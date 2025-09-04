Saigontourist Group tự hào là “Nhà tài trợ Kim Cương”, áp dụng loạt ưu đãi du lịch tại ITE HCMC 2025

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 (ITE HCMC 2025), diễn ra từ ngày 4 đến 6-9-2025 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn - SECC (779 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) - đơn vị tiên phong của ngành du lịch Việt Nam và Nhà tài trợ Kim cương ITE 2025 - đánh dấu hành trình 50 năm phát triển bằng sự tham dự nổi bật, quy mô và giàu bản sắc.

Với chủ đề "Saigontourist Group - 50 năm Vươn mình cùng Đất nước", gian hàng chung số 79 của Saigontourist Group là điểm đến không thể bỏ lỡ tại hội chợ năm nay. Không chỉ mang đến trải nghiệm du lịch trọn vẹn và đặc sắc, Saigontourist Group còn triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, áp dụng cho các dịch vụ lữ hành, lưu trú, ẩm thực, hội nghị - sự kiện tại hệ thống hơn 100 đơn vị thành viên trên toàn quốc. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 10 triệu đồng/khách.

Tham gia ITE HCMC 2025, Saigontourist Group không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu ngành du lịch, mà còn thể hiện chiến lược phát triển gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, góp phần quảng bá điểm đến Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ông Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đến thăm gian hàng Saigontourist Group

Là sự kiện thương mại du lịch quốc tế thường niên quy mô lớn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, ITE HCMC 2025 do Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức. Sự kiện nhằm tăng cường giao lưu, xúc tiến du lịch và mở rộng cơ hội kinh doanh cho các công ty trong và ngoài nước. Với chủ đề "Du lịch bền vững, trải nghiệm sống động", ITE HCMC 2025 dự kiến thu hút hơn 520 đơn vị triển lãm của các đơn vị, thương hiệu quốc tế và trong nước, hơn 240 người mua quốc tế (buyers), 60 cơ quan báo, đài trong nước và quốc tế cùng với 28.000 khách tham quan.

Lần thứ 19 liên tiếp tham gia Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC, Saigontourist Group vinh dự tiếp tục là "Nhà tài trợ Kim cương". Đồng hành cùng sự kiện quy mô lớn này, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) thuộc Saigontourist Group cũng vinh dự giữ vai trò "Nhà tài trợ Vàng" và các đơn vị thành viên tích cực tham gia nhiều hạng mục quan trọng từ tài trợ, phối hợp tổ chức, cung ứng các địa điểm tổ chức sự kiện đến công tác hậu cần, hỗ trợ dịch vụ lưu trú với hàng trăm đêm phòng dành cho các đại biểu, các đoàn khách cấp cao trong nước và quốc tế tham dự các chương trình, hoạt động tại ITE HCMC 2025 và các sự kiện bên lề.

Với danh vị "Đối tác lưu trú" (Hotel Partner) của ITE HCMC 2025, các khách sạn danh tiếng thuộc hệ thống Saigontourist Group như Rex Sài Gòn và Grand Sài Gòn đã được chọn làm nơi lưu trú cho các đoàn khách cấp cao nước ngoài và khách mua quốc tế (buyers) từ ngày 2 đến 6-9-2025. Trong khi đó, các lãnh đạo Bộ, ngành du lịch Việt Nam và các tỉnh, thành được đón tiếp tại khách sạn Continental Sài Gòn và Kim Đô từ ngày 3 đến 5-9-2025. Sự tham gia tích cực này là minh chứng rõ nét cho vai trò hỗ trợ hậu cần quan trọng, đảm bảo sự thành công của ITE HCMC 2025.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đến thăm gian hàng Saigontourist Group

Việc đồng hành cùng ITE HCMC 2025 là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Saigontourist Group (1975-2025). Tự hào với chặng đường "50 năm vươn mình cùng đất nước", Saigontourist Group luôn được các cơ quan, tổ chức tín nhiệm giao phó trọng trách tại nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế. Gần đây nhất, tập đoàn đã vinh dự hỗ trợ công tác hậu cần cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 và Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2025). Sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn trong việc phục vụ các đoàn khách cấp cao, cùng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đã giúp Saigontourist Group hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ này.

