Iran nói bắn rơi 1 máy bay Mỹ, Mỹ lên tiếng về 3 chiếc rơi tại Kuwait

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran nói bắn rơi 1 máy bay Mỹ, Mỹ lên tiếng về 3 chiếc rơi tại Kuwait

Phương Linh

(NLĐO) - Một số máy bay quân sự của Mỹ đã rơi ở Kuwait vào sáng sớm 2-3 (giờ địa phương), song tất cả phi hành đoàn đều sống sót và trong tình trạng ổn định.

Truyền thông Iran dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết nước này đã bắn trúng một máy bay Mỹ khiến máy bay này rơi ở Kuwait.

Trước đó, thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết một số máy bay quân sự của Mỹ đã bị rơi vào sáng sớm 2-3. Các thành viên phi hành đoàn trên máy bay gặp nạn đã được sơ tán và đưa đến bệnh viện. Tình trạng sức khỏe hiện đã ổn định.

Thông cáo chia sẻ thêm Kuwait đang cứu hộ phối hợp với lực lượng Mỹ, song không nêu rõ nguyên nhân và có bao nhiêu máy bay liên quan.

Trong tuyên bố trên X sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTOM) thừa nhận 3 tiêm kích F-15E Strike Eagle đã rơi vào đêm 1-3 (giờ Mỹ) khi đang tham gia chiến dịch Epic Fury (Thịnh nộ kinh hoàng) trên bầu trời Kuwait. Nguyên nhân có thể do bị "quân nhà" bắn nhầm, cụ thể là phòng không Kuwait.

Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ rơi ở Kuwait. Video:X

Về chiếc máy bay F-15 rơi được ghi hình trong nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng, theo các nguồn tin khu vực, các báo cáo ban đầu cho rằng tiêm kích có thể đã bị trúng hỏa lực “quân nhà” sau khi bị một khẩu đội phòng không MIM-104 Patriot khai hỏa trúng.

Hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa bay tới như tên lửa đạn đạo và máy bay đối phương. Tuy vậy, trong những trường hợp hiếm hoi, việc nhận dạng nhầm mục tiêu, nhiễu radar, trục trặc hệ thống nhận dạng địch - ta (IFF) hoặc sự cố liên lạc có thể khiến một máy bay đồng minh bị phân loại nhầm là mục tiêu thù địch.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng máy bay có lẽ đã bị bắn trúng bởi một loại đạn nhỏ hơn so với tên lửa Patriot uy lực, vốn được thiết kế để đánh chặn các tên lửa bay với tốc độ gấp nhiều lần so với F-15 và mang đầu đạn nổ mạnh.

Iran tuyên bố bắn rơi máy bay Mỹ tại Kuwait - Ảnh 1.

Bệnh viện Gandhi Hospital ở Tehran của Iran bị hư hại sau đòn tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: AP

Kuwait đánh chặn nhiều máy bay không người lái vào sáng 2-3, ngày thứ ba liên tiếp Iran trả đũa nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh sau khi bị Mỹ và Israel tấn công. Hai công nhân bị thương nhẹ do mảnh vỡ rơi xuống tại nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi của Kuwait.

Ngoài ra, Kuwait không ghi nhận thương vong nào sau khi lực lượng phòng không đánh chặn phần lớn máy bay không người lái gần khu dân cư Rumaithiya và Salwa.

Trong một vụ việc khác, nhân chứng cho biết khói bốc lên từ khu vực xung quanh khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kuwait City. Xe cứu hỏa cùng xe cứu thương đã có mặt tại khu vực. Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cảnh báo công dân Mỹ về mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời kêu gọi công dân không đến đại sứ quán. 

Đại sứ quán khuyên người dân nên trú ẩn tại chỗ, ở tầng thấp nhất trong nhà, tránh xa cửa sổ và không ra ngoài.

Bên cạnh đó, nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả Rập Saudi cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái. Hệ thống phòng thủ đã bắn hạ các vũ khí, song video trên mạng xã hội cho thấy khói dày đặc tại hiện trường. Nhà máy đang tạm thời đóng cửa sau vụ việc.

Ras Tanura nằm gần TP Dammam ở phía Đông Ả Rập Saudi, là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới với công suất hơn nửa triệu thùng dầu thô mỗi ngày. 

Quyết định mở rộng tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng trong khu vực của Iran đã bổ sung thêm một nhân tố mới vào cuộc chiến đang bao trùm Trung Đông, trực tiếp nhắm vào huyết mạch của nền kinh tế khu vực.

Tin liên quan

Iran liên tiếp tung đòn đáp trả, áp lực từ Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng

Iran liên tiếp tung đòn đáp trả, áp lực từ Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng

(NLĐO) - Các đòn đáp trả dồn dập của Iran bị đánh giá là hiệu quả không cao trong khi áp lực từ Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng.

Iran tung video kho vũ khí ngầm: "Hãy đợi hồi chuông tử thần vang lên lần nữa"

(NLĐO) - Iran hé lộ kho UAV dưới lòng đất được đặt sẵn trên bệ phóng kèm lời đe dọa đầy ám ảnh: "Hãy đợi hồi chuông tử thần vang lên một lần nữa".

"Nhiều máy bay Mỹ" rơi ở Kuwait, lực lượng thân Iran tham chiến, xung đột lan khắp Trung Đông

(NLĐO) - Israel không kích dữ dội Hezbollah ở Lebanon, trong khi các căn cứ Mỹ tại Iraq, Kuwait hứng đòn UAV của lực lượng thân Iran.

đại sứ quán Mỹ nhà máy lọc dầu phi hành đoàn rơi máy bay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo