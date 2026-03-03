Không còi báo động, 6 binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc tập kích chớp nhoáng của Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Không còi báo động, 6 binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc tập kích chớp nhoáng của Iran

Hải Hưng

(NLĐO) – Không có bất kỳ cảnh báo hay còi báo động nào khi Iran tập kích trung tâm tác chiến dã chiến tại cảng Shuaiba – Kuwait, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết Iran đã thực hiện cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào cảng dân sự Shuaiba hôm 1-3.

Vụ tập kích xảy ra khoảng sau 9 giờ sáng (giờ địa phương), đánh trúng giữa tòa nhà được mô tả là một rơ-moóc cỡ lớn dạng 3 khoang, bên trong bố trí không gian văn phòng làm trung tâm điều hành chiến thuật của Mỹ.

Đòn tấn công diễn ra rất nhanh, không có bất kỳ cảnh báo hay còi báo động nào để binh sĩ kịp sơ tán hoặc xuống hầm trú ẩn.

Không còi báo động, 6 binh sĩ Mỹ tử trận trong đòn tập kích chớp nhoáng của Iran - Ảnh 1.

Ảnh ghép cho thấy địa điểm các quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Kuwait. Ảnh bên trái chụp ngày 26-6-2025, ảnh bên phải chụp ngày 1-3-2026. Ảnh: Planet Labs PBC.

Hậu quả vụ tấn công khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đây là những trường hợp tử trận đầu tiên của binh sĩ Mỹ kể từ khi chiến dịch mang tên "Epic Fury" (tạm dịch: Cuồng nộ kinh hoàng) nhằm vào Iran nổ ra sáng 28-2.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ban đầu thông báo 3 quân nhân thiệt mạng nhưng không nêu địa điểm. Đến chiều 2-3, cơ quan này xác nhận số binh sĩ tử trận đã tăng lên 6 người sau khi lực lượng Mỹ tìm thấy và thu hồi thi thể 2 quân nhân mất tích trong đống đổ nát.

Khi vụ nổ xảy ra, hàng chục người hiện diện tại cơ sở này. Do công trình vẫn còn cháy âm ỉ nhiều giờ sau đó khiến việc tìm kiếm và đưa các quân nhân ra ngoài gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh vệ tinh chụp sáng qua cho thấy một tòa nhà trong khu cảng bốc cháy, khói đen bốc cao lên không trung. 

Bên trong trung tâm tác chiến dã chiến Mỹ bị cháy sém, nhiều bức tường bị thổi văng ra ngoài do sức ép vụ nổ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth trước đó cho biết mục tiêu bị đánh trúng là một "trung tâm tác chiến chiến thuật đã được gia cố" và "một đầu đạn" xuyên thủng được hệ thống phòng không.

Các thông tin trước đó nhận định đây có thể là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), theo đài CNN. Thông cáo của CENTCOM cũng nêu cơ sở này bị đánh trúng trong "đợt tấn công ban đầu của Iran".

Phát ngôn viên của CENTCOM xác nhận ngoài 6 trường hợp tử trận, 18 binh sĩ khác đã bị thương nặng trong toàn bộ chiến dịch quân sự của Mỹ, tính đến ngày 2-3.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine gọi những quân nhân thiệt mạng là "những người ưu tú nhất mà đất nước có được".

Tin liên quan

Iran nói bắn rơi 1 máy bay Mỹ, Mỹ lên tiếng về 3 chiếc rơi tại Kuwait

Iran nói bắn rơi 1 máy bay Mỹ, Mỹ lên tiếng về 3 chiếc rơi tại Kuwait

(NLĐO) - Một số máy bay quân sự của Mỹ đã rơi ở Kuwait vào sáng sớm 2-3 (giờ địa phương), song tất cả phi hành đoàn đều sống sót và trong tình trạng ổn định.

Israel theo dõi và ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran thế nào?

(NLĐO) - Các nguồn tin tình báo cho biết Israel đã hack thành công các camera giao thông hướng về phía khu nhà của Lãnh tụ Tối cao Iran ở thủ đô Tehran.

Trung Đông rực lửa, giá năng lượng toàn cầu nhảy dựng

(NLĐO) - Cơ sở hạ tầng tại Trung Đông đang đối mặt rủi ro và rủi ro đó không chỉ đến từ các cuộc tấn công có chủ đích mà còn từ những tác động ngoài ý muốn.

Mỹ binh sĩ mỹ Israel Iran thiệt mạng tập kích Kuwait
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo