Không còi báo động, 6 binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc tập kích chớp nhoáng của Iran

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết Iran đã thực hiện cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào cảng dân sự Shuaiba hôm 1-3.

Vụ tập kích xảy ra khoảng sau 9 giờ sáng (giờ địa phương), đánh trúng giữa tòa nhà được mô tả là một rơ-moóc cỡ lớn dạng 3 khoang, bên trong bố trí không gian văn phòng làm trung tâm điều hành chiến thuật của Mỹ.

Đòn tấn công diễn ra rất nhanh, không có bất kỳ cảnh báo hay còi báo động nào để binh sĩ kịp sơ tán hoặc xuống hầm trú ẩn.

Ảnh ghép cho thấy địa điểm các quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Kuwait. Ảnh bên trái chụp ngày 26-6-2025, ảnh bên phải chụp ngày 1-3-2026. Ảnh: Planet Labs PBC.

Hậu quả vụ tấn công khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đây là những trường hợp tử trận đầu tiên của binh sĩ Mỹ kể từ khi chiến dịch mang tên "Epic Fury" (tạm dịch: Cuồng nộ kinh hoàng) nhằm vào Iran nổ ra sáng 28-2.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ban đầu thông báo 3 quân nhân thiệt mạng nhưng không nêu địa điểm. Đến chiều 2-3, cơ quan này xác nhận số binh sĩ tử trận đã tăng lên 6 người sau khi lực lượng Mỹ tìm thấy và thu hồi thi thể 2 quân nhân mất tích trong đống đổ nát.

Khi vụ nổ xảy ra, hàng chục người hiện diện tại cơ sở này. Do công trình vẫn còn cháy âm ỉ nhiều giờ sau đó khiến việc tìm kiếm và đưa các quân nhân ra ngoài gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh vệ tinh chụp sáng qua cho thấy một tòa nhà trong khu cảng bốc cháy, khói đen bốc cao lên không trung.

Bên trong trung tâm tác chiến dã chiến Mỹ bị cháy sém, nhiều bức tường bị thổi văng ra ngoài do sức ép vụ nổ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth trước đó cho biết mục tiêu bị đánh trúng là một "trung tâm tác chiến chiến thuật đã được gia cố" và "một đầu đạn" xuyên thủng được hệ thống phòng không.

Các thông tin trước đó nhận định đây có thể là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), theo đài CNN. Thông cáo của CENTCOM cũng nêu cơ sở này bị đánh trúng trong "đợt tấn công ban đầu của Iran".

Phát ngôn viên của CENTCOM xác nhận ngoài 6 trường hợp tử trận, 18 binh sĩ khác đã bị thương nặng trong toàn bộ chiến dịch quân sự của Mỹ, tính đến ngày 2-3.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine gọi những quân nhân thiệt mạng là "những người ưu tú nhất mà đất nước có được".