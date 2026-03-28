Quốc tế

Israel ném bom 2 nhà máy thép lớn nhất Iran và nhiều cơ sở hạt nhân

Anh Thư

(NLĐO) - Israel tuyên bố cuộc tấn công vào 2 nhà máy thép Khuzestan và Mobarakeh sẽ gây thiệt hại hàng tỉ USD, làm tê liệt ngành công nghiệp thép Iran

Theo Times of Israel, các nguồn tin an ninh Israel cũng như hãng tin Fars cho biết hôm 27-3, Không quân Israel (IAF) đã ném bom 2 nhà máy thép lớn nhất Iran là Khuzestan (TP Ahvaz, tỉnh Khuzestan) và Mobarakeh (tỉnh Isfahan).

Nguồn tin an ninh Israel cho rằng các nhà máy này do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sở hữu một phần. Các vụ tấn công ước tính sẽ gây thiệt hại hàng tỉ USD, làm tê liệt ngành công nghiệp thép Iran.

Đây là lần đầu tiên Israel nhắm vào các cơ sở công nghiệp không liên quan trực tiếp đến ngành quốc phòng hoặc dầu khí của Iran.

Israel ném bom 2 nhà máy thép lớn nhất Iran và nhiều cơ sở hạt nhân - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là vụ nổ hôm 27-3 tại nhà máy thép Khuzestan ở TP Ahvaz, tỉnh Khuzestan - Iran - Ảnh: X

Một nguồn tin an ninh Israel nói với các phóng viên rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công hôm 27-3. Trong đó, ông Katz đã công khai tuyên bố Israel sẽ tăng cường các cuộc tấn công chống lại Iran.

Cùng ngày, một số cơ sở hạt nhân của Iran cũng trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, gây lo ngại lớn.

Theo thông báo của Tổ chức Năng lượng hạt nhân Iran, lò phản ứng hạt nhân ngoài khơi thành phố ven biển Bushehr trên vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) đã bị tấn công lần thứ ba vào tối 27-3.

Vụ việc "không gây ra bất kỳ thiệt hại kỹ thuật" hay thương vong nào, xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy có thể gây ra "tai nạn phóng xạ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn ở Iran và các vùng lân cận".

Động thái này cũng diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran cho đến ngày 6-4.

Nhà máy điện hạt nhân Brusher do tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga vận hành chung. Tập đoàn này đã sơ tán một số nhân viên trong những ngày gần đây, theo Al Jazeera.

Israel và Iran cũng cùng thông tin về một cuộc tấn công khác nhắm vào lò phản ứng nước nặng Arak ở TP Khondab, tỉnh Markazi - Iran.

Theo AP, IAEA cho biết Arak không chứa bất kỳ vật liệu hạt nhân nào vào thời điểm bị tấn công.

Ngoài ra, IAEA cũng đánh giá thiệt hại từ một cuộc tấn công khác nhắm vào cơ sở sản xuất yellowcake Ardakan ở tỉnh Yazd - Iran, mà Anadolu đưa tin rằng do Mỹ và Israel thực hiện. Yellowcake là một loại bột uranium cô đặc, được sử dụng trong nhiên liệu hạt nhân.

Theo hãng tin IRIB, các đánh giá ban đầu của IAEA cho thấy không có sự phát tán vật liệu phóng xạ nào ra bên ngoài.

Iran tuyên bố Israel "phải trả giá đắt"

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ "buộc Israel trả giá đắt" cho cuộc tấn công vào nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.

"Israel đã đánh trúng 2 nhà máy thép lớn nhất của Iran, một nhà máy điện và các cơ sở hạt nhân dân sự cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Israel tuyên bố đã hành động phối hợp với Mỹ. Cuộc tấn công này đi ngược lại thời hạn gia hạn ngoại giao của tổng thống Mỹ. Iran sẽ buộc Israel phải trả giá đắt cho những tội ác của họ" - ông Araghchi viết trên X.

