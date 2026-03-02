Iran nói bắn rơi 1 máy bay Mỹ, Mỹ lên tiếng về 3 chiếc rơi tại Kuwait

Truyền thông Iran dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết nước này đã bắn trúng một máy bay Mỹ khiến máy bay này rơi ở Kuwait.

Trước đó, thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết một số máy bay quân sự của Mỹ đã bị rơi vào sáng sớm 2-3. Các thành viên phi hành đoàn trên máy bay gặp nạn đã được sơ tán và đưa đến bệnh viện. Tình trạng sức khỏe hiện đã ổn định.

Thông cáo chia sẻ thêm Kuwait đang cứu hộ phối hợp với lực lượng Mỹ, song không nêu rõ nguyên nhân và có bao nhiêu máy bay liên quan.

Trong tuyên bố trên X sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTOM) thừa nhận 3 tiêm kích F-15E Strike Eagle đã rơi vào đêm 1-3 (giờ Mỹ) khi đang tham gia chiến dịch Epic Fury (Thịnh nộ kinh hoàng) trên bầu trời Kuwait. Nguyên nhân có thể do bị "quân nhà" bắn nhầm, cụ thể là phòng không Kuwait.

Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ rơi ở Kuwait. Video:X

Về chiếc máy bay F-15 rơi được ghi hình trong nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng, theo các nguồn tin khu vực, các báo cáo ban đầu cho rằng tiêm kích có thể đã bị trúng hỏa lực “quân nhà” sau khi bị một khẩu đội phòng không MIM-104 Patriot khai hỏa trúng.

Hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa bay tới như tên lửa đạn đạo và máy bay đối phương. Tuy vậy, trong những trường hợp hiếm hoi, việc nhận dạng nhầm mục tiêu, nhiễu radar, trục trặc hệ thống nhận dạng địch - ta (IFF) hoặc sự cố liên lạc có thể khiến một máy bay đồng minh bị phân loại nhầm là mục tiêu thù địch.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng máy bay có lẽ đã bị bắn trúng bởi một loại đạn nhỏ hơn so với tên lửa Patriot uy lực, vốn được thiết kế để đánh chặn các tên lửa bay với tốc độ gấp nhiều lần so với F-15 và mang đầu đạn nổ mạnh.

Bệnh viện Gandhi Hospital ở Tehran của Iran bị hư hại sau đòn tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: AP

Kuwait đánh chặn nhiều máy bay không người lái vào sáng 2-3, ngày thứ ba liên tiếp Iran trả đũa nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh sau khi bị Mỹ và Israel tấn công. Hai công nhân bị thương nhẹ do mảnh vỡ rơi xuống tại nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi của Kuwait.

Ngoài ra, Kuwait không ghi nhận thương vong nào sau khi lực lượng phòng không đánh chặn phần lớn máy bay không người lái gần khu dân cư Rumaithiya và Salwa.

Trong một vụ việc khác, nhân chứng cho biết khói bốc lên từ khu vực xung quanh khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kuwait City. Xe cứu hỏa cùng xe cứu thương đã có mặt tại khu vực. Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cảnh báo công dân Mỹ về mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời kêu gọi công dân không đến đại sứ quán.

Đại sứ quán khuyên người dân nên trú ẩn tại chỗ, ở tầng thấp nhất trong nhà, tránh xa cửa sổ và không ra ngoài.

Bên cạnh đó, nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả Rập Saudi cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái. Hệ thống phòng thủ đã bắn hạ các vũ khí, song video trên mạng xã hội cho thấy khói dày đặc tại hiện trường. Nhà máy đang tạm thời đóng cửa sau vụ việc.

Ras Tanura nằm gần TP Dammam ở phía Đông Ả Rập Saudi, là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới với công suất hơn nửa triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Quyết định mở rộng tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng trong khu vực của Iran đã bổ sung thêm một nhân tố mới vào cuộc chiến đang bao trùm Trung Đông, trực tiếp nhắm vào huyết mạch của nền kinh tế khu vực.