzbekistan.

Hệ thống hàng trăm đập xây từ thập niên 1950 bị suy giảm sản lượng nghiêm trọng do hạn hán. Điều này cộng với hạ tầng xuống cấp và đợt nắng nóng hiện tại đã gây mất điện diện rộng.

Cuối tuần qua, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani tuyên bố 23-7 là ngày nghỉ ở khu vực thủ đô Tehran để giảm tiêu thụ điện và nước. "Trước tình hình nắng nóng kéo dài và nhu cầu cần thiết phải tiết kiệm điện nước, thứ tư (ngày 23-7)… được tuyên bố là ngày nghỉ ở tỉnh Tehran" - bà Mohajerani nói.

Tài xế taxi cố gắng hạ nhiệt giữa cái nóng tại Tehran - Iran. Ảnh: EPA.

Người dân thủ đô Tehran đang phải đối mặt thời tiết oi bức. Ông Hussain Hassan, ngoài 50 tuổi, chia sẻ: "Tôi thấy da mình bỏng rát. Áo ướt đẫm rất nhanh và tôi phải tắm hai lần mỗi ngày. May mắn là nơi tôi ở chưa thiếu nước".

Ông còn cho biết một số khu vực ở Tehran đã bị cắt nước luân phiên: "Tôi có nghe từ một số người là cắt nước khiến một số nơi mất nước ít nhất 12 tiếng, thậm chí lâu hơn".

Theo chuyên gia khí hậu Maximiliano Herrera, TP Shabankareh ở Tây Nam Iran cuối tuần qua ghi nhận nhiệt độ 52,8 độ C, có thể là mức cao nhất năm. Ngày 17-7, thị trấn biên giới Abadan đạt 51,6 độ C, còn TP Ahwaz lân cận ghi nhận 50,3 độ C vào đầu tuần này. Riêng Tehran từ 40 độ C hôm 20-7 đã lên 41 độ C một ngày sau đó.

Nhưng điều khiến ông Hassan lo nhất là tình trạng hồ chứa cạn kiệt, đặc biệt là khi đập Karaj - nguồn cấp nước chính cho tỉnh Tehran - đang ở mức thấp kỷ lục.

Trong phiên họp chính phủ ngày 20-7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cảnh báo: "Khủng hoảng nước nghiêm trọng hơn những gì chúng ta đang bàn tới và nếu không lập tức hành động khẩn cấp, chúng ta sẽ đối mặt tình cảnh không thể cứu vãn".

Anh Ehsan Ali, 35 tuổi, sống tại Mashhad, cho biết người dân rất lo lắng về tình trạng cắt điện và nắng nóng đã trở nên không thể chịu đựng nổi.

Anh nói thêm khủng hoảng nước ở thành phố này càng trầm trọng do một con đập được Afghanistan xây dựng ở thượng nguồn tỉnh Herat. Đây là công trình bị người dân Iran chỉ trích vì cho rằng đã chặn dòng nước chảy về Mashhad.

"Khủng hoảng nước là một trong những vấn đề lớn nhất. Các đập đang khô cạn và hồ chứa vơi đi rất nhanh" - Ali nói.