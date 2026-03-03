Israel tuyên bố không kích văn phòng Tổng thống Iran

Theo IDF, các tòa nhà bị nhắm mục tiêu trong khu phức hợp đêm 2-3 rạng sáng 3-3 bao gồm văn phòng tổng thống Iran, trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, một khu phức hợp được "diễn đàn cấp cao nhất" của Iran sử dụng cho các cuộc họp, cũng như một "cơ sở đào tạo sĩ quan quân đội Iran".

Khu phức hợp hợp lãnh đạo của Iran ở Tehran. Ảnh: X

Theo Times of Israel, quân đội cho hay khu phức hợp lãnh đạo là một trong những tài sản được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Iran và trải rộng trên nhiều con phố ở trung tâm Tehran, đồng thời mô tả đó là trụ sở quan trọng nhất và trung tâm của chính quyền Iran.

IDF nói thêm các nhà lãnh đạo và quan chức an ninh của chính quyền Iran thường xuyên họp tại khu phức hợp này.

Đài CNN ngày 3-3 dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ Israel đã không kích trụ sở Hội đồng chuyên gia Iran - cơ quan chịu trách nhiệm bầu chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran - ở thành phố Qom.



Theo Fox News, vào thời điểm bị tấn công, tại tòa nhà trên đang có mặt các giáo sĩ cấp cao và họ đang trong tiến trình đếm phiếu để chọn ra người kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Tuy nhiên truyền thông Iran cho biết tòa nhà đã được sơ tán trước khi bị tấn công.



Tính đến ngày 3-3, đã có 787 người thiệt mạng do xung đột ở Iran, theo thống kê của Hội Trăng lưỡi liềm Iran.

Trong diễn biến liên quan, Bahrain cho biết hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 73 tên lửa và 91 máy bay không người lái do Iran phóng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng cho biết 186 tên lửa và 812 máy bay không người lái đã được phóng từ Iran. 172 tên lửa trong số đó đã bị phá hủy và 755 chiếc máy bay không người lái đã bị đánh chặn.

Làn sóng trả đũa của Iran đã khiến Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Saudi và tại Kuwait đóng cửa từ ngày 3-3.

Trong khi đó, chiến đấu cơ Rafale của Pháp tại UAE đã được điều động để bảo vệ các căn cứ không quân và hải quân nước này ở quốc gia Trung Đông - theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot ngày 3-3.

Hiện có hàng trăm quân nhân thuộc lực lượng hải, không và lục quân Pháp đồn trú tại UAE.