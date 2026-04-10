Du lịch xanh

ITE HCMC 2026 khẳng định vị thế du lịch TPHCM

Yến Anh

(NLĐO)- Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2026 dự kiến tạo hơn 20.000 cuộc hẹn giao thương, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp và người mua quốc tế.

Ngày 10-4, tại Hà Nội, Sở Du lịch TPHCM tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC) lần thứ 20 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn từ ngày 27 đến 29-8.

img

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho hay Hội chợ ITE HCMC 2026 dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và 34 địa phương Việt Nam tham dự. BTC kỳ vọng đón 260 người mua quốc tế cao cấp đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 10% so với năm 2025.

Con số đáng chú ý nhất chính là hơn 20.050 cuộc hẹn giao thương B2B dự kiến được thiết lập, phản ánh sức hút thực chất của hội chợ đối với cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước. Đây là chỉ dấu rõ ràng cho thấy ITE HCMC không dừng lại ở hoạt động quảng bá mà đang trở thành công cụ kết nối thương mại hiệu quả.

img

Du khách tham quan các gian hàng tại ITE HCMC

Theo đại diện Sở Du lịch TPHCM, chủ đề "Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu", ITE HCMC thể hiện một hệ sinh thái du lịch không biên giới, nơi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo kết hợp với giá trị di sản để tạo ra những nhịp cầu giao thương linh hoạt và hiệu quả. Đồng thời, nâng tầm vị thế của TPHCM như một trung tâm du lịch quốc tế năng động của khu vực.

Theo số liệu được công bố, cơ cấu thị trường khách quốc tế của du lịch Việt Nam hiện nay gồm khoảng 55% từ Đông Bắc Á, 20% từ Đông Nam Á và 6% từ Úc và Ấn Độ. Riêng TP.HCM có cơ cấu đa dạng hơn với 44% khách từ Đông Bắc Á, 15% từ Đông Nam Á, 14% từ Bắc Mỹ, 7% từ châu Đại Dương và 6% từ Nam Á.

Những con số này cho thấy dư địa lớn trong việc tái cấu trúc thị trường theo hướng giảm phụ thuộc vào một số khu vực truyền thống. Trên cơ sở đó, ITE HCMC 2026 tập trung thúc đẩy hợp tác tại các thị trường ưu tiên như Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, châu Úc và Ấn Độ.

img

TPHCM 2026 dự kiến tạo hơn 20.000 cuộc hẹn giao thương B2B

Ông Lê Trương Hiền Hòa nhận định, trong bối cảnh một số tuyến hàng không bị ảnh hưởng bởi xung đột và bất ổn khu vực, việc mở rộng thị trường sang các khu vực có khả năng phục hồi tốt như Đông Bắc Á, Nga, Trung Á, Úc và Ấn Độ sẽ giúp ngành du lịch tăng khả năng chống chịu và duy trì đà tăng trưởng.

Không chỉ dừng lại ở việc gia tăng số lượng khách, chiến lược của TPHCM còn hướng đến nâng cao chất lượng dòng khách, đặc biệt là phân khúc MICE và khách cao cấp. Việc quy tụ 260 người mua quốc tế cao cấp được xem là yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả xúc tiến.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết Cục đã tham gia định hướng tổ chức hội chợ từ tháng 10-2025 nhằm nâng cao chất lượng và tầm vóc sự kiện. "Chúng ta không chỉ bán sản phẩm tour, tuyến mà còn bán được hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam"- bà Hoa Mai khẳng định.

Các chương trình khảo sát điểm đến dành cho báo chí và người mua quốc tế cũng được thiết kế nhằm giới thiệu trực tiếp các sản phẩm du lịch đặc sắc như du lịch đường thủy, du lịch sinh thái nông thôn và làng nghề. Đây là cách tiếp cận thực chất, giúp đối tác quốc tế hiểu rõ hơn về giá trị sản phẩm du lịch Việt Nam.

Sự tham gia của khoảng 60 cơ quan báo chí quốc tế cùng các KOLs và travel bloggers nổi tiếng cũng góp phần đưa hình ảnh TPHCM và Việt Nam đến gần hơn với thị trường toàn cầu.