Từ ngày 28-8 đến 5-9-2025, Saigontourist Group còn đồng hành cùng TP HCM tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội (A80) tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là cơ hội để Saigontourist Group giới thiệu văn hóa, ẩm thực và du lịch độc đáo của TP HCM đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước.

Đến với Hội chợ ITE HCMC năm nay, song hành cùng các hoạt động hội thảo, hội nghị chuyên đề nhằm đưa ra các giải pháp, sáng kiến quảng bá du lịch Việt Nam hiệu quả và phát triển bền vững, Saigontourist Group đồng thời tiến hành các phiên làm việc, gặp gỡ đối tác là các tập đoàn du lịch, lữ hành lớn trên thế giới, các buyer quốc tế để xúc tiến, đẩy mạnh phát triển kinh doanh tại những thị trường trọng điểm và thị trường mới. Saigontourist Group quy tụ sự tham gia của 9 đơn vị thành viên là những đại diện hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ lữ hành, khách sạn và nghỉ dưỡng, bao gồm: Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (Lữ hành Saigontourist), các khách sạn Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Continental Sài Gòn, Kim Đô cùng các khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Phú Quốc, Sài Gòn - Mũi Né và Sài Gòn - Côn Đảo. Hội chợ là dịp để các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và công ty lữ hành hàng đầu thuộc Saigontourist Group giới thiệu những gói dịch vụ đặc biệt với mức giá hấp dẫn.

Dành riêng cho khách tham quan và giao dịch tại hội chợ ITE HCMC 2025, khách sạn Rex Sài Gòn (5 sao) áp dụng cho du khách đặt phòng tối thiểu 5 đêm liên tiếp và chọn gói khuyến mãi "LONG STAY" trên website www.rexhotelsaigon.com sẽ nhận được nhiều đặc quyền: miễn phí một chiều đón hoặc tiễn sân bay, giảm 15% giá thực đơn A-la-carte, giảm 30% dịch vụ giặt ủi, miễn phí sử dụng một số sản phẩm minibar, 15 phút mát xa cổ vai gáy hoặc chân tại Rex Health Club. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31-12-2025.

Khách sạn Grand Sài Gòn (5 sao): Khách đặt từ 3 đêm trở lên sẽ được tặng 1 trong các ưu đãi như 1 set lunch tại Saigon Palace, 1 lần giặt ủi miễn phí (3-4 miếng/phòng), hoặc miễn phí 2 đơn vị bia/nước ngọt trong minibar cho mỗi lần lưu trú. Ngoài ra, khách sạn còn ưu đãi 5% giá các thực đơn tiệc và tiệc cưới; 60% giá phòng họp, tặng màn hình, máy chiếu dành cho nhóm từ 10 đến 14 khách. Thời gian sử dụng dịch vụ từ nay đến hết ngày 21-10-2025.

Đối tác đến làm việc với các đơn vị trong hệ thống Saigontourist Group

Khách sạn Majestic Sài Gòn (5 sao) có gói combo "Journey of the Century - Hành trình thế kỷ" giá chỉ từ 2.999.000 đồng/đêm/2 khách, bao gồm 1 đêm phòng Century City hoặc Pool Deluxe Double, ăn sáng, 2 phần ăn "Taste of Vietnam" (14:30 – 16:30) tại Catinat Lounge, giảm 30% dịch vụ đưa/đón sân bay và 10% cho các dịch vụ ăn uống. Khách sạn còn ưu đãi 15% dịch vụ ẩm thực "Luxury Lunch Deal - Bữa trưa thượng hạng" tại Saigon House (tầng 7) cho khách sử dụng voucher của khách sạn. Thời gian áp dụng chương trình từ ngày 4-9 đến 30-12-2025.

Khách sạn boutique cổ Continental Sài Gòn ưu đãi 20% giá phòng, tặng dịch vụ xe đón sân bay cho khách lưu trú liên tục từ 5 đêm trở lên và đưa, đón sân bay cho khách lưu trú liên tục từ 7 đêm trở lên; ưu đãi 15% cho khách đặt tiệc cưới vào các ngày trong tuần; 30% giá thuê phòng họp khi khách sử dụng thêm teabreak và ăn trưa hoặc tối. Thời gian áp dụng chương trình từ ngày 1-9 đến 31-12-2025.

Khách sạn Kim Đô (4 sao) ưu đãi cho khách đặt các gói dịch vụ phòng Standard Package, Signature Package và Luxury Package có giá từ 1.800.000 đồng/phòng đơn và từ 2.100.000 đồng/phòng đôi, với chính sách ưu đãi hấp dẫn như miễn phí nâng hạng phòng, nhận phòng sớm, trả phòng trễ trước và sau 2 tiếng; miễn phí dịch vụ minibar, miễn phí giặt ủi 5 miếng/ngày, ưu đãi 15% giá thực đơn À-la-carte, 15% dịch vụ đón hoặc tiễn sân bay. Khách sạn còn ưu đãi nhiều dịch vụ tặng kèm cho gói hội nghị chỉ từ 520.000 đồng/khách/nửa ngày và từ 620.000 đồng/khách/cả ngày; tiệc cưới với thực đơn chỉ từ 5.500.000 đồng/bàn 10 khách. Chương trình áp dụng từ ngày 1-9 đến 31-12-2025.

Trong khi đó, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Mũi Né có gói combo 2 ngày 1 đêm giá 2.050.000 đồng/đêm dành cho 2 khách, bao gồm ăn sáng, 1 bữa ăn trưa hoặc tối; gói combo 3 ngày 2 đêm giá 3.850.000 đồng/2 đêm dành cho 2 khách, bao gồm ăn sáng, 2 bữa ăn chính cho 2 ngày (trưa hoặc tối). Nếu khách mua tại hội chợ ITE HCMC 2025 sẽ được ưu đãi 15% trên giá trọn gói, 20 % trên giá trọn gói cho đoàn đặt từ 5 phòng trở lên, với giai đoạn lưu trú từ tháng 9 đến tháng 12-2025. Dịp này, khu nghỉ dưỡng còn phát hành voucher trị giá 900.000 đồng/đêm/phòng 2 khách, bao gồm ăn sáng buffet hoặc tự chọn, thời gian lưu trú từ nay đến hết năm 2025.

Gian hàng Saigontourist Group tại ITE HCM 2025

Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Côn Đảo có gói tâm linh và nghỉ dưỡng, giá chỉ từ 1.000.000 đồng/khách (đoàn từ 4 khách trở lên), bao gồm 1 đêm lưu trú, ăn sáng, đưa đón sân bay và xe riêng đi lễ theo hành trình Nghĩa trang Hàng Dương - Miếu Bà - Chùa Vân Sơn; combo "Stay & Dine", bao gồm 1 đêm lưu trú, ăn sáng, 1 bữa ăn chính, đưa đón sân bay hoặc bến cảng; combo "Free & Easy", giá chỉ từ 1.000.000 đồng/phòng/đêm, ưu đãi ở 5 đêm trả tiền 4 đêm, đặt từ 5 phòng trở lên nhận ngay ưu đãi giảm 50% cho 1 phòng trong đoàn, đặt từ 10 phòng trở lên miễn phí 1 phòng. Thời gian lưu trú từ nay đến hết ngày 31-12-2025.

Trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành, Lữ hành Saigontourist giới thiệu chùm tour nước ngoài "Du xuân đẳng cấp - Tết Bính Ngọ 2026", với mức ưu đãi đến 10 triệu đồng, tặng dịch vụ "Fast Track" và "Lounge" tại sân bay Tân Sơn Nhất; chùm tour ưu đãi đến 5 triệu, 3 triệu và 1 triệu đồng; chùm tour đồng giá "Khám phá thế giới" từ 13,999 triệu đồng.

Đối với tour trong nước, Lữ hành Saigontourist áp dụng 5 mức ưu đãi 1.000.000 đồng, 500.000 đồng, 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng; chùm sản phẩm "3 trong 1 - Chốt combo, vi vu ngay", với trải nghiệm khách sạn 4 sao, bay cùng Vietnam Airlines, đi các tuyến Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, giá chỉ từ 1.850.000 đồng. Ngoài ra, đơn vị còn có chùm tour trọn gói đường bay - Vietnam Airlines từ 3.650.000 đồng, trọn gói đường bộ mùa Vu Lan báo hiếu từ 2.450.000 đồng và chùm tour mùa nước nổi miền Tây giá 2.979.000 đồng. Tất cả tour đều khởi hành từ TP HCM.

Saigontourist Group – 50 năm Vươn mình cùng Đất nước luôn khẳng định vị thế tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...