HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Israel tuyên bố không kích văn phòng Tổng thống Iran

Xuân Mai - Hải Ngọc

(NLĐO) – Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết khoảng 100 máy bay chiến đấu đã thả hơn 250 quả bom xuống "khu phức hợp lãnh đạo" của Iran ở Tehran.

Theo IDF, các tòa nhà bị nhắm mục tiêu trong khu phức hợp đêm 2-3 rạng sáng 3-3 bao gồm văn phòng tổng thống Iran, trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, một khu phức hợp được "diễn đàn cấp cao nhất" của Iran sử dụng cho các cuộc họp, cũng như một "cơ sở đào tạo sĩ quan quân đội Iran".

Israel không kích văn phòng Tổng thống Iran - Ảnh 1.

Khu phức hợp hợp lãnh đạo của Iran ở Tehran. Ảnh: X

Theo Times of Israel, quân đội cho hay khu phức hợp lãnh đạo là một trong những tài sản được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Iran và trải rộng trên nhiều con phố ở trung tâm Tehran, đồng thời mô tả đó là trụ sở quan trọng nhất và trung tâm của chính quyền Iran.

IDF nói thêm các nhà lãnh đạo và quan chức an ninh của chính quyền Iran thường xuyên họp tại khu phức hợp này.

Đài CNN ngày 3-3 dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ Israel đã không kích trụ sở Hội đồng chuyên gia Iran - cơ quan chịu trách nhiệm bầu chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran - ở thành phố Qom.

Theo Fox News, vào thời điểm bị tấn công, tại tòa nhà trên đang có mặt các giáo sĩ cấp cao và họ đang trong tiến trình đếm phiếu để chọn ra người kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Tuy nhiên truyền thông Iran cho biết tòa nhà đã được sơ tán trước khi bị tấn công.

Tính đến ngày 3-3, đã có 787 người thiệt mạng do xung đột ở Iran, theo thống kê của Hội Trăng lưỡi liềm Iran.

Trong diễn biến liên quan, Bahrain cho biết hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 73 tên lửa và 91 máy bay không người lái do Iran phóng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. 

Bộ Quốc phòng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng cho biết 186 tên lửa và 812 máy bay không người lái đã được phóng từ Iran. 172 tên lửa trong số đó đã bị phá hủy và 755 chiếc máy bay không người lái đã bị đánh chặn.

Làn sóng trả đũa của Iran đã khiến Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Saudi và tại Kuwait đóng cửa từ ngày 3-3.

Trong khi đó, chiến đấu cơ Rafale của Pháp tại UAE đã được điều động để bảo vệ các căn cứ không quân và hải quân nước này ở quốc gia Trung Đông - theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot ngày 3-3.

Hiện có hàng trăm quân nhân thuộc lực lượng hải, không và lục quân Pháp đồn trú tại UAE.

Tin liên quan

Thủ tướng Israel tái xuất, tuyên bố chiến dịch tại Iran sẽ “nhanh chóng và quyết liệt”

Thủ tướng Israel tái xuất, tuyên bố chiến dịch tại Iran sẽ “nhanh chóng và quyết liệt”

(NLĐO) – Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 2-3 lần đầu tiên xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau khi Iran tấn công văn phòng của ông.

VIDEO: Iran tấn công dồn dập, hàng loạt nước vùng Vịnh bị cuốn vào

(NLĐO) - Nhiều nước vùng Vịnh vẫn hứng chịu tổn thất nặng nề khi trở thành mục tiêu trong chiến dịch trả đũa của Iran.

Không còi báo động, 6 binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc tập kích chớp nhoáng của Iran

(NLĐO) – Không có bất kỳ cảnh báo hay còi báo động nào khi Iran tập kích trung tâm tác chiến dã chiến tại cảng Shuaiba – Kuwait, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

không kích Israel Iran dinh tổng thống Bahrain
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo